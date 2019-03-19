Почему дети СССР были другими?
09:15. 19 марта 2019 Просмотров - 199 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Все мы родом из детства.
Вот только детство у тех, кто был ребенком до начала девяностых и после, разное. И разное настолько, что порой удивляешься, как нам «динозаврам прошлого» удалось дожить до настоящего.
В наше время в машинах не было ремней и подушек безопасности, и это никого возмущало, даже гаишников.
Наши комнаты, кровати и игрушки не окрашивались специальными экологически чистыми красителями. Лекарственные препараты не закрывались секретными крышками. Стальные двери не оборудовались кодовыми замками, а запертые шкафы стояли только на мебельных фабриках.
Никому не приходило в голову, что воду из-под крана пить нельзя. Мы не надевали защитный шлем перед тем, как сесть на велосипед. Мы своими руками из досок и подшипников, найденных на свалке, мастерили подручные средства передвижения и не подозревали, что тормоз — это составная часть конструкции любого из них.
Мы гуляли столько, сколько нам хотелось. Уходили рано утром в школу, а возвращались из нее далеко за полночь. Родители могли только догадываться, где мы шатаемся. Мобильники не существовали.
Только представьте себе – мы ломали кости, резали руки, теряли зубы. Дрались, как черти, но ни кто не судился друг с другом. За свои ошибки мы отвечали сами! Мы не обращали внимание на синяки, шишки и ссадины. Мужчины не плачут! И мы не плакали.
Ели мы все подряд: пирожные, мороженое, конфеты, сало с хлебом и не толстели! Атомный реактор внутри нашего организма не позволял нам долго оставаться без движения, мы все были капитанами дальнего плавания, генералами армий и выдающимися игроками в футбол. Мы не боялись пить из чужой бутылки, дожевывать чужую жвачку, есть из одной тарелки с другом. Наш природный иммунитет был мощнее современных фармацевтических средств.
Игровые приставки, компьютеры, сотовые телефоны, видеопроигрыватели – всего этого в наше время просто не существовало. Мы собирались шумной гурьбой у ближайшего телеприемника, что бы посмотреть любимое «Ну, погоди!»
Зато мы умели дружить и дорожить друзьями. Мы собирались вместе, чтобы просто поболтать, жгли костры за гаражами, походы в ближайший лес были обыденным делом. И все это мы делали сами, без спроса, без ведома родителей, педагогов и милиции! Мы заряжали самопалы спичечными головками, строили шалаши на деревьях, ныряли в воду с тарзанок! Мы шли и записывались в спортивные секции и судомодельные кружки. Не все из нас стали великими спортсменами, но жизнь научила нас бороться, побеждать, терпеть поражения и разочарования. Мы становились сильнее и ответственнее.
А как мы учились? Пятибалльная система оценок! Для «особо одаренных» — второй год обучения в одном классе. Пятерки в дневнике при практическом знании предмета на 3. Как же нам удалось запомнить столько стихов, полюбить Чехова, Булгакова, Достоевского? Почему же мы пишем без ошибок? Как нам удается, спустя 30 лет после обучения, помогать внукам решать арифметические задачи?
Наверное мы все это можем потому, что делали все по-настоящему: дружили, дрались, влюблялись и враждовали. Мы не прятались за своих «крутых» родственников. Не откупались от армии и милиции. Отвечать за содеянное было делом чести и собственной совести. И наши родители практически не вмешивались в наши дела.
Нас презрительно называют «совками», забывая, что именно «совки» создали одно из мощнейших в мире государств! Что именно «совки», до сих пор, готовы рисковать и здоровьем и жизнью за благополучие своей Родины!
И пусть мы не научились зарабатывать «бабло» и нам абсолютно наплевать на «западные ценности», зато мы способны понять главное – миром правит добро, любовь и совестливость.
Поздравляю всех тех, кто относит себя к поколениям рожденных в СССР. Нам повело, западные политтехнологи не успели отобрать у нас чувство собственного достоинства, подменив его вечной жвачкой виртуальных масс-медиа.
Автор неизвестен.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8499935.html
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Сейчас дети тоже другие.
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Каждое поколение отличается, а прогресс просто не остановить. Моя мама купила мне на первый класс черно белый ТВ “Изумруд”! 21 дюйм и только среди друзей у меня была такая роскошь. Сыну я на первый класс подарил “Супер нитендо”! В современные первоклашки имеют планшеты! Но правда физически в большей своей массе поколения стали деградировать, ну по крайней мере физически. Ну а судя по Яндекс Дзен то и умственно. То что рассказывал Михаил Задорнов, просто меркнет от скудоумия авторов там статей.
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С той поры как появилось вот это http://ksmrus.ru/ многое стало по-другому