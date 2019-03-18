Новости Украины и Новороссии 18 марта 2019
- 08:50 «Президент за 1000 гривен», — в Польше Порошенко «ударили в спину» (ФОТО).
- 06:30 Крым будет возвращен, на торги и подковерные договоренности Украина не пойдет, — Порошенко.
- 03:55 Первый Глава ДНР о войнах, кровавом октябре 93-го и многом другом (ВИДЕО).
- 02:00 Священник перед допросом в СБУ: Не бойтесь тех, кто сейчас нас гонит (ВИДЕО).
- 01:00 Чёрный лебедь украинских выборов (ВИДЕО).
«Президент за 1000 гривен», — в Польше Порошенко «ударили в спину» (ФОТО)
Во влиятельном польском издании «Ржечь Посполита» вышла публикация «Президент за 1000 гривен», где описана так называемая сетка по скупке голосов избирателей штабом Порошенко на грядущих выборах и скандалах, которые сотрясают Украину перед ними.
«В Киеве никто не сомневается, что буквально за две недели до президентских выборов Украина столкнулась с серьезным политическим кризисом. Правящая коалиция трещит по швам, и война идет не только на востоке, но и в самом центре страны», — сообщает издание.
«Агитаторы, арендованные „проправительственной избирательной командой“, составляют список самых бедных жителей, затем идут к ним и спрашивают, готовы ли они поддержать своего кандидата. Если ответ будет твердым, они предложат помощь.
Затем районные или городские власти получают список людей, которые должны заплатить 1000 гривен (эквивалент 140 злотых) в рамках „социальной помощи“. По словам Авакова, средства поступают из государственной программы поддержки самых бедных „Турбота“, финансируемого из государственного бюджета. Затем, после получения денег, человек получает телефон с информацией, напоминающей, за кого голосовать», — рассказывается в статье.
Много внимания в материале уделено самостоятельной роли Арсена Авакова в этой кампании, автор подчеркивает, что Порошенко систему МВД больше не контролирует.
Читайте также: Жириновский предлагает переименовать Крым
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Крым будет возвращен, на торги и подковерные договоренности Украина не пойдет, — Порошенко
Не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и главы государства, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства. Об этом в интервью телеканалу Рината Ахметова заявил Петро Порошенко.
«Первая позиция, что мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира — тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день осуществить незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали, — сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма», — цитирует Порошенко его пресс-служба.
И пообещал, что ни на какие торги, на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет, и Крым будет возвращен Украине.
«Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делать не будут, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко, для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — заверил он.
Петр Порошенко отметил, что Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.
«То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса — ред.). Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого», — подчеркнул Петр Порошенко.
Как сообщала «Русская Весна», выступая вчера перед специально свезенными в Киев «избирателями», Порошенко анонсировал переговоры с Владимиром Путиным и то, что российский лидер согласится на все требования Порошенко.
Но, разумеется, тоже только после того, как Порошенко изберут на второй срок. В этом сроке Путин может и не согласиться.
Читайте также: Жириновский предлагает переименовать Крым
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Первый Глава ДНР о войнах, кровавом октябре 93-го и многом другом (ВИДЕО)
Известный ополченец-военкор Геннадий Дубовой побеседовал с первым Главой ДНР, Председателем Союза Добровольцев Донбасса Александром Бородаем.
«Интервью большое, биографическое, не для верхоглядов. Смотреть стоит только тем, кто действительно хочет понять, почему Главой Донецкой Народной Республики стал именно Александр Бородай», — комментирует получившееся видео Геннадий Дубовой.
Экс-премьер ДНР рассказал о своём неординарном отце, его знаменитом друге философе Льве Гумилёве, Александре Зиновьеве, кровавом октябре 1993 года, войне в Приднестровье и многом другом.
Читайте также: Киев оцеплен: транспорт обыскивают, на Майдане собирается толпа — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с РВ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Священник перед допросом в СБУ: Не бойтесь тех, кто сейчас нас гонит (ВИДЕО)
Протоиерей Виктор Земляной — глава отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии УПЦ.
За годы своей деятельности он смог вернуть Украинской Православной Церкви три храма, захваченных раскольниками, и предотвратить 27 захватов других храмов, пишет Союз Православных Журналистов Украины.
Однако его служение вызывает раздражение и противодействие и раскольников, и радикалов, и местных властей, и представителей правоохранительных органов.
Против него развернута клеветническая кампания в СМИ, ему приходят угрозы, подключились и правоохранительные органы.
В 2017 году у него прошел обыск, где были изъяты личные вещи и религиозная литература. Именно по фактам наличия церковной литературы против протоиерея Виктора было открыто уголовное производство.
Читайте также: Новая порция «зрады». Почему украинцы не против автономии Донбасса и российских артистов (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Чёрный лебедь украинских выборов (ВИДЕО)
Политолог, журналист Сергей Заворотный — о коррупционном скандале, который смешал все карты в президентских выборах на Украине.
Кто такой Владимир Зеленский, почему он стал главным претендентом на победу?
Читайте также: Новая порция «зрады». Почему украинцы не против автономии Донбасса и российских артистов (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
А нимб мистеру вальцману к лицу!
Этакий персонаж!
Сливают его назначившие…
Мавр сделал своё дело, мавр должен уходить.
loading...
Следует учесть, данная статья носит рекламный предвыборный характер для Порошенко. Написанное не добавит негатива противникам, зато укрепит сторонников, поскольку “враги” ругают. Ключевым является упоминаемость имени. Данный фактор давно известен в богемной среде “лучше плохая новость, чем никакая”. Вероятно, это одна из причин роста рейтинга вышеуказанного персонажа.
Может стоит упоминать менее одиозные личности?
loading...
Рост рейтинга вовсе не значит популярность среди населения.
Президентов не выбирают, их назначают.
И уже давно.
loading...
Абсолютно верное замечание! Однако и назначать легче из более популярных фигур…