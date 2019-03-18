Новости Украины и Новороссии 18 марта 2019

Не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и главы государства, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства. Об этом в интервью телеканалу Рината Ахметова заявил Петро Порошенко.

«Первая позиция, что мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира — тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день осуществить незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали, — сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

И пообещал, что ни на какие торги, на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет, и Крым будет возвращен Украине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делать не будут, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко, для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — заверил он.

Петр Порошенко отметил, что Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

«То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированную часть территории Донбасса — ред.). Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого», — подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщала «Русская Весна», выступая вчера перед специально свезенными в Киев «избирателями», Порошенко анонсировал переговоры с Владимиром Путиным и то, что российский лидер согласится на все требования Порошенко.

Но, разумеется, тоже только после того, как Порошенко изберут на второй срок. В этом сроке Путин может и не согласиться.

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