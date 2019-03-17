О нападение ЦРУ на посольство КНДР в Мадриде

ЦРУ является главным подозреваемым в силовом нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде.Теперь агенство предприняло несколько неудачные попытки откреститься от него. В испанском отчете, в котором источники в правительстве обвиняют ЦРУ, говорится :О том, что ЦРУ является главным подозреваемым в нападении, сообщили в среду в основной газете Испании El PaisНекоторые из нападавших были азиатами и говорили на корейском языке. Вероятно, они были из Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), дочерней компании ЦРУ, известной своей крайне ястребиной политикой.Она часто подтасовывает выборы в Южной Корее в поддержку кандидатов от ястребов-консерваторов.Нападение на посольство иностранного государства в третьей стране конечно не соответствует нормам международного права и дипломатической порядочности. После отчета El Pais нужно было что-то сделать, чтобы отвлечь внимание от ЦРУ и найти другого виновника.История была придумана и отправлена ​​в любимое отделение ЦРУ « Вашингтон пост» . Это сделал не ЦРУ, пишет репортер Национальной безопасности Post , это была контролируемая ЦРУ организация работающая над "сменой режима" в КНДР.Теневая группа, пытающаяся свергнуть Ким Чен Уна, совершила налет на посольство Северной Кореи среди бела дняАгенты ЦРУ во главе с королевой пыток Джиной Хаспель – милашки, которые никогда не нарушат закон и не вызовут какого-либо международного возмущения. Должно быть, это была какая-то независимая группа:Срыв переговоров был (и есть) именно тем, чего хотел оветник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Мы знаем, что поскольку об этом сообщалось в Вашингтон Пост https://www.washingtonpost.com/politics/stephen-biegun-tutored-sarah-palin-on-foreign-policy-now-hes-trying-to-clinch-a-north-korea-deal-for-trump/2019/02/20/2f5fca4e-3529-11e9-af5b-b51b7ff322e9_story.html?utm_term=.a6cefe23d4da еще 20 февраля, за два дня до рейда в посольство и за семь дней до саммита Трампа-Кима в Ханое:Задание ЦРУ совершить набег на посольство Северной Кореи, чтобы испортить переговоры – это именно то, что сделал бы Джон Болтон. А Вашингтон Пост предприняла позорную попытку заставить поверить в то, что ЦРУ тут не причем.Мы, конечно, можем полностью верить утверждению «бывшего» аналитика ЦРУ о том, что ЦРУ никогда бы так не поступило.Помимо желания Болтона саботировать переговоры, у него не было бы никаких мотивов. За исключением, конечно, некоторых мелочей:Посол КНДР в Испании.В 2017 году Испания попросила посла Северной Кореи Ким Хёк Чхоль уйти. Сейчас он участвует в переговорах с США. Знать все о нем важно. Он может быть даже подвержен шантажу:<…>Организация «Белые каски», организация МИ-6 по «смене режима» в Сирии, имеет домен веб-сайта «www.syriacivildefense.org».Доменом веб-сайта Cheollima является www.cheollimacivildefense.org.Логотипы двух организаций также несколько похожи.Логтипы "оппозиционных корейских движений".Логотип "Белых касок".Существует ли компания, занимающаяся корпоративным дизайном / маркетингом, специализирующаяся на продвижении шпионских сервисов для «смены режима»?Английская версия манифеста (оппозиционной группы) указывает, что он написан кем-то, кто является носителем английского языка или, по крайней мере, изучал английскую литературу:Отчет о запуске манифеста в British Sun отмечает :«Бывший» аналитик ЦРУ из « Пост» «предсказывает», что будет больше «рейдов в посольства»:«В своих сообщениях группа заявила, что сформировала временное правительство для замены режима в Пхеньяне», – сказал Терри, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. «Теперь они показали серьезность своих намерений и некоторые возможности для проведения операций. Мы увидим в ближайшие месяцы степень их возможностей ». В то время как ЦРУ предпринимает неудачную попытку скрыть свои следы в Мадриде, Северная Корея продолжает следовать своему плану игры для следующего раунда переговоров. Это готовит публику к провалу США :Северокорейское заявление обвиняет Болтона и госсекретаря Помпео в провале переговоров, а также подчеркивает особые отношения между Кимом и Трампом.Возможный запуск космического спутника Северной Кореей будет подготавливаться и далее. Это подтолкнет администрацию Трампа к отправной точке ее усилий по «денуклеаризации» Северной Кореи.Разница сейчас в том, что Северная Корея улучшила свой имидж в Китае и России. Она продемонстрировала свою готовность вести переговоры и придерживался своих обязательств, взятых в Совместной декларации в Сингапуре, в то время как США явно отказались выполнять свои обязательства. Китай и Россия уже предоставили Северной Корее неофициальное «облегчение санкций». Они вряд ли снова поддержат неудавшийся подход «максимального давления», который администрация Трампа уже однажды представила.Нелепые оправдания ЦРУ не измент эти факты. https://southfront.org/moa-cia-blames-its-proxy-for-its-raid-on-north-koreas-embassy-in-spain/ – оригинал ан английском

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4851431.html