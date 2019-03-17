О нападение ЦРУ на посольство КНДР в Мадриде
20:07. 17 марта 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О нападение ЦРУ на посольство КНДР в Мадриде
ЦРУ является главным подозреваемым в силовом нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Теперь агенство предприняло несколько неудачные попытки откреститься от него. В испанском отчете, в котором источники в правительстве обвиняют ЦРУ, говорится :
По крайней мере двое из 10 нападавших, которые ворвались в посольство и допрашивали сотрудников дипломатического корпуса, были опознаны и имеют связи с разведывательным агентством США.
ЦРУ отрицает какую-либо причастность, но правительственные источники говорят, что их ответ был «неубедительным».
О том, что ЦРУ является главным подозреваемым в нападении, сообщили в среду в основной газете Испании El Pais
Некоторые из нападавших были азиатами и говорили на корейском языке. Вероятно, они были из Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), дочерней компании ЦРУ, известной своей крайне ястребиной политикой.
Она часто подтасовывает выборы в Южной Корее в поддержку кандидатов от ястребов-консерваторов.
Нападение на посольство иностранного государства в третьей стране конечно не соответствует нормам международного права и дипломатической порядочности. После отчета El Pais нужно было что-то сделать, чтобы отвлечь внимание от ЦРУ и найти другого виновника.
История была придумана и отправлена в любимое отделение ЦРУ « Вашингтон пост» . Это сделал не ЦРУ, пишет репортер Национальной безопасности Post , это была контролируемая ЦРУ организация работающая над "сменой режима" в КНДР.
Теневая группа, пытающаяся свергнуть Ким Чен Уна, совершила налет на посольство Северной Кореи среди бела дня
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/a-shadowy-group-trying-to-overthrow-kim-jong-un-raided-a-north-korean-embassy-in-broad-daylight/2019/03/15/ae4208a4-c451-4886-b608-f5ac1f182d3d_story.html?utm_term=.1a7e9640d9ba
Средь бела дня нападающие в масках проникли в посольство Северной Кореи в Мадриде, связали сотрудников веревкакми, украли компьютеры и мобильные телефоны и скрылись с места происшествия на двух роскошных автомобилях. Группа стоящая за операцией в конце февраля известна как Гражданская оборона Чоллима , секретная Организация диссидентов, приверженная свержению династии Кимов, рассказали The Washington Post люди, знакомые с планированием и выполнением миссии.
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Люди, знакомые с инцидентом, говорят, что группа не действовала в координации с какими-либо правительствами. Спецслужбы США вряд ли одобрили бы подобный план, учитывая деликатный выбор времени и наглый характер миссии. Но рейд представляет собой самую амбициозную операцию на сегодняшний день для малоизвестной организации, которая стремится подорвать северокорейский режим и поощрить массовые дезертирства, говорят они.
Агенты ЦРУ во главе с королевой пыток Джиной Хаспель – милашки, которые никогда не нарушат закон и не вызовут какого-либо международного возмущения. Должно быть, это была какая-то независимая группа:
«Эта группа является первым известным движением сопротивления против Северной Кореи, что делает ее деятельность очень интересной», – сказал Санг-Юн Ли, эксперт по Северной Корее в Университете Тафта. Личность нападавших является особенно деликатной темой, учитывая деликатный характер отношений Трампа и Кима.
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Любой намек на причастность США к нападению на дипломатический комплекс мог бы сорвать переговоры , что ЦРУ, вероятно, должна была помнить"
Срыв переговоров был (и есть) именно тем, чего хотел оветник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Мы знаем, что поскольку об этом сообщалось в Вашингтон Пост https://www.washingtonpost.com/politics/stephen-biegun-tutored-sarah-palin-on-foreign-policy-now-hes-trying-to-clinch-a-north-korea-deal-for-trump/2019/02/20/2f5fca4e-3529-11e9-af5b-b51b7ff322e9_story.html?utm_term=.a6cefe23d4da еще 20 февраля, за два дня до рейда в посольство и за семь дней до саммита Трампа-Кима в Ханое:
В прошлом месяце в длительной речи в Стэнфордском университете [специальный посланник Трампа Стивен Э.] Бигун изложил свое видение ситуации вокруг Северной Кореи, где КНДР должна демонтировать свои установки по обогащению плутония и урана в обмен на «соответствующие меры» со стороны Соединенных Штатов. Болтон яростно выступает против этого «поэтапного» процесса в пользу поддержания максимального давления посредством экономических санкций, которые, теоретически , форсируют более выгодную сделку, подрывая решимость Северной Кореи.
Задание ЦРУ совершить набег на посольство Северной Кореи, чтобы испортить переговоры – это именно то, что сделал бы Джон Болтон. А Вашингтон Пост предприняла позорную попытку заставить поверить в то, что ЦРУ тут не причем.
«Проникновение в посольство Северной Кореи за несколько дней до ядерного саммита поставит все это под угрозу», – сказала Сью Ми Терри, бывший корейский аналитик в ЦРУ . «Это не то, что сделало бы ЦРУ». Агентство отказалось от комментариев.
Мы, конечно, можем полностью верить утверждению «бывшего» аналитика ЦРУ о том, что ЦРУ никогда бы так не поступило.
Помимо желания Болтона саботировать переговоры, у него не было бы никаких мотивов. За исключением, конечно, некоторых мелочей:
Эксперты говорят, что компьютеры и телефоны, захваченные во время рейда, представляют собой сокровищницу информации, которую иностранные спецслужбы могут теперь найти в этой группе.
Посол КНДР в Испании.
В 2017 году Испания попросила посла Северной Кореи Ким Хёк Чхоль уйти. Сейчас он участвует в переговорах с США. Знать все о нем важно. Он может быть даже подвержен шантажу:
У нападавших также есть видеозапись, которую они сняли во время рейда, которую они могли выпустить в любое время, сказал один человек, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную и незаконную операцию.
<…>
Организация «Белые каски», организация МИ-6 по «смене режима» в Сирии, имеет домен веб-сайта «www.syriacivildefense.org».
Доменом веб-сайта Cheollima является www.cheollimacivildefense.org.
Логотипы двух организаций также несколько похожи.
Логтипы "оппозиционных корейских движений".
Логотип "Белых касок".
Существует ли компания, занимающаяся корпоративным дизайном / маркетингом, специализирующаяся на продвижении шпионских сервисов для «смены режима»?
Английская версия манифеста (оппозиционной группы) указывает, что он написан кем-то, кто является носителем английского языка или, по крайней мере, изучал английскую литературу:
Чосон должен и должен быть свободным. Встань! Встаньте, вы, которые отказываются быть рабами! Мы отвергаем цепи нашего исторического безответного горя, объявляем впредь новую эру в нашей истории и готовим путь для Нового Чосон. Поэтому мы провозглашаем рождение нашей революции и наши намерения построить более справедливое и равноправное общество как истинное выражение общих чувств нашего народа.
Отчет о запуске манифеста в British Sun отмечает :
Организация Cheollima Civil Defense (CCD) объявила себя теневым правительством, которое работает над свержением режима.
…
О CCD известно немного, но некоторые считают, что это связано с шпионским агентством Южной Кореи.
«Бывший» аналитик ЦРУ из « Пост» «предсказывает», что будет больше «рейдов в посольства»:
«В своих сообщениях группа заявила, что сформировала временное правительство для замены режима в Пхеньяне», – сказал Терри, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. «Теперь они показали серьезность своих намерений и некоторые возможности для проведения операций. Мы увидим в ближайшие месяцы степень их возможностей ». В то время как ЦРУ предпринимает неудачную попытку скрыть свои следы в Мадриде, Северная Корея продолжает следовать своему плану игры для следующего раунда переговоров. Это готовит публику к провалу США :
Северокорейский лидер Ким Чен Ын вскоре примет решение о том, продолжать ли дипломатические переговоры и сохранить свой мораторий на пуски ракет и ядерные испытания, заявил в пятницу высокопоставленный северокорейский чиновник, добавив, что США упустили прекрасную возможность на недавнем саммите их лидеров.
…
Она сказала, что Пхеньян сейчас не намерен идти на компромисс или продолжать переговоры, если только США не примут меры, соразмерные принятым КНДР шагам, таким как 15-месячный мораторий на запуски и испытания, и не изменят свой «политический расчет».
Северокорейское заявление обвиняет Болтона и госсекретаря Помпео в провале переговоров, а также подчеркивает особые отношения между Кимом и Трампом.
Возможный запуск космического спутника Северной Кореей будет подготавливаться и далее. Это подтолкнет администрацию Трампа к отправной точке ее усилий по «денуклеаризации» Северной Кореи.
Разница сейчас в том, что Северная Корея улучшила свой имидж в Китае и России. Она продемонстрировала свою готовность вести переговоры и придерживался своих обязательств, взятых в Совместной декларации в Сингапуре, в то время как США явно отказались выполнять свои обязательства. Китай и Россия уже предоставили Северной Корее неофициальное «облегчение санкций». Они вряд ли снова поддержат неудавшийся подход «максимального давления», который администрация Трампа уже однажды представила.
Нелепые оправдания ЦРУ не измент эти факты.
https://southfront.org/moa-cia-blames-its-proxy-for-its-raid-on-north-koreas-embassy-in-spain/ – оригинал ан английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4851431.html