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Каменный город / Что думают дети о тайнах истории?

12:48. 17 марта 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

В Пермском крае находится удивительный геологический объект, который называют Каменный город. С ним связано множество древних легенд и мифов. По старинным преданиям именно здесь располагался один из форпостов таинственного уральского народа Чуди белоглазой. Природа причудливым образом расколола скалы на улицы и туннели. Попадая внутрь этого каменного лабиринта, действительно ощущаешь себя внутри огромного древнего города, который совсем недавно покинули его неведомые жители. Многие мегалиты каменного города имеют свои названия. Самым популярным является мегалит Черепаха – огромный плоский камень, образовавшийся в результате выветривания на вершине одной из башен каменного города. Осенью 2018 года мы снимали в этих местах фильм для телеканала РЕН-ТВ. Со мной в качестве экспертов в Каменный город поехали двое моих друзей. Они взяли с собой своих детишек, которые наслушавшись наших рассказов и интервью о тайнах каменного города, начали выдвигать свои версии появления этих древних мегалитов. Музыка и закадр – Николай Субботин.

Источник: https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/kamennyy-gorod-chto-dumayut-deti-o-taynah-istorii

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