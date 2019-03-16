Новости Украины и Новороссии 16 марта 2019
- 06:00 СБУ завершила расследование дела депортированной из России журналистки Елены Бойко.
- 03:18 Еврошизофрения: без Украины Европа падёт.
- 02:29 Мягкая сила против ядерного оружия: невидимое противостояние России и США в кинематографе.
- Вчера 23:46 Kaк пpи бapинe xoлoпoв кaзнят.
- Вчера 22:57 Из отчета ISW о украинских выборах.
СБУ завершила расследование дела депортированной из России журналистки Елены Бойко
СБУ завершила расследование дела выдворенной из России украинской журналистки Елены Бойко (Вищур).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователи Управления СБ Украины во Львовской области завершили досудебное расследование по делу российской пропагандистки Елены Бойко (Вищур) по ч. 2 ст. 110 („Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“) УКУ», — говорится в сообщении.
16 январяБойко депортировали из России по решению суда. Ее признали виновной в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ. Также ей назначили штраф 5000 тысяч рублей.
Читайте также: Более половины украинцев высказались за автономию для Донбасса, — опрос
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Еврошизофрения: без Украины Европа падёт
Со стороны Украины нередко можно услышать громкие слова о многозначительности Незалежной.
В первую очередь, в Киеве, как правило, заявляют, что без украинцев у Европы будут большие проблемы. Особенно рьяно «цэ-европейское» государство выставляет себя в качестве защитника НАТО.
Однако теперь зародились новые версии того, насколько Украина важна для Евросоюза. На круглом столе, проходившем в украинской столице, ведущий научный сотрудник Музея истории Киева Виталий Нахманович явно переусердствовав с ролью Незалежной.
Он убежден, что Украина сегодня выступает в роли последнего бастиона Европы, находящегося в стадии кризиса. Конечно, спору нет, Евросоюз действительно находится в упадке.
Вот только происходит это из-за внутриполитических разногласий, поскольку позицию раба со стороны Брюсселя многие страны начали воспринимать в штыки.
Всё больше слов о независимости, о выходе из ЕС. Но только никто в Европе не говорит так, как Нахманович, якобы дальнейшая судьба европейской цивилизации напрямую зависит от Киева.
Он полагает, что если Украина допустит развал ЕС и не «восстановит её», то ей просто некуда будет интегрироваться.
Интересно, а Нахманович в окно смотрел хоть, когда завел речь о «восстановлении»? Может с себя стоило бы начать? Да, и кого собралась спасать Незалежная, когда Европа чурается Украины?
Её и начали-то интегрировать без особого энтузиазма, а сейчас, увидев истинное лицо этого государства, подавно не хотят иметь никаких дел с украинцами.
Читайте также: Кровавый бой 9 мая в Мариуполе: комбат «Востока» рассказал, что произошло на самом деле
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мягкая сила против ядерного оружия: невидимое противостояние России и США в кинематографе
Известный луганский писатель Глеб Бобров прокомментировал ситуацию вокруг российского патриотического кино.
«{Прочитал} более чем актуальный материал, вновь чётко постулирующий наше катастрофическое отставание в „мягкой силе“. Правда, автор не затронул еще один важный аспект: активную работу Запада на формирование собственной идентичности. Для наглядности, собрал список всех не рядовых фильмов жанра „вестерн“, снятых за последний пяток с небольшим лет. Получилось без малого два десятка только рейтинговых кинокартин, обычных вестернов снято в разы больше.
1) „Спасение“
2) „Железная хватка“
3) „Заброшенный“
4) „Костяной томогавк“
5) „Джейн берет ружье“
6) „Пресная вода“
7) „Строго на Запад“
8) „Джанго освобожденный“
9) „Омерзительная восьмерка“
10) „Выживший“
11) „В долине насилия“
12) „Грешники и праведники“
13) „Девица“
14) „Баллада о Лефти Брауне“
15) „Недруги“
16) „Баллада Бастера Скраггса“
17) „Братья Систерс“
Почему мною взята именно эта категория? Кино жанр „вестерн“ для США ниша культовая именно потому, что она формирует идентичность американской нации — „откуда мы есть пошли“. Поэтому каждый именитый режиссер, каждая топ-звезда считает своим долгом сказать что-то новое и заявиться в этом жанре. Сколько не говорили, дескать, эпоха „вестерна“ окончена, мы видим заметные прорывы здесь буквально каждое десятилетие, если не пятилетку.
Давайте теперь посчитаем количество (и качество!) наших „идентичность-образующих“ фильмов за обозримый период. Что будем рассматривать — исторические фильмы типа „Викинга“ и „Коловрата“ или киноленты о Великой Отечественной типа последнего „Т-34“?
Да, что за примерами далеко ходить. Через несколько месяцев встречаем пятую годовщину войны в Донбассе. К первому юбилею должна выйти долгожданная картина Рената Давлетьярова „Донбасс. Окраина“. Должна была выйти в 2018, надеюсь в этом году срастется. Это — всё. Небратья же за последние годы не только сняли под десяток полноформатных игровых картин об этой войне (с учетом готовившихся к выходу на экраны), но даже смогли засветиться на кинофестивалях и получить какие-тио призы, например, в Каннах. И путь вас не смущает провал их кинокартин в прокате. В рядах АТО десятки тысяч русскоговорящих парней из городов центральной и восточной Украины. И они не просто поддерживают своё failed state, но и с оружием в руках за него сражаются, отдавая жизни за это „несостоявшееся государство“, пока мы смеёмся над „кострюлеголовыми“. Мягкая сила работает, иначе в неё бы не вкладывались.
Мы же традиционно уповаем на „Посейдоны“, „Авангарды“ и „Калибры“, забыв наглядный урок СССР проигравшего мягкой силе и перед смертью резавшего свои Ту-160 и SS-18 в металлолом».
Читайте также: Названы вероятные места для побега Порошенко (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Kaк пpи бapинe xoлoпoв кaзнят
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Из отчета ISW о украинских выборах
Из отчета ISW посвященного украинским выборам.
Большинство ведущих кандидатов в президенты в какой-то степени поддаются Кремлю. Нынешний президент Украины Петр Порошенко является кандидатом, наиболее настроенным на Запад, но его народная поддержка снизилась из-за его неспособности провести ключевые антикоррупционные реформы, а также из-за продолжительной кампании дезинформации со стороны России. Если Порошенко победит на выборах, это, вероятно приозойдет лишь с незначительным перевесом, и его политический блок все еще может потерять места на последующих парламентских выборах. Его оппоненты, напротив, являются популистами, готовыми пойти на уступки Кремлю, или политиками, открыто выступающими за Россию и президента России Владимира Путина.
Таким образом, Россия намерена продвигать свои основные стратегические цели в Украине, а именно восстановление политического контроля над правительством Украины и предотвращение его интеграции с Западом. Россия также будет требовать тем или иным образом доступ к пресной воде для оккупированного Крымского полуострова. Многие из кандидатов в президенты и парламентарии, вероятно, готовы поддержать подобные уступки в обмен на ограниченные экономические или военные соглашения с Кремлем. Россия сознательно взращивала эти отношения с широким кругом политиков, отказываясь от прежней тактики инвестирования в одного крупного кандидата или политическую партию в Украине.
Украинские ориентированные на Запад политические реформисты активны и все еще имеют шанс добиться прогресса на украинских парламентских выборах 2019 года. США должны привлечь и поддержать этих реформистов, которые сталкиваются с давлением в преддверии обоих выборов, чтобы противостоять России. Сохранение реформаторов в правительстве Украины, особенно в украинском парламенте, будет иметь решающее значение для способности Украины противостоять подрывной деятельности со стороны России и защиты ее стремления к более тесным связям с ЕС и НАТО.
http://www.understandingwar.org/backgrounder/russia-set-gain-ground-ukrainian-elections – оригинал на английском
В целом, ничего нового – постулируется тезис о необходимости поддержки Порошенко и прозападных реформистов, оппоненты Порошенко обвиняются либо в работе на Россию, либо в популизме, калькируя заявляения администрации Порошенко.
Сам ISW финансируется крупными оборонными кампаниями и тесно сотрудничает с Пентагоном.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com