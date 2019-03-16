Новости Украины и Новороссии 16 марта 2019

Со стороны Украины нередко можно услышать громкие слова о многозначительности Незалежной.

В первую очередь, в Киеве, как правило, заявляют, что без украинцев у Европы будут большие проблемы. Особенно рьяно «цэ-европейское» государство выставляет себя в качестве защитника НАТО.

Однако теперь зародились новые версии того, насколько Украина важна для Евросоюза. На круглом столе, проходившем в украинской столице, ведущий научный сотрудник Музея истории Киева Виталий Нахманович явно переусердствовав с ролью Незалежной.

Он убежден, что Украина сегодня выступает в роли последнего бастиона Европы, находящегося в стадии кризиса. Конечно, спору нет, Евросоюз действительно находится в упадке.

Вот только происходит это из-за внутриполитических разногласий, поскольку позицию раба со стороны Брюсселя многие страны начали воспринимать в штыки.

Всё больше слов о независимости, о выходе из ЕС. Но только никто в Европе не говорит так, как Нахманович, якобы дальнейшая судьба европейской цивилизации напрямую зависит от Киева.

Он полагает, что если Украина допустит развал ЕС и не «восстановит её», то ей просто некуда будет интегрироваться.

Интересно, а Нахманович в окно смотрел хоть, когда завел речь о «восстановлении»? Может с себя стоило бы начать? Да, и кого собралась спасать Незалежная, когда Европа чурается Украины?

Её и начали-то интегрировать без особого энтузиазма, а сейчас, увидев истинное лицо этого государства, подавно не хотят иметь никаких дел с украинцами.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»