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Следком хочет арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублей (+ВИДЕО)

15:52. 15 марта 2019 Просмотров - 133 3 коммент. Опубликовал:
Следком хочет арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублей (+ВИДЕО) | Русская весна

Следствие попросило арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого подозревают в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат подозреваемого Игорь Трунов.

«Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Беларусь в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте», — заявил Трунов.

По его словам, в настоящее время ходатайство об аресте рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.

Депутат Госдумы Вадим Белоусов

В начале декабря Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Вместе с сообщниками они получили от неофициального холдинга «Автобан» взятку за общее покровительство — почти три с половиной миллиарда рублей.

В мае прошлого года Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Сам бывший губернатор находился тогда в Лондоне. Его также объявили в международный розыск.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1552649468

Метки: Новости

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