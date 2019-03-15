Следком хочет арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублей (+ВИДЕО)
Следствие попросило арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого подозревают в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.
Об этом РИА Новости сообщил адвокат подозреваемого Игорь Трунов.
«Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Беларусь в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте», — заявил Трунов.
По его словам, в настоящее время ходатайство об аресте рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.
Депутат Госдумы Вадим Белоусов
В начале декабря Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).
По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Вместе с сообщниками они получили от неофициального холдинга «Автобан» взятку за общее покровительство — почти три с половиной миллиарда рублей.
В мае прошлого года Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Сам бывший губернатор находился тогда в Лондоне. Его также объявили в международный розыск.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1552649468
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Белоусов? Не похож.
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Вот это Вадик! Ай, да аппетиты у них к весне разгулялись…
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он же богоизбранный,кто же такого посадит
да и не взятка это,а гешефт.