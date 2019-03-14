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Новости Украины и Новороссии 14 марта 2019

12:06. 14 марта 2019 Просмотров - 370 Нет комментариев Опубликовал:

Депутат Рады рассказал о «высшем свинстве» Украины

Депутат Рады рассказал о «высшем свинстве» Украины | Русская весна

Власть, которая заставляет своих граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважает людей и поступает по-свински.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на одном из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Это высшее свинство со стороны власти — заставлять людей летать в Россию через Минск», — заявил он.

Кроме того, по словам Шуфрича, Украине в ближайшие 25 лет не грозит никакая «евроинтеграция».

«Поэтому, если нам выгодно что-то в России купить дешевле, чем это нам предлагают с другой стороны, мы должны купить. Потому что за то, что дороже, но не российское, платит не Порошенко, а платят люди.

А власть все сокращает субсидии, чтобы люди не могли получить даже эту помощь. И это квинтэссенция наших с Россией экономических отношений. Я считаю, что то, что нам выгодно, мы должны делать», — поделился своим мнением нардеп.

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Канада даст Украине денег на «честные выборы»

Канада даст Украине денег на «честные выборы» | Русская весна

Канада выделит Украине деньги «для противодействия дезинформации» во время проведения президентских и парламентских выборов — 2019.

Как пояснила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, «Канада всегда будет выступать в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности».

«Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, с целью поддержки избирательной реформы в Украине и повышения участия женщин в выборах», — сказала Фриланд.

О каких именно инициативах говорится, Фриланд не уточнила.

Добавим, что ранее Канада объявила о выделении 24 млн долларов на поддержку избирательной реформы, наблюдения за выборами, гендерного равенства и инклюзивного управления в «незалежной».

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В Киеве признали бесполезность “москитного флота” ВМСУ

Военно-морские силы Украины в их сегодняшнем состоянии являются абсолютно бесполезными в противостоянии с российским флотом. Об этом в эфире канала “UA: Крым” заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук.

“Москитному флоту” Украины нечего противопоставить современному российскому ВМФ, уверен вице-адмирал. Артиллерийские речные катера, которые в последнее время гордо демонстрирует Украина, обладают практически нулевой эффективностью против ракетных ударов с воздуха.

“Российский ВМФ, который до 2014 года имел устаревшие носители противокорабельных ракет, после событий в Крыму пополнился новыми подводными лодками, надводными кораблями и авиацией, способными нести крылатые ракеты. Украинские власти должны быть реалистами”, - - подчеркнул Гайдук.


Он напомнил, что ВМСУ как не имели в 2014 году противокорабельных ракет, так и до сих пор их не имеют.

После событий на майдане в Киеве сообщили о “возрождении” украинского военно-морского флота. Однако, как оказалось, для этого нужны большие деньги, а их не было. Тогда на Украине объявили о создании “москитного флота”, который якобы мог противостоять российскому Военно-морскому флоту. Даже была “изобретена” тактика “волчих стай”, при которой украинские катера должны были группами наносить молниеносные удары по одиночным российским кораблям и тут-же отходить.

За последние годы в состав ВМСУ не введено ни одного нового корабля классом выше чем катер. На фоне серьезных проблем украинский флот с радостью выкупил списанные американские корабли береговой охраны.

источник

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В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ

В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ | Русская весна

Основатель «Азова» и депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью украинским журналистам озвучил размеры потерь ВСУ, назвав их «космическими».

«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил он.

Он отметил, что после заключения «Минска-2» в ВСУ насчитывается более тысячи убитых в ходе военных действий, и это без учета «погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств».

Билецкий признал: украинские власти не смогли продвинуться в урегулировании конфликта.

«Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении», — считает собеседник издания.

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Чернигов за Порошенко

Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».

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Метки: важное, компиляция

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