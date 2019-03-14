Новости Украины и Новороссии 14 марта 2019
- 10:58 Депутат Рады рассказал о «высшем свинстве» Украины.
- 10:29 Канада даст Украине денег на «честные выборы».
- 08:54 В Киеве признали бесполезность “москитного флота” ВМСУ.
- 08:30 В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ.
- Вчера 22:37 Чернигов за Порошенко.
Депутат Рады рассказал о «высшем свинстве» Украины
Власть, которая заставляет своих граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважает людей и поступает по-свински.
Об этом в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на одном из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Это высшее свинство со стороны власти — заставлять людей летать в Россию через Минск», — заявил он.
Кроме того, по словам Шуфрича, Украине в ближайшие 25 лет не грозит никакая «евроинтеграция».
«Поэтому, если нам выгодно что-то в России купить дешевле, чем это нам предлагают с другой стороны, мы должны купить. Потому что за то, что дороже, но не российское, платит не Порошенко, а платят люди.
А власть все сокращает субсидии, чтобы люди не могли получить даже эту помощь. И это квинтэссенция наших с Россией экономических отношений. Я считаю, что то, что нам выгодно, мы должны делать», — поделился своим мнением нардеп.
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Канада даст Украине денег на «честные выборы»
Канада выделит Украине деньги «для противодействия дезинформации» во время проведения президентских и парламентских выборов — 2019.
Как пояснила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, «Канада всегда будет выступать в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности».
«Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, с целью поддержки избирательной реформы в Украине и повышения участия женщин в выборах», — сказала Фриланд.
О каких именно инициативах говорится, Фриланд не уточнила.
Добавим, что ранее Канада объявила о выделении 24 млн долларов на поддержку избирательной реформы, наблюдения за выборами, гендерного равенства и инклюзивного управления в «незалежной».
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В Киеве признали бесполезность “москитного флота” ВМСУ
Военно-морские силы Украины в их сегодняшнем состоянии являются абсолютно бесполезными в противостоянии с российским флотом. Об этом в эфире канала “UA: Крым” заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук.
“Москитному флоту” Украины нечего противопоставить современному российскому ВМФ, уверен вице-адмирал. Артиллерийские речные катера, которые в последнее время гордо демонстрирует Украина, обладают практически нулевой эффективностью против ракетных ударов с воздуха.
Он напомнил, что ВМСУ как не имели в 2014 году противокорабельных ракет, так и до сих пор их не имеют.
После событий на майдане в Киеве сообщили о “возрождении” украинского военно-морского флота. Однако, как оказалось, для этого нужны большие деньги, а их не было. Тогда на Украине объявили о создании “москитного флота”, который якобы мог противостоять российскому Военно-морскому флоту. Даже была “изобретена” тактика “волчих стай”, при которой украинские катера должны были группами наносить молниеносные удары по одиночным российским кораблям и тут-же отходить.
За последние годы в состав ВМСУ не введено ни одного нового корабля классом выше чем катер. На фоне серьезных проблем украинский флот с радостью выкупил списанные американские корабли береговой охраны.
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В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ
Основатель «Азова» и депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью украинским журналистам озвучил размеры потерь ВСУ, назвав их «космическими».
«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил он.
Он отметил, что после заключения «Минска-2» в ВСУ насчитывается более тысячи убитых в ходе военных действий, и это без учета «погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств».
Билецкий признал: украинские власти не смогли продвинуться в урегулировании конфликта.
«Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении», — считает собеседник издания.
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Чернигов за Порошенко
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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