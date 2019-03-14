Новости Украины и Новороссии 14 марта 2019

Власть, которая заставляет своих граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважает людей и поступает по-свински.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на одном из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Это высшее свинство со стороны власти — заставлять людей летать в Россию через Минск», — заявил он.

Кроме того, по словам Шуфрича, Украине в ближайшие 25 лет не грозит никакая «евроинтеграция».

«Поэтому, если нам выгодно что-то в России купить дешевле, чем это нам предлагают с другой стороны, мы должны купить. Потому что за то, что дороже, но не российское, платит не Порошенко, а платят люди.

А власть все сокращает субсидии, чтобы люди не могли получить даже эту помощь. И это квинтэссенция наших с Россией экономических отношений. Я считаю, что то, что нам выгодно, мы должны делать», — поделился своим мнением нардеп.

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