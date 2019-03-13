Новости Украины и Новороссии 13 марта 2019
- 09:04 Помпео обвинил Россию в попытке давления на Украину через энергетику.
- 08:21 ООН: На Украине царит «атмосфера запугивания».
- 07:25 Отношение украинцев к России поменялось за год — опрос.
- 07:06 СБУ обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР (ВИДЕО).
- 06:31 Запуск спутников «Гонец» перенесён из-за отсутствия украинской аппаратуры.
- 04:33 Раздираемая Украина: Кто на самом деле отбирает храмы у православных (ВИДЕО).
- 01:52 А помнишь, Зеленский?….
- 00:31 «Нас подставили как пушечное мясо ради ролика Порошенко» — шокирующее признание командира ВСУ (ВИДЕО).
- Вчера 23:55 «Доктор Смерть» рассказала украинцам, что нужно делать для счастья.
- Вчера 23:20 Стало известно, на что Порошенко хотел обменять Крым (ВИДЕО).
- Вчера 22:04 США намерены выделить четверть миллиарда долларов на военную поддержку Украине.
Помпео обвинил Россию в попытке давления на Украину через энергетику
Фото: Reuters / © Gleb Garanich/File
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе конференции CERAWeek заявил, что Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического влияния на Украину, передает RT.
Он сказал, что Россия «вторглась на Украину, чтобы получить доступ к её нефтяным и газовым резервам».
По словам Помпео, Россия якобы мешает Украине использовать собственные энергетические резервы и таким образом оказывает политическое давление на соседнее государство.
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ООН: На Украине царит «атмосфера запугивания»
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов.
В документе говорится, что в стране царит «атмосфера запугивания», которая не дает людям открыто выражать свое несогласие с политикой властей.
Также отмечается, что на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений» в отношении журналистов и гражданских активистов. По данным УВКПЧ, чаще всего их совершают правые радикалы, причем в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными.
Кроме того, как говорится в докладе, ситуацию в стране усугубило получение автокефалии «новой церковью» Украины, что «значительно обострило» противоречия между православными общинами.
Миссия выразила обеспокоенность тем, что «существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности» в данном вопросе.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
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Отношение украинцев к России поменялось за год — опрос
Более половины украинцев хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр».
Так, согласно данным исследования, на Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% граждан, плохо или очень плохо — 27%, 17% — не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 34% граждан, плохо или очень плохо — 55%, 10% — не определились.
Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, за последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 57%), в то время как позитивное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составило, как и сейчас, примерно треть населения (32-34%).
Во время опроса респондентов спрашивали об отношении отдельно к руководству России и к населению России.
Так, к россиянам положительно относится 77% украинцев, к руководству России — 13% (преимущественно за счет опрошенных жителей восточных областей и Донбасса), а к украинцам (гражданам Украины) положительно относятся 82% россиян, к руководству Украины — 7%.
«И в Украине, и в России положительное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению. С чем может быть связано существенное улучшение отношения украинцев к России и россиян, которое произошло в течение последнего года? Одна из возможных гипотез — предвыборная кампания и активизация пророссийских политических сил и телевизионных каналов», — отметил Паниотто.
В пресс-релизе по результатам опроса отмечается, что, по сравнению с февралем 2018 года, процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России, остается прежним — 87%, при этом количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией, уменьшилось (с 44% до 39%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, увеличилось (с 44% до 48%).
Согласно результатам опроса, в России, по сравнению с мартом 2018 года, уменьшилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 39%, стало 25%) и увеличилось количество желающих объединиться в одну страну (было 10%, стало 17%).
КМИС с 8 по 20 февраля 2019 года провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью среди 2042 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме Крыма, ДНР и ЛНР).
Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% — для показателей, близких к 25%; 2,0% — для показателей, близких к 10%; 1,4% — для показателей, близких к 5%.
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СБУ обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины обвиняет Москву в создании специального информационного подразделения и агентурной сети. Создателем называет ни много ни мало ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Как утверждает СБУ, основными задачами подразделения являются публикация фейковых новостей и сбор разведданных.
«Группа под кодовым названием „Сапфир“ по заданию российских кураторов организовывала подготовку и проведение антиукраинских информационных кампаний. Участники группы также заниались сбором информации о высшем руководстве Украины, ВСУ и других военных подразделений, сбором информации и про средства, задействованные в ООС», — говорится в сообщении.
«Мы зафиксировали существенно возросшую активность этой группы накануне выборов президента Украины», — заявил на брифинге руководитель военной конрразведки СБУ Сергей Левченко.
СБУ утверждает, что действует группа на территории ЛНР, а в её составе — 15 военнослужащих Республики.
Обвиняет СБУ спецгруппу и в «разжигании межконфессиональной вражды» на фоне предоставления Украине «автокефалии». Для этого якобы было создано более пятидесяти фейковых аккаунтов и 130 групп в соцсетях.
На сайте СБУ сообщается о задержании украинской контрразведкой «нескольких агентов-информаторов ГРУ», а также об обысках в их домах.
Разумеется, «доблестные» спецслужбы тут же обнаружили «более двадцати устройств для связи, используемых для проведения шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации с размещенной на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВС Украины, другие сведения военного характера, а также почти двадцать СИМ-карт украинских и российских операторов и флеш-накопители».
В целом история несколько напоминает о методах работы СБУ 2014 года, когда у «агентов Кремля» при обысках находили вымпелы спецподразделений, портреты Путина и карты образца времён сражений за Халхин-Гол.
Как сообщала «Русская Весна», спецслужбы Украины вербуют военнослужащих ЛНР через знакомства в социальных сетях.
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Запуск спутников «Гонец» перенесён из-за отсутствия украинской аппаратуры
Отправка с космодрома «Плесецк» на орбиту трех низкоорбитальных спутников связи «Гонец-М» ракетой-носителем «Рокот» отложена с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее в отчете «Роскосмоса» говорилось, что «Гонец-М» не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия комплектующих с Украины, необходимых для системы управления разгонного блока «Бриз-КМ». Аппаратура системы управления создана на харьковском предприятии «Хартрон». После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.
Как пояснил источник, систему управления предполагалось взять у Минобороны, у которого осталась резервная аппаратура после проведения пуска «Рокота» с военными спутниками, однако ее передача затянулась.
«Поэтому не исключен и дальнейший перенос запуска «Гонцов-М», — добавил собеседник агентства.
По его словам, разгонный блок «Бриз-КМ» пока не отправлен в «Плесецк» и находится в центре Хруничева в ожидании украинской аппаратуры.
Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что в конце года планируется запустить еще три спутника «Гонец-М» на ракете «Союз-2.1б». В 2020 году предполагается еще один пуск «Союза-2.1б» с тремя «Гонцами-М». В 2021–2022 годах шесть спутников «Гонец-М» намечается вывести на орбиту двумя ракетами «Ангара-1.2» по три аппарата на каждой.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов «Гонец-М», из которых по целевому назначению работают девять.
В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией, запретив экспорт товаров военного и двойного назначения. После этого украинские предприятия перестали выполнять свои обязательства перед российскими заказчиками.
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Раздираемая Украина: Кто на самом деле отбирает храмы у православных (ВИДЕО)
Гимн Украины против Символа Веры.
«Это — Ровненская обл., Здолбуновский район, село Новая Мощаница. Во время очередного «мирного» перехода верующие люди, которые пришли отстоять храм, запели православный Символ Веры, рассказывает украинский православный телеграм-канал «Пастырь и Паства».
Вторая группа людей, которые приняли решение о том, что храм должен принадлежать структуре ПЦУ, в противовес Символу Веры начали исполнять государственный гимн.
Данный пример, вероятно, наиболее точно отражает то, что происходит на Украине, — неверующие в Бога люди отбирают храмы у православных общин. Кроме того, совершенно очевидным становится и ответ на вопрос о том, где Церковь — там, где молитва, или там, где гимн.
Из комментария под видео: «Герб, флаг, гимн — это символы государства, символы ее независимости. Граждане государства должны их знать и уважать.
На территории государства есть Церковь Божья, которая имеет свои символы. Гимн верующих в Бога людей — молитва «Верую» (Символ Веры). Знамена Церкви — хоругви со святыми иконами.
Никто на государственных администрациях не вывешивает хоругвей, не звучит на государственных мероприятиях и церковный гимн.
Это правильно. Это разные вещи. Хотя и близкие для каждого гражданина государства.
И как-то становится жутко, когда на храмах Божиих вывешивают государственные флаги, когда на ступенях храма звучит не молитва, а государственный гимн. Кажется в то время, что Церковь не Божья, а что-то изменилось и она становится государственной…
Но есть ли она тогда Церковь?»
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А помнишь, Зеленский?…
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«Нас подставили как пушечное мясо ради ролика Порошенко» — шокирующее признание командира ВСУ (ВИДЕО)
Командир ВСУ 44-летний старший сержант Алексей написал в редакцию программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» шокирующее признание о том, как 16 января ради рекламной предвыборной кампании украинского лидера Петра Порошенко его батальон подставили под смертельный огонь как пушечное мясо на поле боя.
Алексей родом из семьи военных. В «АТО» прослужил три с половиной года. По его словам, изначально он пошел защищать украинский народ от «российской агрессии» после событий в Одессе.
В эфире программы военнослужащий рассказал, как солдаты украинской армии были брошены в атаку ради съемок ролика. Бригада Алексея понадобилась для «политической массовки», при этом были грубо нарушены все меры безопасности.
«Я был командиром взвода, а ушел из армии из-за неоднократного предательства. 16 января моих друзей подставили на зону соприкосновения как пушечное мясо, потому что 26 января к нам должен был приехать Порошенко для записи предвыборного ролика. И там должны были быть слезы, должно было быть горе. Ребята не погибли, но моему 19-летнему товарищу оторвало ноги. Средь бела дня нас подставили под выстрел. Нужна была яркая реклама», — рассказал Алексей.
Также он рассказал, почему украинский Генштаб ведет огонь по городам Донбасса из запрещенного оружия, к примеру из оружия 152-го калибра.
«Такие факты есть. Я свидетель того, что для этого они покидали места постоянной дислокации, которые находятся под контролем ОБСЕ», — сказал военнослужащий.
Алексей добавил, что готов дать показания следственным органам России.
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«Доктор Смерть» рассказала украинцам, что нужно делать для счастья
И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун развенчала еще один миф, который касается гормона дофамина — его называют также гормоном счастья, гормоном любви и мотивации. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Супрун отметила, что упоминания в СМИ о гормонах счастья, любви и мотивации — с точки зрения науки — неверны, так как речь идет о нейромедиаторах, которые действуют на нейроны в головном мозге и дают человеку ощущения радости, тревожности, счастья.
Она отмечает, что при нарушении работы нейромедиаторов у человека может возникнуть шизофрения, аутичные нарушения, болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также тревожность, депрессия, выгорание, сонливость и рассеянность. Супрун объясняет, что не обязательно все эти нарушения нужно лечить медикаментозно, иногда достаточно изменить рацион питания, достаточно спать, заниматься спортом и обниматься.
По ее словам, дофамин — это молекула, которая действует только на некоторые участки мозга. К примеру, дофамин отвечает за удовольствие, самопоощрение к какому-либо виду деятельности (спорту, курению, кофе), ожидание чего-то приятного, стремление к новизне, движение, принятие решений, адекватное восприятие действительности, пищевое и сексуальное поведение.
И высокий уровень дофамина — не всегда хорошо, так как нарушение работы «дофаминовых прошивок» может указывать на болезнь Паркинсона, синдром дефицита внимания, вызывать игрозависимость и шизофрению.
Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как заботиться о своих нейромедиаторах и поддерживать нормальный баланс жизни. Она порекомендовала не заниматься самолечением и не принимать систематически транквилизаторы или ноотропические препараты.
Также она советует сбалансировано питаться и насытить рацион витаминами С, В1, В6, В12 и Е, так как они необходимы для образования нейромедиаторов и защищают нейроны от повреждения. Если в организме нехватка этих витаминов, то нарушается образование серотонина, ацетилхолина и норадреналина.
Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно есть хумус, фалафель, мясо птицы, смородину, чернику, зеленый горошек, стручковую фасоль, все виды капусты, сладкий красный перец, овсянку, пить зеленый и белый чай, воду и не употреблять алкоголь.
Для тех, кто не может отказаться совсем от алкогольных напитков, Ульяна Супрун порекомендовала выбирать маленький бокал темного пива, так как в нем есть экстракт хмеля и витамины группы В.
Также она советует регулярно заниматься спортом, так как физическая нагрузка не дает нейронам умирать и помогает им взаимодействовать, вызывает выделение дофамина, серотонина, эндорфина.
«Во время объятий, секса, созерцания любимых и детей и времяпрепровождения с единомышленниками выделяется окситоцин — важный гормон и нейромедиатор, обезболивающее, который успокаивает, и к тому же увеличивает количество рецепторов ГАМК — гамма-аминомасляной кислоты главного тормозного нейромедиатора мозга. У людей с расстройствами тревожности и посттравматическим синдромом меньший уровень ГАМК или рецепторов этого нейромедиатора. А окситоцин восстанавливает чувствительность мозга к ГАМК и вообще дарит массу положительных эмоций», — объяснила Супрун.
Кроме того, она посоветовала не игнорировать тревожные сигналы, такие как симптомы депрессии, недостатка внимания, ПМС, зависимости, посттравматического нарушения или тревожного расстройства. В таких случаях Супрун рекомендует поговорить с близкими и обратиться за профессиональной помощью.
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Стало известно, на что Порошенко хотел обменять Крым (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году был готов отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
«Вот, когда происходили эти события, у меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: “Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО”», — сказал Саакашвили.
«Я ему сказал: “Петя, Петро, во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро. Мы без них Грузию себе не представляем, мы будем за это сражаться до последнего. Во-вторых, почему ты думаешь, что Украину примут в Евросоюз и НАТО, если Киев ничего не сделает с «отжимом» Крыма. Более того, это будут причины вас не принять. И третье — кто тебе сказал, что на Крыме все остановится, что это не перекинется на Донбасс?» — вспоминает Саакашвили.
«Он был уверен, что в Крыму будут действовать крымские татары. Я говорю: какие татары? Или там будет действовать украинское государство, или у вас Крым заберут», — добавил бывший грузинский президент.
Саакашвили также вспомнил последующую поездку Порошенко в Крым. По его словам, было уже поздно что-либо предпринимать.
«Это не очень хорошая поездка была. Но надо отдать ему должное — он не испугался ехать. Но вот исходные позиции у него были такие — какая разница, Крым все равно уйдет. И более того — у большинства украинской элиты, я много раз это слышал, что все равно Крым уйдет, Крым все равно не будет наш», — добавил он.
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США намерены выделить четверть миллиарда долларов на военную поддержку Украине
США планируют выделить 250 миллионов долларов на поддержку военных и сил безопасности Украины, в том числе на замену ранее переданного американского вооружения, свидетельствует проект бюджета Пентагона на 2020 год.
Аналогичный объем помощи был предусмотрен бюджетом 2019 года.
Пентагон запросил 13,6 миллиарда долларов на противоракетную оборону.
Кроме того, Министерство обороны США планирует запросить у конгресса 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия.
Еще 3,7 миллиарда долларов будет направлено на развитие беспилотных и автономных систем для противодействия со стороны вероятного противника.
Помимо этого, 927 миллионов долларов будет направлено на развитие программ искусственного интеллекта, в том числе в области распознавания объектов и изображений.
Финансовый 2020 год наступает в США 1 октября 2019-го.
Согласно проекту, который до утверждения будет обсуждаться конгрессом и может претерпеть изменения, бюджет оборонного ведомства США в 2020 году предусмотрен в размере 750 миллиардов долларов, что на пять процентов больше, чем в 2019-м.
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