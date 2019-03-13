Либералы в истерике – у них отбирают лицензию на враньё и чернуху

Только подумала о том, что давно нас не радовала своими коллективными заявлениями наша неполжЫвая творческая интеллигенция – и тут на тебе: литераторы и журналисты выступили против установления «прямой цензуры» в России.

Если кратко, то журналисты и писатели из объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, среди которых Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн и Сергей Пархоменко (всего – более 100 человек), написали открытое письмо, в котором назвали законы о штрафах за неуважение к власти и фейковых новостях «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры».

Не знаю, где конституция дает гражданам право врать и оскорблять свою страну и её символы, но наши светлолицые поборники свобод считают, что принятие этих законов является «декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры».

Дальше приведу прямую речь от стенающих по свободе и заламывающих руки от произвола «сливок общества». Итак:

«Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации.

Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии.

Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества.

Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России, подробно проанализированную в одноименном докладе Международного ПЕН-Клуба, «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба.

Мы призываем коллег литераторов, журналистов, блогеров, редакторов, издателей сохранять верность своему гражданскому и профессиональному долгу, участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям государственных органов, использовать все возможности для защиты права россиян на свободу высказывания вплоть до опротестовывания произвола чиновников в российских и международных судах».

У меня аж планшет засалоточил от такого. При этом, отстаивание своего права безнаказанно распространять фейковые новости и оскорблять общество, государство, флаг России, герб России, гимн России, российскую Конституцию и органы российской власти – вызывает у меня единственный вопрос: а не охренели ли вы, недрузья мои?!

Мы и так, не без вашей помощи, десятилетиями купались во вранье. Именно вы учили нас нелюбви к России и методично развивали у нас комплекс неполноценности, рассказывая о том, как мы деградировали за последнее столетие. Именно вы регулярно подсовывали нам свою «правду», согласно которой русский человек стоит на низшей ступени социального, политического, эстетического и прочего развития.

Именно вы своей отрицательной энергетикой пытаетесь заполнить все информационное пространство и вывернуть наизнанку сознание нашей молодёжи!

Потому и боитесь! До зубного скрежета и колик в животе вы боитесь, что ваша вольница заканчивается. Более того, потеряв влияние, вы рискуете потерять и финансирование.

Ведь всё ваше «творчество» основано на том, что наконец-то станет наказуемо. А писать и говорить правду – вы не обучены. И любить свою страну и ее народ – искренне и от души – вы не умеете.

Что? Вы нас любите и желаете нам всяческих благ?

Извините, но ваши извращённые формы любви уже порядком надоели!

Я не хочу, чтобы ваши бесконечные стенания о том, какие мы несчастные добровольные рабы, живущие в «рашке-говняшке», шагающие строем под «совковый гимн» и свято соблюдающие законы, принятые «ГосДурой», добрались до сознания моих детей.

Я хочу, чтобы каждый из вас, если у него не хватает совести, то хотя бы перед страхом неотвратимости наказания перестал промышлять своей антироссийской деятельностью.

Вы считаете это дискриминацией?! Это ваше право. На самом же деле у вас просто отнимают лицензию на враньё и чернуху.

Репрессии? А западные законы на эту тему вы изучали?! Впрочем, вам это не нужно, ибо ни единого кривого слова о своих кумирах и кураторах вы и в мыслях себе не позволяете!



Дискриминация?! Если вы о том, что теперь ваши посты в соцсетях и интервью станут пресными (из-за отсутствия перчёных высказываний в адрес России и банальной лжи) и, как следствие, практически нечитаемыми, – то да! Только это не дискриминация, а неумение честно конкурировать без использования манипуляций.



Подавление «свободы слова» для вас заключается в том, чтобы обмануть, оскорбить, унизить, извратить и вызвать чувство вины?! Извините, но мне эта ваша свобода, за счёт нашей самооценки, – даром не нужна!

Вы призываете своих побратимов бороться за ваше право врать нам и оскорблять нас?! Желаю вам удачи! Но перед тем, как начать забег по судам, рекомендую ознакомиться с тем, как на счёт подобных законов у тех, кого вы нам постоянно в пример ставите.



А ещё (для чистоты эксперимента) хорошо бы написать пару лживых статей для немецких СМИ о Германии, пооскорблять французское общество во французском сегменте соцсетей, порассуждать о напоминающем Винни Си Цзиньпине на китайском телевидении, написать пару книг про рабскую сущность американцев и попытаться издать их в США, ну и, в качестве вишенки на торте, – поделиться с британцами мыслями о том, насколько неадекватны королева и парламент Соединенного Королевства.

В финале хорошо бы прийти под Совет Европы с плакатами, доносящими всю горькую правду о внешности Меркель, умственных способностях президентов Прибалтики, грации Терезы Мэй и т.д.



Только подходить к делу нужно с тем же рвением, красноречием и креативом, с которым вы обсуждаете и клеймите Россию.

Впрочем, подобные перфомансы не по вашей части. Вы же исключительно Россию спасаете.

Но! Пришло время спасать Россию от вас. И вы пятой точкой чувствуете надвигающуюся опасность. Потому и истерите, цепляясь за ускользающую из рук кормушку и теряя, казалось, железобетонную и вечную почву под ногами.

Не скрою – мне приятна ваша истерика. Это моя личная сатисфакция за вашу бесконечную ложь, за многолетнее орошение наших мозгов вашим ядом, за непрекращающиеся попытки толкнуть россиян на внутренне предательство, за извращённое насилие над нашими душами и маниакальное желание перекроить нас под ваши чаяния и стандарты.

Сегодня ваше время безвозвратно уходит. И именно вам теперь придётся или менять свою риторику, или уходить в забвение.

Но при любом раскладе – вы проиграли. Потому и беситесь, с дьявольской одержимостью пользуясь случаем выплеснуть побольше яда напоследок…

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: http://2planeta.ru/news/liberaly_v_isterike_u_nikh_otbirajut_licenziju_na_vranjo_i_chernukhu/2019-03-13-72324