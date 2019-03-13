Главная » Видео, Мировоззрение

Что происходит в мире – в малом и большом? Игорь Полуйчик. Часть 1

12:53. 13 марта 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Что происходит в мире.

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
Часть 2 – https://youtu.be/r18OW8-7b3Y

Сказ о текущем, причинах и следствиях, видимом и невидимом, возможном и запредельном.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4wU5-EJnWjI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что происходит в мире - в малом и большом? Игорь Полуйчик. Часть 2
Что происходит в мире.Автор-сказитель - Игорь ПолуйчикЧасть 1 - https://youtu.be...com/groups/NarodSlavRadio----------------------------------------Сделаем вместе Мир лучше!----------------------------------------*Просматриваемое Вами произведение, созданное...
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
... Империи цивилизации, происходит это в мире людей труда,...всех порабощённых государствах мира? Что они могут сегодня ...и коллективного подхода, большими и малыми группами, мафией, классами...уважением, и наилучшими пожеланиями Игорь Шамардин. Звоните: Telephones:...
Мысли вслух.  Формирование и создание окружающего мира человеком с помощью высшего закона - закона "Принятия".
..., нет ангелов хранителей, мало ума, нет интуиции. ...больше. Игорь зажег свет во всех залах, однако его не покидало ощущение, что... рождается он, этот мир мир видит истинно реальным, ...человек! Как это происходило, происходит и может происходить, поясню сейчас....
Игорь Стрелков интервью ГоворитМосква
...на ужимки, которые происходят на Украине, а..., потому что жертв будет больше, больше, больше и больше, количество ...сообщаю нашему гостю Игорю Стрелкову. Игорь Иванович, 61...они надули, весь мир заполонив ничем не... я видел относительно малое количество пленных. С......
Китайская история - МИФ
...ее… разобраться в том, что происходит… поэтому и посылают своих ... мало. Лет восемьдесят назад миру решили преподнести очередную сенсацию: объявили, что..., как мы всё больше и больше в этом убеждаемся, ... всем, чем угодно.» Игорь Карпов Именно это простое ...
Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2015
...знает ничего. В его мире всех этих людей, всех... этих «маршей мира», блогов и бложиков, газет,...Будучи свидетелем того, что происходило в Доме профсоюзов, Игорь решил описать все...улей… Рушится уклад жизни? Большие и малые кормушки? Для вас, вчерашние...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>