Жизнь напоказ: как родители калечат психику своих детей
13:35. 12 марта 2019 Просмотров - 272 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Восемьдесят лет назад случилась одна печальная история, которая позже прогремела на весь мир. В 1934 году у бедного канадского фермера Оливера Дион в доме без света и воды родились недоношенные пятерняшки. Никто не ожидал, но все пять маловесных сестер Дион выжили, несмотря на то что их выкармливали коровьим молоком с добавлением кукурузного сиропа и рома. Но дело в том, что в доме уже было трое старших детей, а бедный фермер не мог прокормить и выходить девочек. Тогда он подал объявление в газету (по некоторым источникам — на радио) и решил рассказать о своих детях. С благими намерениями получить помощь.
Однако дальше произошло то, что укладывается в современное понятие «хайпануть». О детях узнали власти, и в дом вместе с детскими вещами и питанием пришла слава и фотографии со знаменитостями и премьер-министром. А предприимчивые люди уговорили фермера показать детей на Всемирной выставке в Чикаго. С этой целью построили павильон с огромными окнами и застекленной галереей, чтобы все желающие могли увидеть сестер Дион. В этом «террариуме» они провели целых восемь лет! Постоянно за ними ухаживали лучшие врачи и педагоги.
За эти годы выставку посетили более трех миллионов человек из Канады, США и других стран, оставив в кассе внушительные суммы. Сестры Дион стали национальным достоянием, их популярность затмила даже Ниагарский водопад. О них снимали фильмы в Голливуде, их фотографии становились рекламой детских товаров.
Чета Дион заработала на продаже сувениров с изображением дочерей на большой особняк. Вскоре сестры в этот особняк и переехали. Внимание к ним стало ослабевать, но они по-прежнему были частью бренда, и родители относились к ним излишне строго.
Для повзрослевших девушек стала ударом новость, что все свое состояние отец сколотил на них. После их жизнь сложилась трагически. Воспитанные с нарушенными границами, они так и не смогли доверять никому, кроме самих себя. Личная жизнь у сестер не сложилась. А с родителями, которые на них наживались, они порвали сразу после совершеннолетия.
Дико, не правда ли? Но чем отличается от этой истории, например, знаменитый блог отца четырех дочерей, у которого почти 900 тысяч подписчиков? Мы точно так же ежедневно наблюдаем за тем, как кудрявые девочки умываются, завтракают, купаются, играют и шалят, а папа точно так же зарабатывает на них и популярность, и деньги (продавая свою книгу). СМИ оправдываются тем, что такие блоги несут социальную миссию — правдиво рассказать о жизни многодетной семьи. Или о жизни усыновленного ребенка с ДЦП. Или малыша с нестандартной внешностью. Но объясните мне, какую «миссию» они несут для невольных жертв этой инициативы — детей? Ведь привычка к тому, что у папы постоянно в руках камера, и он в любой момент может начать снимать, — совсем не то, что нужно для формирования у ребенка здоровой психики.
Декларируемая цель создания этих блогов — благой порыв менять отношение к детям с особенностями. Рассказывать о трудностях и радостях быта семей с такими детьми безусловно, нужно, но нужно и понимать, где находится грань между «рассказать о жизни» и «влезать в эту жизнь» и делать детей частью больших социальных (или все-таки личных?) проектов. «Рассказ о трудностях и радостях» перестает быть таковым в тот момент, когда мы начинаем делать это регулярно. Тогда благой социальный порыв превращается в реалити-шоу со всеми вытекающими.
Из многочисленных исторических (и современных) примеров мы знаем, что в книгах (и блогах) родителей дети описаны совсем не такими, какими они считают себя на самом деле: подробности сильно искажаются, и дети, вырастая, считают себя оскорбленными. Известна история Кристофера Робина Милна, мальчика-героя книг про Винни-Пуха, а также героя стихов, которого дразнили в школе из-за его популярности. Впоследствии Кристофер Робин ненавидел Винни-Пуха и считал себя жертвой отцовской славы. Которую тот в немалой степени построил на образе сына. А образ, понятное дело, сильно отличался от реальной личности мальчика.
Именно в первые годы жизни у детей формируется понятие личных границ, благодаря которому они впоследствии могут выстраивать здоровые отношения с друзьями, любимыми, коллегами. Очень важно, чтобы ребенок мог быть собой и грызть яблоко, играть в куклы и купаться, зная, что никто его в этот момент не видит, кроме самых близких людей, и можно быть расслабленным и «неправильным». Иначе чувство безопасности и доверия оказывается подорванным. А герои блогов рано или поздно начинают путать «хорошо» и «плохо»: ведь если плохое поведение становится так популярно, а на «неправильности» можно сколотить экономику внимания — значит, именно так и следует себя вести. И чем сильнее ты швыряешь в папочку баночку с мыльными пузырями — тем веселее. Нормы социального поведения у детей-блогеров, я боюсь, будут сильно отличаться от общепринятых.
Раньше даже у детей-актеров, детей-моделей, детей-артистов за пределами «работы» была их личная жизнь, куда не было доступа камерам. Теперь же смартфоны родителей стерли эту границу, и дети стали актерами круглосуточно работающего театра.
А ведь потом эти дети вырастают и перестают быть милыми. Общественное внимание — это, безусловно, сегодня хороший «капитал» для карьерного роста. Но нужно быть зрелой личностью, чтобы суметь выдержать нагрузку этого ресурса и правильно им распорядиться, не пытаясь соответствовать образу, который нарисовала о тебе слава, и не забывая о том, кто ты сам. И вообще, есть ли он — ты сам, а не тот, кого сделала родительская камера.
Помните, что фермер Оливер хотел всего лишь спасти девочек от голода и смерти. Но не смог остановиться.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8452845.html