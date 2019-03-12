«Снегурочка» — сказка о преображающей Любви

Своё произведение А.Н.Островский назвал «Весенней сказкой». Действительно, эта сказка несёт нечто новое, начало новой жизни, преображение. И это новое приходит в царство берендеев вместе со Снегурочкой.

Для большинства людей Снегурочка — сказочный персонаж, внучка Деда Мороза, которая приходит вместе с дедом Морозом и привносит волшебную красоту на детские праздники. Иногда по телевидению показывают фильм или мультфильмы про Снегурочку, а в театрах идёт опера «Снегурочка» или театральные постановки.

Мы рекомендуем освежить в памяти сюжет сказки. Сделать это можно по ссылке: http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0142.shtml [ 1 ] .

В начале весны мы вновь хотим обратить внимание читателя на всем известную сказку «Снегурочка» и на тот важный смысл, который дошёл до нас из глубины веков благодаря русскому народу и писателю Александру Николаевичу Островскому, композитору Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову и всем, кто трудился, создавая картины и иллюстрации, мультфильмы и фильм на этот жизненно важный сюжет.

Начнём с оценки положения у берендеев до появления Снегурочки. В царстве берендеев далеко не всё в порядке, общество испытывает проблемы.



Это интуитивно чувствуют и правители берендеев и те, кто должны выполнять роль жречества, но кто выродился в знахарство и скоморошество.

Так, слепые (!) гусляры с тревогой поют о полыхающих окрест войнах, но заканчивают песнь славословием о мире в державе берендеев и его блюстителе-царе Берендее. Здесь переплетаются подобострастие и непонимание внутреннего положения в обществе берендеев.

Сам царь Берендей в это время занят росписью своего дворца замысловатыми рисунками, за что его поднимают на смех скоморохи, чего он не замечает и пускается в нравящееся ему самолюбование.

Приятно ум чужой своим примерить,



На меру взять и на вес; глупость мерить —



Напрасно труд терять.

Далее первый боярин (премьер-министр) Бермята утверждает:



Великий царь счастливых берендеев,



Живи вовек! От радостного утра,



От подданных твоих и от меня



Привет тебе! В твоём обширном царстве



Покуда всё благополучно.

Явное преувеличение: всё царство — посад да слобода. Опытный бюрократ оставляет для себя поле для маневра. Но царь Берендей сомневается:

Не верю я, Бермята.



В суждениях твоих заметна лёгкость.



Не раз тебе и словом и указом



Приказано, и повторяю вновь,



Чтоб глубже ты смотрел на вещи, в сущность



Проникнуть их старался, в глубину.



Нельзя ж легко, порхая мотыльком,



Касаться лишь поверхности предметов:



Поверхностность — порок в почётных лицах,



Поставленных высоко над народом.



Не думай ты, что все благополучно,



Когда народ не голоден, не бродит



С котомками, не грабит по дорогам.



Не думай ты, что если нет убийств



И воровства…

Бермята соглашается и решает отделаться «малой кровью»: Воруют понемножку. Но не этим озабочен царь Берендей. Он говорит:



Благополучие — велико слово!



Не вижу я его давно в народе,



Пятнадцать лет не вижу.



В сердцах людей заметил я остуду



Немалую; горячности любовной



Не вижу я давно у берендеев.



Исчезло в них служенье красоте;



…



Короче, друг, сердечная остуда



Повсюдная, — сердца охолодели,



И вот тебе разгадка наших бедствий



И холода: за стужу наших чувств



И сердится на нас Ярило-Солнце



И стужей мстит…

Заметим, что именно Ярило посылает стужу, но Солнце этого делать не может. Значит Берендей отождествляет, сознательно или бездумно, двух разных богов и вносит путаницу в свой разум и в мировоззрение берендеев, а это приводит далее к трагическим последствиям для всего их общества.

Заметки на полях. Кто такой Ярило?

Ярило (по славянской мифологии) — это божество весеннего плодородия и страстной любви в виде молодого парня на белом коне, сезонный земледельческий культ, обрядовые празднования которого заканчивались его похоронами (!).



Если посмотреть в более древние времена, то Ярило — одна из сил природы — Солнце, которое как и другие природные стихии, является составляющей Языка Жизни, которым Белобог общается с людьми.



Люди же общаются с ним через молитвы, требы и дары, приносимые ему.

Однако в контексте сказки, можно предположить, что Ярила — это созданный берендеями их главный, по их представлениям солнечный бог — а по сути их собственное коллективное бессознательное или в терминологии эзотеризма — эгрегор.

Эгрегор (коллективное бессознательное) — это энерго-информационное поле, созданное совместной деятельностью людей, которое отражает те мысли и чувства (информацию-образы, отдельные алгоритмы и полноценные сценарии), которые в него вложили, но не может «выдать» того, чего в него не вложили. Своего рода банк данных с определёнными паролями входа.

Поскольку коллективное бессознательное содержит только старые алгоритмы, оно сопротивляется новому состоянию общества.



Поэтому Ярило стремится уничтожить Снегурочку, так как её приход означает конец его монопольного положения над берендеями; призывает стужу (как божество страсти он может вызывать противоположные состояния: жар-холод, любовь-ненависть) для устрашения берендеев, чтобы они оставались его энерго-информационными «донорами» и, если не путать имена богов, то Берендей называет действия Ярилы-эгрегора точно.



В финале Ярила-эгрегор является в виде молодого парня в белой одежде, неся зловещие символы: светящуюся людскую голову (череп?) в правой руке и ржаной сноп — в левой.

Царь Берендей чувствует, что общество больно и даже определяет симптомы этой болезни:



Возвышенной тоски любовной нет

Действительно, берендеи перестали личностно развиваться, ибо в их жизни нет Любви, но здесь царь не точен, поскольку при Любви будет радость, а тоска — это проявление другого чувства. Также говорит он и других причинах своей тревоги:



Появилось стремление к новшествам:



А видятся совсем другие страсти:



Тщеславие, к чужим нарядам зависть



И прочее.

Заметим, что в «прочем» может быть и стремление к развитию новых человеческих качеств, потому это может быть проявлением бездумного консерватизма.

А что народ, простые берендеи? Они беспечно и бездумно, по традиции, празднуют окончание зимы, но вот происходит чрезвычайное событие — чужак Мизгирь совершает вызывающий проступок — он обманул и предал поруганию Любовь своей невесты – «благое чувство, великий дар природы, счастье жизни!».

А местные мужики и парни не сумели поставить на место нарушителя традиции и защитить Любовь, а надеются только на «батюшку-царя». И поют ему льстивую хвалебную песнь:

Привет тебе, премудрый,



Великий Берендей,



Владыка среброкудрый,



Отец земли своей.



Для счастия народа



Богами ты храним,

Они ошибаются: он выдвинут коллективным бессознательным берендеев — Ярилой для служения себе, то есть сохранения прежних порядков, сохранения психологической зоны-комфорта.



И царствует свобода



Под скипетром твоим…

Лукаво принимая произвол царя, они не хотят стать самостоятельными и нести ответственность за свою жизнь. Очень напоминает ситуацию в современной России, когда все ждут, что президент, губернатор, глава города всё сделают за толпу, которая не хочет стать народом и изменить, прежде всего, своё поведение, ибо в обществе людей живущих по совести невозможны преступления.

Символизм образов сказки «Снегурочка»

Это типичное состояние толпо-«элитарного» общества, где и управители, и управляемые живут по преданию (традициям), рассуждают по авторитету президента (либо другого вождя), предания или Писания (признаваемого в том или ином обществе Священным).



То есть то общество людей, остановившихся в своём развитии.



В контексте рассматриваемого случая — находящихся в застое под управлением алгоритмов «бога»-эгрегора Ярилы.

Согласно В.Жикаренцеву [ 2 ] эгрегор проявляется в базовых символистических фигурах. Мужской ряд: Царь-Герой-Любовник, женский ряд: Жертва-Мудрость-Любовь. В пьесе А.Н.Островского эти ряды представлены следующими персонажами.



Царь Берендей (одно из значений слова «берендей» — это занимающийся пустяками, делающий игрушки) — это пустопорожний краснобай с девизом: «пусть всё будет как всегда — живём по преданию и рассуждаем по писанию», т.е. он — царь-биоробот, однако будучи эгрегориальным лидером он видит новые факторы, но не находит в себе сил стать эгрегориальным программистом и изменить коллективное бессознательное своего народа берендеев так, чтобы изжить это «житие по преданиям и рассуждения по авторитетам».



А ведь существует правило:

положение обязывает, если положение не обязывает, то оно убивает, сначала духовно, а затем — физически.

И это правило действует в отношении как индивидов, так и управленческих структур не соответствующих своему предназначению и касается всех уровней и видов власти.



Поэтому будущего у Берендея, как заложника алгоритмики эгрегора, без Ярилы нет, в отличие от конъюнктурного бюрократа-троцкиста Бермяты — этот будет нужен при всех толпо-«элитарных» режимах и готов присягнуть любой власти.

Купец Мизгирь по внешним признакам похож на героя — видный, бойкий, гордый, но «удалец среди овец» и проявил себя не на поле сражений, а в зарубежной торговле и среди трусливых слободских берендеев.



Он уверен, что может всё и всех купить — это демонический тип личности, который ради своей прихоти может нарушить любые традиции. Столкнувшись с Праведным и не желая покаяться, он обрекает себя на самоубийство, идя, как и любой демон, по пути саморазрушения.

Лель — безродный, бездомный, без определённой профессии, но он научен Ярилой-эгрегором песни, умению петь для обольщения, внушения страсти. Известен как разрушитель семьи. Из таких появляются Бобыли-пьяницы, паразиты, пляшущие и пирующие на праздничных «раздачах».

Этим мужским персонажам зеркален женский ряд: блудливая боярыня Елена Прекрасная, страстная Купава, никчёмная Бобылиха. Общее у них — зависимость от Ярилы-эгрегора.



Привыкшие из него брать все алгоритмы своей жизни, все сценарии поведения, без него они своим умом не могут ничего создать, даже для своей и его защиты. Они не могут понять и принять миссию Снегурочки, ибо их Господин-Ярило замыслил (эгрегоры не мыслят, но содержат в себе определённые цели и алгоритмику их исполнения) её погубить, что и было коллективно выполнено ими.

Но внешние знамения и нарастание внутриобщественных проблем свидетельствуют об изменении состояния природной и общественной среды, о том, что обществу нужно выходить на новый общественный уровень и достигать нового качества развития человеческого в себе.



Но «низы» беспечны и ленивы, поэтому надеются на «верхи», а правители «не видят средств» выхода из тревожной ситуации, хотя в лице царя Берендея чувствуют неладное.



Формалист Бермята предлагает приказать любить, а царь считает, что «мольбами лишь смягчают гнев богов и массовыми жертвами». Но Бермята возражает, что прежние обряды (алгоритмы поведения) не дадут нужного результата, ибо появилась Снегурочка — необычное чудо.



И из-за неё началась смута среди участников спасительного массового свадебного обряда — женихов и невест.

Какая-то в зареченской слободе



Снегурочка недавно объявилась.



Передрались все парни за неё.



На женихов накинулись невесты



Из ревности, и брань идёт такая —



Усобица, что только руки врозь!

Царь:

Во-первых, я не верю, во-вторых,



Быть может, ты и прав, тогда старайся



Уладить всех и примирить до завтра.



Решение моё непременимо.

Но Берендей не может различить прихода Посланника и не понимает миссии Снегурочки.



Его реакция неадекватна «мудрому и благоразумному правителю»: он отрицает очевидность: «я не верю» и потому он слагает ответственность на подчинённого. Упорствует, настаивая на своём, даже понимая абсурдность этого.

Бог всегда помогает

Бог помогает тем, кто остановился в своём развитии, запутался в проблемах и стоит перед самоуничтожением, давая последний шанс вернуться на путь развития человечности и своего предназначения в той форме, которая понятна данному народу.



Поэтому берендеи получают в помощь Снегурочку. Почему именно через Снегурочку? Это своеобразное человекоподобное существо.

Она дочь Мороза (царя Мира Льда, вершителя зимнего порядка застывшей, холодной, но не мёртвой Красоты, поэтому его ещё называют Карачун-Корочун, т.е. завершитель годового жизненного земного цикла) и Весны (начала нового жизненного цикла), т.е. Снегурочка — дочь Природного Конца и Начала.



Не случайно, что имя Снегурочки имеет два несхожих образа: созданная из снега (очищенная вода на холоде превращается в кристалл, который может расти) и утренний жаворонок весёлыми трелями встречающий зарю.

Снегурочке исполнилось пятнадцать лет. В течение этого срока воспитывалось новое поколение и «остудевали сердца» берендеев. А их любовная-творческая энергия Красоты, оставшаяся невостребованной, помогла Морозу сформировать восхитительную человекоподобную красоту своей дочери.



Тем самым Мороз посылает взамен берендеям холодную энергию, ибо в природе всё взаимосвязано. И она не боится угроз Ярилы, пока «имеет младенчески чистую душу».



Важно подчеркнуть, что Снегурочка — это живое существо, но она — ещё не состоявшийся Человек, ибо всё живое должно любить, потому она и стремится найти Любовь.

Моя беда, что ласки нет во мне.



Толкуют все, что есть любовь на свете,



Что девушке любви не миновать;



А я любви не знаю…

Весна предлагает Снегурочке пожить с людьми «на воле». И она с радостью соглашается ради получения к своей холодной Красоте силы горячей Человеческой Любви.



Притом следует помнить, что Любовь — это не животная страсть, принимаемая многими за Любовь, по какой причине многие разочарования и страдания связывают с Любовью, что говорит о их слепоте (вспомните слепых гусляров-знахарей). В этом смысле она указывает на проблему берендеев, которые также не знают Любви.

Надобно Любить

Говорить о Любви тем, кто любит, нет необходимости. Имеет смысл говорить о том, когда люди принимают за Любовь порабощающую, привязывающую животную страсть.

…Все мы любим так же, как понимаем мир. История любви каждого человека — точный слепок с истории его отношений к миру вообще (Ф.Сологуб).

И если люди хотят любить, то они Любовь найдут благодаря подсказке Свыше быстрее, нежели будут продираться через суету будней, будучи повязанными страстными привязанностями по рукам и ногам. Чудо Свыше выбивает из зоны комфорта, даёт шанс войти в качественно новое состояние, но закрепление в нём, перенятие новых алгоритмов поведения — дело самих людей.

Лошадь можно подвести к водопою, но нельзя заставить пить.

Снегурочка и являет «эту подсказку» и шанс «беспечным берендеям» прийти в состояние Любви, ибо — это созидающее действие, преобразующее себя и других, ибо Лю-Бо-Вь (есть и такая трактовка) — Люди Бога Ведающие, то есть живущие по Промыслу.

В этом особенность миссии Снегурочки как Посланника от Бога: она получает возможность действовать с «волей и выбором», ибо Снегурочке дана возможность показывать как надо любить по-человечески, и к чему ведёт страсть (т.е. Снегурочка таким образом олицетворяет и прямую положительную, и отрицательную обратную связь, если соотноситься с теорией управления).

Таким образом, предназначение Снегурочки — показать берендеям, что они остановились в своём духовном развитии и обратить их внимание, что жизнь страстями приведёт их к самоубийственной гибели — так жить нельзя! А надо жить и любить по-Человечески.

И Снегурочка в Слободе и Дворце выполняет свою миссию тем, что являет и усиливает нравственную направленность встреченных ею берендеев.



Так, ленивые и жадные Бобыль с Бобылихой получают возможность проявить родительскую любовь и трудиться, преображаясь в достойных и уважаемых общинников, но они видят в Снегурочке только средство для дальнейшего паразитирования и доводят себя до крайнего аморального стяжательства.

Купец Мизгирь — получает возможность Любить по-Человечески, но выбирает самоубийственный демонизм. Лель, Купава, слободские парни и девчата при встрече со Снегурочкой продолжают пребывать в страсти, предают свою любовь, вызывают «брань и усобицу», а после ухода Снегурочки становятся зачарованным жертвенным стадом.

При встрече с царём Берендеем Снегурочке становится страшно — она понимает, что это запрограммированный биоробот и слепец, поставленный во главе слепцов, ибо не различает, не понимает и не принимает Снегурочку, и ради сохранения эгрегориального «статус-кво» он готов принести в жертву всех, в том числе и Снегурочку.



Поэтому Снегурочка принимает решение добиться прозрения берендеев крайним средством (с помощью отрицательной обратной связи, т.е. показать к чему приведёт следование безумным страстям) и преображается — она тает от демонической страсти Мизгиря и палящих яростных лучей «злого» бога Ярилы, являя людям его истинную сущность.

Самообличением и саморазоблачением звучит прощальный финальный монолог царя-безумного слепца:

Снегурочки печальная кончина

Посланник не может погибнуть, он преображается. Не зря Снегурочка создана изо льда и таёт. Использование образа воды акцентирует внимание на преображении.



Ведь каждый бессознательно понимает, что Снегурочка никуда не пропала, а перешла в другое состояние, как вода, хотя другим может казаться, что она погибла и может даже казаться, что в мучениях. Никакой общеизвестной истории это не напоминает?

Снегурочка стала водой (вода — символ информации) в сознании людей, и объективно теперь эта информация работает на становление Человечности в людях.

И страшная погибель Мизгиря

Здесь указано точно, к чему ведут демонические страсти.

Тревожить нас не могут; Солнце знает,



Кого карать и миловать. Свершился



Правдивый суд! Мороза порожденье —



Холодная Снегурочка погибла.



Пятнадцать лет она жила меж нами,

Пятнадцать лет берендеям вещалась Благая Весть, почти столько — сколько формируется поколение людей. То есть им давалась возможность научиться жить по СоВести.



Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце.

А точнее говоря не солнце, а эгрегор-Ярила, который требует служения себе, выполнения своей алгоритмики, старается удержать.

Теперь, с её чудесною кончиной,



Вмешательство Мороза прекратилось.

Ещё недавно царь утверждал, что стужу насылал Ярило, то есть он сам себе противоречит. Мороз лишь символизирует, что старый цикл заканчивается и наступает новый.

Изгоним же последний стужи след



Из наших душ и обратимся к Солнцу.

Опять подмена имён, солнце вместо Ярилы. Следовало бы обратиться в Богу.

И верю я, оно приветно взглянёт



На преданность покорных берендеев.



Веселый Лель, запой Яриле песню



Хвалебную, а мы к тебе пристанем.



Палящий бог, тебя всем миром славим!



Пастух и царь тебя зовут, явись!

Здесь показано, что в обществе берендеев нет Любви. Они выражают своё холопско-рабское отношение к своему Господу-господину Яриле. И в этой толпо-«элитарной» иерархии на первое место поставлен не царь-исполнитель, а пастух — как духовное порождение Ярилы.

Свет и сила,



Бог Ярило.



Красное Солнце наше!



Нет тебя в мире краше.

На вершине горы на несколько мгновений рассеивается туман, показывается Ярило в виде молодого парня в белой одежде, в правой руке — светящаяся голова человечья, в левой — ржаной сноп.



По знаку царя прислужники несут целых жареных быков и баранов с позолоченными рогами, бочонки и ендовы с пивом и медом, разную посуду и все принадлежности пира.



Х о р (допевает)



Даруй, бог света,



Тёплое лето.



Красное Солнце наше!



Нет тебя в мире краше.



Краснопогодное,



Лето хлебородное.



Красное Солнце наше!



Нет тебя в мире краше.

Здесь нет человеческой Любви, а есть фанатичная покорность господину, к которому привязаны и от которого просят подаяния: «дай, дай, дай…».

И Ярило показывается, правда не на небе, а «на вершине горы» с зловещим символом — светящейся людской головой в правой руке (!?), и только на несколько мгновений (вопрос: что значит этот знак-наваждение?), но толпе берендеев некогда думать — она идёт за царскими слугами, которые несут быков и баранов с золочёнными рогами (символ нового бога-эгрегора Жертвенного Агнца) и привычно просят «самого прекрасного» Ярилу «тёплого лета».



Куда идут? На пир? Или на тризну?

Заключение

Разве это не знакомая картина: природа и мир окрест меняется, жить становится всё труднее, множатся проблемы, а берендеям всё нипочем, они — «беспечны, ленивы и празнолюбцы», они надеются на царя и милость «бога»-покровителя и не желают ничего менять и сами меняться.



Как говорил А.С. Пушкин: «Мы ленивы и нелюбопытны…». Это типичное описание всякого толпо-«элитарного» общества в период его «застоя» и «перед уходом из истории». И претензии на неактуальность надо высказывать не к А.Н. Островскому, а к своей неспособности Различать.

В «весенней сказке» точно и ярко показано состояние дохристианского общества и их «элиты» (князей и деградировавших до знахарей жрецов), которые не смогли защитить традиции предков и отстоять своих богов-покровителей перед «вызовами времени» и новыми богами, оказались несостоятельны как руководители, пытаясь управлять по-старинке, «как всегда», но также не смогли и выработать глобальную альтернативу надвигающейся с Запада опасности.



Но это было известно и до появления «Снегурочки».

И вот она сокровенная тайна Руси Изначальной, которая была открыта А.Н. Островским через Снегурочку:

Обычно выделяют избранные народы, к которым приходили Посланники Промысла, и народы, обделённые этой счастливой участью. Н.А. Островский показал, что Благая Спасительная Весть постоянно даётся Промыслом каждому народу сообразно его уровню развития Человечности, а в момент «застоя в развитии и исторического тупика» каждому народу даётся персональный Посланник — Его надо Различить, Понять и Принять — значит Преобразиться.

Но повторим: Бог не меняет положение людей, которые сами не хотят меняться. Это о берендеях. В этом главный смысл «Снегурочки» Н.А. Островского — вот почему он считал это произведение главным среди своего обширного литературного наследия.

Берендеи, сделав свой выбор, освободили «историческое место» для жизни и развития для вновь пришедших сюда народов, но остались памятью своей судьбой.



И все, кто жил, живёт и будет жить на этой земле, будет решать «задачу Снегурочки». Это касается и всего мира, и России, в частности, — нельзя оставаться «берендеями» и пребывать в плену заблуждений, а тем более осознанно творить зло — каждый, кто прочитал эту статью, теперь несёт более высокую ответственность перед Жизнью, поскольку он теперь предупреждён.

Благодарим за огромный вклад в раскрытии шифра сказки наших коллег из Костромской области.

ИАЦ