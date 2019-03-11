Изобретение НЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ СМЕРТНЫХ. Эту технологию ХОТЕЛ БЫ видеть в своём автомобиле КАЖДЫЙ

В предыдущих роликах мы приводили доказательства того, что искусственное торможение технологического развития человечества – это реальность и инструмент управления людской массой, используемый мировой элитой.

Ещё один такой пример – использование электромагнитной энергии в транспорте. Редкий и очень дорогой экземпляр, работающий на электромагнитной тяге – это тяжёлый, но парящий над платформой магнитоплан или МА́ГЛЕВ, что является сокращением слов “магнетическая левитация”.

Такой поезд развивает скорость до шестисот трёх километров в час. Всего маглевов по миру насчитывается несколько штук, а ведь первые разработки этой чудо-электрички начались в 1979-ом году, исследование основ магнитной левитации велось на протяжении всего 20-го века. Первые труды о принципах действия электромагнитного поля появились задолго до того, как был применён двигатель внутреннего сгорания, а именно в 60-х годах 19 века.

А сейчас мы расскажем об изобретении, которое хотел бы видеть в своей машине каждый. С 1980-х годов использование электромагнитного поля заложили в проект усовершенствованной автомобильной подвески. Идея состояла в том, чтобы создать устройство, которое преобразовывало бы упругий элемент в такой, который гасил бы колебания за счёт силы электромагнитного поля.

Представьте себе поездку на автомобиле, “идущем” идеально ровно, без подпрыгиваний на кочках и даже перелетающем небольшие ограждения, а также получающем энергию от езды по неровностям. Именно такую мечту лелеяли экспериментаторы тех годов. И эта мечта была реализована в конкретных прототипах!

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Одним из первых разработчиков подобной подвески стал доктор Амар Боуз – крупный специалист и новатор, работающий в том числе над инновациями в сфере аудио-систем. В основу его изобретения был взят электродвигатель линейного строения, соединивший в себе упругие элементы, амортизаторы, поперечные стабилизаторы и другие привычные нам детали подвески. Существенным плюсом разработанной системы стало то, что водитель мог переключать потребляемую энергию с электрической на механическую.

Сила, необходимая для работы подвески, вырабатывается в процессе езды с помощью неактивных электромагнитов, что позволяло серьёзно экономить на топливе. Такая подвеска работала без сбоев, получая энергию в любое время. Когда вся система обесточивалась, электромагнитная подвеска переходила на стандартный режим работы, схожий со многими подвесками рычажного типа. На каждый из четырёх мощных линейных электродвигателей под контролем центрального процессора подавалось напряжение, и на его штоке возникало выталкивающее усилие. На 4-х штоках оно было способно поднять до полутора тонн, что соответствует среднему весу легковушки «гольф»-класса.

При этом, с помощью линейного электродвигателя поддерживалась необходимая высота шасси независимо от нагрузки. Это так называемая статическая компенсация. Кроме этого, электромагнитная подвеска создавала ещё и динамическую компенсацию, поскольку сводила на нет боковой крен автомобиля. При такой такой схеме поперечные стабилизаторы оказываются больше не нужными. Даже так называемые продольные «клевки», возникающие во время разгона и торможения, казалось бы, уйдут в прошлое. Уникальная система реагировала на езду по неровностям и на поворотах до 100 раз за секунду. Примечательно, что в такой схеме центральный процессор контролирует каждый из 4-х линейных электродвигателей по отдельности. Что это даёт? Например, управление угловой жёсткостью передней и задней подвески – каждой по отдельности.

Если машина входит в вираж, линейные электродвигатели запитываются таким образом, что автомобиль опирается, в основном, на внешнее заднее колесо. И такая “ласточка” получает сверхлёгкую избыточную поворачиваемость. В случае поворота упор плавно переносится на внешнее переднее колесо. Как итог, транспорт идёт ровно на любых виражах, не “клюёт”, не покачивается. А ведь все эти достоинства вождения – умная плавность хода, его устойчивость на больших скоростях, максимальный комфорт и безопасность, а также рациональное энергопотребление – могли быть внедрены в массовое производство автомобилей ещё в 90-ые годы. Но по сей день подавляющее большинство автолюбителей ездят “по старинке”, как в бричках, запряжённых лошадьми – с проседаниями, кренами и “клинами” во время совершения манёвра поворота.