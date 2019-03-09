Как совместить способности с возможностями. Сергей Дёмин. Часть 2

Зачем нужны способности.



Автор-сказитель – Сергей Дёмин

Часть 1 – https://youtu.be/CJbsGp4ZAHQ



В этом эфире речь пойдет о наших способностях и возможностях и как их можно совместить. В передаче будут рассматриваться следующие вопросы:



1. Почему мы не пользуемся нашими способностями.

2. Природа способностей.

3. Какие бывают способности.

4. Как увидеть в себе и воспользоваться своими способностями.

5. Не раскрытые способности- нереализованные возможности.

6. Природа возможностей и причины их отсутствия.

7. Как соединить возможности со своими способностями.

8. Вопросы и ответы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gzlx6A292F0