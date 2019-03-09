Как совместить способности с возможностями. Сергей Дёмин. Часть 1
Зачем нужны способности.
Автор-сказитель – Сергей Дёмин
Часть 2 – https://youtu.be/gzlx6A292F0
В этом эфире речь пойдет о наших способностях и возможностях и как их можно совместить. В передаче будут рассматриваться следующие вопросы:
1. Почему мы не пользуемся нашими способностями.
2. Природа способностей.
3. Какие бывают способности.
4. Как увидеть в себе и воспользоваться своими способностями.
5. Не раскрытые способности- нереализованные возможности.
6. Природа возможностей и причины их отсутствия.
7. Как соединить возможности со своими способностями.
8. Вопросы и ответы.
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