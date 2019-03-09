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Cколько крови он прольёт для достижения ответа …

22:10. 9 марта 2019 Просмотров - 2,889 24 коммент. Опубликовал:

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 " Америке очень нужна Россия в таком вот нынешнем её виде. Америка абсолютно не заинтересована в  распаде России.  Для Америки это смертельно опасно . Все эти сказки, что мы враги. Это для дурачков, или для детского сада . Если России не будет, Америки не будет в течении года . Врагами всегда были бедные и богатые . А богатые всегда парили мозги , что есть другие , общие враги  ......"

Источник: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yd2DOK6tXg4

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24 Комментария » Оставить комментарий


  • 22659 15002
    Ликвидатор 9 марта 2019 в 23:16

    маркист-ленинист.
    жаль, немцам не объяснил это в 1941-м. И остальным – под брендом “немцы” тогда пришло много стран.

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    3
    • 29842 17436
      СерыйЛиквидатор 10 марта 2019 в 12:19

      Ликвид. Ты иногда удивляешь. Или интервью не смотрел ?
      Не уловил, что Острецов говорит о настоящем , ныне существующем положении дел?
      При чём здесь 1941-год ?
      ТОРы, территория страны отдаётся иностранным гос-вам вполне себе законодательно , всё из страны вывозится … Зачем завоёвывать ? Забыл сделку Черномырдина – Гора ? Думаешь сейчас что иначе ? Те же люди во власти. “Семья” рулит . В России работают рабы . Продукция поставляется хозяевам денег.
      У Америки нет заводов, производящих ядерное топливо. Они все на территории России , в Сибири . Почти все урановые рудники мира оформлены ( Америкой) на “Семью ” . Уран эдесь перерабатывается, рабами, и поставляется в Америку.
      Краткое описание части интервью. Раз самому просмотреть лень .
      То же касается и ниже отметившегося Зосименко. Вы смотрели интервью, прежде чем писать о Наполеоне ? Уже более 200-т ТОРов . Отданных иностранным гос-вам. Где не действуют законы РФ. И земли находятся под иностранной юрисдикцией . Так кому принадлежит уже немалая часть Сибири ? Или же ваш опус – это целенаправленное искажение ?

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      6
      • 22659 15002
        ЛиквидаторСерый 10 марта 2019 в 16:35

        проблема пиплов – двумерное мышление. А мир многомерный. поэтому и искажения в вашем мозгу. пиплы.
        Я согласен со всем вашим пересказом.
        А прокоментил его реплику про бедных и богатых. марксизм-ленинизм-троцкизм никого не украшает. И понижает доверие даже к Острецу.

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        3
  • 2144 1704
    Айва 10 марта 2019 в 11:12

    А кто читал “Введение в философию ненасильственного развития”?

    Интересно ваше мнение.

    Никто не читал, что ли?

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    • 2395 2111
      maryАйва 10 марта 2019 в 20:45

      мне он всегда был интересен,он правильно говорит,просто Серый его интерпретирует в своем нужном русле.Так все умные говорят-ресурсы уменьшились ,кого-то надо сбрасывать-решили США ,но они против.Но беда в том ,что процессом пытаются и руководят пока все те же Библейцы,в качестве тела подсовывают Китай.Россия крутится, как уж на сковородке,потому как дерутся кланы и с кем она?- то ли с Западом от Лиссабона до Владивостока,то ли с Китаем в роли младшей ,духовной сестры (по Гваськову).Всем раздает энергию-неужели она у нас не конечна?Основную работу его не читала ,а надо было бы.Да кстати ,его мысли очень пересекаются с КОБ.

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      1
      • 2144 1704
        Айваmary 11 марта 2019 в 11:29

        Я прочитала, поэтому интересно было бы обсудить. Но там довольно сложный густой текст. Долго читать трудно. Одолела за несколько дней. Человек построил систему, некоторые вещи выглядят странно, давайте обе перечитаем и через несколько дней пересечёмся. Ваше мнение для меня будет ценно.

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        1
        • 2395 2111
          maryАйва 11 марта 2019 в 14:58

          начала и сразу же закончила ,посмотрела более 2хчасовое его введение в эту книгу.Основные постулаты понятны и я их слышала от КОБ много раз и немудрено,он член ВПСССР.Классно:
          -все предопределено проектом,”поэтому куда ты прешь со своим тупым мнением”
          -есть три составляющих -Создатель,Высший Разум,материя-человечество
          -все цепочки технологического развития ,а следовательно и социального пройдены ,энергия почти исчерпана,дальше ее разумное распределение и создание новых видов.Да и конечно этот участок технологий ,как США и прибежище негодяев должен быть просто закрыт ,вместе с Западом за ненадобностью,а вот умные (только ни имеют право на жизнь)спасутся в россии.

          -поскольку результат предопределен Евангелие ,так и произойдет ,человеков ,которые уцелеют нужно занять коллективным,саморегулирующим,справедливым созиданием
          П.С. дядька умный ,интересный ,жесткий,интересно про Крым и Китай и украину и очень понравилось,что элиты надо уничтожать (в прямом смысле),ибо тормозят развитие ,т.к. жиреют от краж.И что главное бесполезно им предумывать схемы ,чтобы уцелеть,все предопределено.Как -то так.

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          1
          • 2144 1704
            Айваmary 11 марта 2019 в 15:37

            Хорошо, что понравилось. Мне хотелось бы прояснить роль Христа. Это что, Острецов реально христианин? (Возможно, он уверовал, когда вылечился от рака?) Или просто Христос некий символ, обозначающий нравственные начала? Я специально сначала прочла книгу. Теперь надо и выступление послушать. Другие его выступления уже много раз слушала, всё больше нравится. Приятно на умного здравомыслящего человека посмотреть, это такая редкость.

            “Следовать за мыслями великого человека – наука самая занимательная” (С) (по памяти)

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            1
          • 2395 2111
            maryАйва 11 марта 2019 в 17:48

            я согласна,он был на грани ,почти все после этого уверовали в господа ,Христос для кобовцев человек-пророк,не бог.Вот только, кто та группа мудрейших интеллектуалов ,рисующий свод правильных законов,элиту же он требует под корень.

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            1
          • 2144 1704
            Айваmary 11 марта 2019 в 18:41

            Выступление послушала, в книге изложено гораздо более научно и более развёрнуто. Всем рекомендовала бы ознакомиться. Это вероятный проект будущего. Вдруг получится? А система рейтингов в Китае – это случайно не развитие идей Острецова о том, что начальства не будет, всем будет управлять компьютер? Но мне эта система страшновата, она не учитывает множество нюансов простой человеческой жизни.

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          • 2395 2111
            maryАйва 11 марта 2019 в 20:53

            система рейтингов-это животный фашизм,для Китая сгодится -они же выбраны для построения ,вернее для окончательного построения нового мирового порядка,они биороботы давно.Эвон, даже Острецов их боится ,США покажутся либералами и что главное -они будут нести имя Сталина и Мао,то-то его жиды и достали вновь на экраны.Пусть строят планы ,все равно вмешается Бог.
            П.С. ты молодец раз прочла книгу с техническими терминами,подсуну детям

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            1
          • 2144 1704
            Айваmary 12 марта 2019 в 7:00

            Кстати, он неоднократно хвалит фашизм с оговоркой, что на ранних стадиях. Насколько хороши все эти блестящие мыслители?

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          • 20189 17649
            ВячеславАйва 12 марта 2019 в 7:24

            При фашизме будет труднее… При нём надо будет учиться, работать, растить детей, а не бухать, колоться и развлекаться; при нём русские станут умными и их труднее будет обмануть обещаниями; потому что при нём они будут здоровее и будут дольше жить; потому что при нём нельзя будет брать взятки, т.к. будет расстрел; при нём международный жидовский капитал не будет диктовать свои условия и нормы жизни в стране, назначать правителей… И ещё – не надо путать фашизм с нацизмом…

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            1
    • 260 176
      ОльгаАйва 11 марта 2019 в 10:05

      Автор. Год издания. Издательство.
      Интеллектуалка вы наша.
      И вообще: “ты “Петьку-фрарера знаешь? А “Степку-щипача? А Мурку-наводчицу?”
      Тогда “чё своими пугаешь”?

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  • 81 53
    Михаил Зосименко 10 марта 2019 в 11:25

    Поведение Запада в отношении других стран мира можно сопоставить с деятельностью бандита с большой дороги. Только бандита сажают в тюрьму или уничтожают, а бандита европейского государства порой прославляют как героя.

    Карл XII, Наполеон, Гитлер … – это бандиты в общем понимании. Но ими гордятся в странах, где они жили. Цель у них простая – захапать чужое.

    Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Величайшая несправедливость,

    когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия». Ну или же в более политкорректном переводе: «О какой мировой справедливости может идти речь, когда такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране?»

    Отсюда и все устремления Запада. На протяжении веков Россию пытались захватить негодяи со всего мира.

    Что касается перспектив развития России, то она должна использовать сильные стороны Социализма и Капитализма, т.е. своеобразный симбиоз. Социализм – это справедливость, Капитализм – производительность. Эта идея Ленина воплощена в Китае. и имеет огромный эффект.

    http://world.lib.ru/m/mihail_a_z/gosudarstwomaksimalxnojeffektiwnosti.shtml

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    4
  • 6119 5264
    Леонид Петрович Плотников 10 марта 2019 в 15:33

    Острецов – голова! Правильно отметил, что главное противоречие в общественном устройстве – это противостояние: собственники-неимущие, рабы-работодатели, богатые-бедные, насильники-их жертвы. СМИ-ТВ – с одной стороны, а с другой – оболваненные ими простые люди. Конечно, противостояние: Россия-США, Российский народ- англо-саксы и европейские “друзья” – никуда не исчезают, но не это главное. Главное противоречие “Волки – Овцы”, и от этого не уйти.

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    4
  • 132 48
    Rerbim 10 марта 2019 в 15:47

    Что-то им движет. Он так задумался на фото. Ловить типа нечего здесь, надо бабки гребсти, пока дают.

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    -3

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