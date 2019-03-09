Cколько крови он прольёт для достижения ответа …
22:10. 9 марта 2019 Просмотров - 2,889 24 коммент. Опубликовал: Серый
" Америке очень нужна Россия в таком вот нынешнем её виде. Америка абсолютно не заинтересована в распаде России. Для Америки это смертельно опасно . Все эти сказки, что мы враги. Это для дурачков, или для детского сада . Если России не будет, Америки не будет в течении года . Врагами всегда были бедные и богатые . А богатые всегда парили мозги , что есть другие , общие враги ......"
Источник: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yd2DOK6tXg4
маркист-ленинист.
жаль, немцам не объяснил это в 1941-м. И остальным – под брендом “немцы” тогда пришло много стран.
Ликвид. Ты иногда удивляешь. Или интервью не смотрел ?
Не уловил, что Острецов говорит о настоящем , ныне существующем положении дел?
При чём здесь 1941-год ?
ТОРы, территория страны отдаётся иностранным гос-вам вполне себе законодательно , всё из страны вывозится … Зачем завоёвывать ? Забыл сделку Черномырдина – Гора ? Думаешь сейчас что иначе ? Те же люди во власти. “Семья” рулит . В России работают рабы . Продукция поставляется хозяевам денег.
У Америки нет заводов, производящих ядерное топливо. Они все на территории России , в Сибири . Почти все урановые рудники мира оформлены ( Америкой) на “Семью ” . Уран эдесь перерабатывается, рабами, и поставляется в Америку.
Краткое описание части интервью. Раз самому просмотреть лень .
То же касается и ниже отметившегося Зосименко. Вы смотрели интервью, прежде чем писать о Наполеоне ? Уже более 200-т ТОРов . Отданных иностранным гос-вам. Где не действуют законы РФ. И земли находятся под иностранной юрисдикцией . Так кому принадлежит уже немалая часть Сибири ? Или же ваш опус – это целенаправленное искажение ?
проблема пиплов – двумерное мышление. А мир многомерный. поэтому и искажения в вашем мозгу. пиплы.
Я согласен со всем вашим пересказом.
А прокоментил его реплику про бедных и богатых. марксизм-ленинизм-троцкизм никого не украшает. И понижает доверие даже к Острецу.
Я не стал бы всех (Маркса, Ленина, Троцкого, Сталина) в одну компанию сваливать. Разные люди, жившие в разные времена. И поступки и результаты у них разные.
Я потом выложу ещё одно интервью Острецова. Там он разъясняет свой ленинизм.
поправлю таки – марксизм-ленинизм-троцкизм
А кто читал “Введение в философию ненасильственного развития”?
Интересно ваше мнение.
Никто не читал, что ли?
мне он всегда был интересен,он правильно говорит,просто Серый его интерпретирует в своем нужном русле.Так все умные говорят-ресурсы уменьшились ,кого-то надо сбрасывать-решили США ,но они против.Но беда в том ,что процессом пытаются и руководят пока все те же Библейцы,в качестве тела подсовывают Китай.Россия крутится, как уж на сковородке,потому как дерутся кланы и с кем она?- то ли с Западом от Лиссабона до Владивостока,то ли с Китаем в роли младшей ,духовной сестры (по Гваськову).Всем раздает энергию-неужели она у нас не конечна?Основную работу его не читала ,а надо было бы.Да кстати ,его мысли очень пересекаются с КОБ.
Я прочитала, поэтому интересно было бы обсудить. Но там довольно сложный густой текст. Долго читать трудно. Одолела за несколько дней. Человек построил систему, некоторые вещи выглядят странно, давайте обе перечитаем и через несколько дней пересечёмся. Ваше мнение для меня будет ценно.
начала и сразу же закончила ,посмотрела более 2хчасовое его введение в эту книгу.Основные постулаты понятны и я их слышала от КОБ много раз и немудрено,он член ВПСССР.Классно:
-все предопределено проектом,”поэтому куда ты прешь со своим тупым мнением”
-есть три составляющих -Создатель,Высший Разум,материя-человечество
-все цепочки технологического развития ,а следовательно и социального пройдены ,энергия почти исчерпана,дальше ее разумное распределение и создание новых видов.Да и конечно этот участок технологий ,как США и прибежище негодяев должен быть просто закрыт ,вместе с Западом за ненадобностью,а вот умные (только ни имеют право на жизнь)спасутся в россии.
-поскольку результат предопределен Евангелие ,так и произойдет ,человеков ,которые уцелеют нужно занять коллективным,саморегулирующим,справедливым созиданием
П.С. дядька умный ,интересный ,жесткий,интересно про Крым и Китай и украину и очень понравилось,что элиты надо уничтожать (в прямом смысле),ибо тормозят развитие ,т.к. жиреют от краж.И что главное бесполезно им предумывать схемы ,чтобы уцелеть,все предопределено.Как -то так.
Хорошо, что понравилось. Мне хотелось бы прояснить роль Христа. Это что, Острецов реально христианин? (Возможно, он уверовал, когда вылечился от рака?) Или просто Христос некий символ, обозначающий нравственные начала? Я специально сначала прочла книгу. Теперь надо и выступление послушать. Другие его выступления уже много раз слушала, всё больше нравится. Приятно на умного здравомыслящего человека посмотреть, это такая редкость.
“Следовать за мыслями великого человека – наука самая занимательная” (С) (по памяти)
я согласна,он был на грани ,почти все после этого уверовали в господа ,Христос для кобовцев человек-пророк,не бог.Вот только, кто та группа мудрейших интеллектуалов ,рисующий свод правильных законов,элиту же он требует под корень.
Выступление послушала, в книге изложено гораздо более научно и более развёрнуто. Всем рекомендовала бы ознакомиться. Это вероятный проект будущего. Вдруг получится? А система рейтингов в Китае – это случайно не развитие идей Острецова о том, что начальства не будет, всем будет управлять компьютер? Но мне эта система страшновата, она не учитывает множество нюансов простой человеческой жизни.
система рейтингов-это животный фашизм,для Китая сгодится -они же выбраны для построения ,вернее для окончательного построения нового мирового порядка,они биороботы давно.Эвон, даже Острецов их боится ,США покажутся либералами и что главное -они будут нести имя Сталина и Мао,то-то его жиды и достали вновь на экраны.Пусть строят планы ,все равно вмешается Бог.
П.С. ты молодец раз прочла книгу с техническими терминами,подсуну детям
Кстати, он неоднократно хвалит фашизм с оговоркой, что на ранних стадиях. Насколько хороши все эти блестящие мыслители?
При фашизме будет труднее… При нём надо будет учиться, работать, растить детей, а не бухать, колоться и развлекаться; при нём русские станут умными и их труднее будет обмануть обещаниями; потому что при нём они будут здоровее и будут дольше жить; потому что при нём нельзя будет брать взятки, т.к. будет расстрел; при нём международный жидовский капитал не будет диктовать свои условия и нормы жизни в стране, назначать правителей… И ещё – не надо путать фашизм с нацизмом…
Автор. Год издания. Издательство.
Интеллектуалка вы наша.
И вообще: “ты “Петьку-фрарера знаешь? А “Степку-щипача? А Мурку-наводчицу?”
Тогда “чё своими пугаешь”?
Поведение Запада в отношении других стран мира можно сопоставить с деятельностью бандита с большой дороги. Только бандита сажают в тюрьму или уничтожают, а бандита европейского государства порой прославляют как героя.
Карл XII, Наполеон, Гитлер … – это бандиты в общем понимании. Но ими гордятся в странах, где они жили. Цель у них простая – захапать чужое.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Величайшая несправедливость,
когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия». Ну или же в более политкорректном переводе: «О какой мировой справедливости может идти речь, когда такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране?»
Отсюда и все устремления Запада. На протяжении веков Россию пытались захватить негодяи со всего мира.
Что касается перспектив развития России, то она должна использовать сильные стороны Социализма и Капитализма, т.е. своеобразный симбиоз. Социализм – это справедливость, Капитализм – производительность. Эта идея Ленина воплощена в Китае. и имеет огромный эффект.
http://world.lib.ru/m/mihail_a_z/gosudarstwomaksimalxnojeffektiwnosti.shtml
Острецов – голова! Правильно отметил, что главное противоречие в общественном устройстве – это противостояние: собственники-неимущие, рабы-работодатели, богатые-бедные, насильники-их жертвы. СМИ-ТВ – с одной стороны, а с другой – оболваненные ими простые люди. Конечно, противостояние: Россия-США, Российский народ- англо-саксы и европейские “друзья” – никуда не исчезают, но не это главное. Главное противоречие “Волки – Овцы”, и от этого не уйти.
противостояние США-РФ-это те же волки-овцы,неужели непонятно,никакой идеологии не нужно подмешивать
Что-то им движет. Он так задумался на фото. Ловить типа нечего здесь, надо бабки гребсти, пока дают.
Ну и мерзостное создание …
Страшно в 70 лет остаться без средств к существованию, пенсия только через 5 лет, а на работу никто не берёт. А что мне делать? Торгуй опой. А никому она не нужна. Россияни, торгуйте опой пока она кому-то нужна!
У тебя видно очень богатый опыт. Ты даже не латентный..
Первый раз вижу, как ” нечто “, признаётся в своей педерастической проституции , да так задорно . …. Бл.я, сейчас вытошнит .
в тролли вряд ли возьмут – там уже боты.