«Стажёрам придётся почки продавать», — известный военкор о законе против фейков

Известный военный корреспондент Александр Коц прокомментировал принятие Госдумой законопроекта против фейковых новостей.

«Госдума приняла-таки антифейковый закон для СМИ, в котором прописала для редакций многотысячные штрафы за распространение фейков.

Суммы такие, что в региональных редакциях стажерам придется почки продавать, чтобы расплатиться. Поэтому наказание называют больше профилактическим. Чтоб неповадно было.

Так что запоминайте, что такое фейк. Это информация, которая распространяется «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

В качестве примера приводится «Зимняя вишня» и разогнанный фейк ублюдка Вольнова о количестве погибших. Тут, видимо, угроза массового нарушения порядка в виде несанкционированного митинга горожан. Но это откровенный фейк. Не очень понятно, как теперь быть с версиями, допустим, катастроф или других трагических событий. Их же через различных экспертов выдвигается бесчисленное множество каждый раз. Несет ли в себе высказывание предположения одну из перечисленных угроз. Или Магнитогорск, к примеру. Боевики в маршрутке — фейк или не фейк.

В общем, отрадно, конечно, что у Роскомнадзора появился еще один хлыст для СМИ. Но было бы еще приятнее, если бы он исполнял предписания и в отношении не СМИ.

Потому как еще за пару лет до «Зимней вишни» РКН было предписано заблокировать на территории России аккаунты Вольнова. Но он этого так и не сделал».

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