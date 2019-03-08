«Стажёрам придётся почки продавать», — известный военкор о законе против фейков
Известный военный корреспондент Александр Коц прокомментировал принятие Госдумой законопроекта против фейковых новостей.
«Госдума приняла-таки антифейковый закон для СМИ, в котором прописала для редакций многотысячные штрафы за распространение фейков.
Суммы такие, что в региональных редакциях стажерам придется почки продавать, чтобы расплатиться. Поэтому наказание называют больше профилактическим. Чтоб неповадно было.
Так что запоминайте, что такое фейк. Это информация, которая распространяется «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
В качестве примера приводится «Зимняя вишня» и разогнанный фейк ублюдка Вольнова о количестве погибших. Тут, видимо, угроза массового нарушения порядка в виде несанкционированного митинга горожан. Но это откровенный фейк. Не очень понятно, как теперь быть с версиями, допустим, катастроф или других трагических событий. Их же через различных экспертов выдвигается бесчисленное множество каждый раз. Несет ли в себе высказывание предположения одну из перечисленных угроз. Или Магнитогорск, к примеру. Боевики в маршрутке — фейк или не фейк.
В общем, отрадно, конечно, что у Роскомнадзора появился еще один хлыст для СМИ. Но было бы еще приятнее, если бы он исполнял предписания и в отношении не СМИ.
Потому как еще за пару лет до «Зимней вишни» РКН было предписано заблокировать на территории России аккаунты Вольнова. Но он этого так и не сделал».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1551964121
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Коц, не делаю никаких намёков на национальность)), (а он, между прочим, военный корреспондент и запросто шлындрает в тылу наших военных в Сирии, да и из Донбасса не вылезает), естественным образом забеспокоился. Не буду делать никаких намёков, но с чего бы ему так беспокоиться, если у него рыло не в пуху?..
А закон на самом деле необходим, хоть и несколько запоздал. Но тут уж ничего не поделаешь: сопротивление пятой колонны не хрен собачий. Хорошо, что Путину и его удалось продавить, как и закон об иностранных агентах…Теперь Серому светит остаться без работы, потому что фуфло, которое он гонит, придётся обосновывать, иначе уголовка. Или модератору придётся проверять источники, на которые этот перчик ссылается, надеясь сам остаться в сторонке. Вот тут опять запулил лажу https://pandoraopen.ru/2019-03-07/razbor-pilotov-samolety-v-armii-est-a-voevat-na-nix-nekomu/#comments , сославшись на подпиндосную https://svpressa.ru/war21/article/225966/, которая в свою очередь ссылается устами известного русофоба Ищенко, автора фейка, на некий “тelegram-канал «Взгляд человека в лампасах», который анонимно ведут бывшие высокопоставленные военные”. То есть, некие анонимные высокопоставленные военные неизвестно какой державы (это мы должны додумать сами), анонимно вбрасывают какую-то информацию, но уже без всяких ссылок, подавая её в негативном ключе.
Таким образом, в цепочке передачи фейка оказалось аж четыре посредника, включая ЯП, не считая читателей, которую эту лажу схавали и понесли её дальше, возбуждая вражду и ненависть к кому-либо или к чему-либо. Но, если, допустим, ЯП хостится в Германии и вне юрисдикции РФ, или svpressa.ru, имеющая американскую крышу, может запросто переформатироваться, а «Взгляд человека в лампасах» вообще то ли есть, то ли его нет, то Серому, если он не уймётся и не прекратит барабанить фуфло, может запросто не поздоровиться, аннака…