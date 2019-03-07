Разбор пилотов: Самолеты в армии есть, а воевать на них некому

Военную авиацию РФ в состоянии спасти только немедленные и чрезвычайные меры

Когда два года назад министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил депутатам Госдумы, что в нашей военной авиации возник огромный дефицит сразу в 1300 пилотов, казалось, в этом отношении страна достигла дна. Куда дальше катиться, если в среднем как минимум 20−25 авиационных полков по всей России-матушке, выходит, не в состоянии подняться в воздух только потому, что некому сидеть за их штурвалами?

Тогда взволнованным от вида глубины этой пропасти депутатам Шойгу храбро заявил: «В 2018 году мы закроем дефицит по летному составу». И вот теперь выяснилось, что просто нетерпимая кадровая пробоина в численности летно-подъемного состава в нашей армии не только не ликвидирована — она стала еще более зловещей! Об этом сообщил тelegram-канал «Взгляд человека в лампасах», который анонимно ведут бывшие высокопоставленные военные.

И вот что этот тelegram-канал поведал 26 февраля 2019 года: «Если в ВВС не объявят чрезвычайное положение и не примут экстренных мер, то у нас скоро попросту не остается военных летчиков. Дыра в 1300 летчиков, о которой три года назад заявлял Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет. В одном из полков АДОН (8-я авиационная дивизия особого назначения, аэродром Чкаловский — „СП“), по нашим данным, в настоящий момент консервируют самолеты — на них просто некому летать. И это происходит в самой элитной дивизии, куда во все времена стояла очередь из желающих в ней служить. В дивизии, где всегда были многочисленные доплаты и льготы, столь высокие, что служившие в ней получали столь же, как летчики в Заполярье. Что уж говорить про авиаполки другого уровня и с другими зарплатами. Массово бегут (из военной авиации — „СП“) не только транспортники, но и летчики других родов, включая истребителей».

В принципе, даже два года назад, в момент того памятного и просто-таки сенсационного выступления Шойгу в Госдуме, было абсолютно понятно, что министр обороны выдает желаемое за действительное. Чтобы гибельный дефицит в 1300 военных пилотов и штурманов в ВКС и морской авиации ликвидировать всего двумя выпусками лейтенантов из Краснодарского и Сызранского высших военных авиационных училищ летчиков (КВВАУЛ и СВВАУЛ)), а также из Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов (ЧВВАУШ) — а это все, что в этой сфере у России осталось в ее военной авиации! — надо превратиться в старика Хоттабыча. Чтобы «трах-тибидох» — и гигантская дыра в обороне России рассосалась сама собой.

Тут ведь арифметика очень простая. Как всех нас учили в средней школе? «Дано: необходимо всего за два года восполнить пробел в 1300 офицеров, умеющих поднимать в воздух современные крылатые и винтокрылые машины. Что для этого требуется? Ученик Сергей Шойгу, пожалуйста, — к доске».

Тут наш волшебным образом возвращенный в школьные годы Сергей Кужугетович в феврале 2017 года чисто гипотетически и докладывает строгой учительнице: «Летом в Краснодаре будет выпущено 63 лейтенанта для фронтовой, военно-транспортной, дальней и морской авиации. В Челябинске — 60 штурманов туда же. В Сызрани — еще 140 вертолетчиков. Спустя год Краснодар даст нам уже намного больше — 349 молодых пилотов. Сызрань — 290. Челябинск — 143 штурмана».

Естественно, учительница гневно сводит брови: «Садись, Шойгу. Двойка тебе. Считать не умеешь. Потому что если сложить оба выпуска лейтенантов из всех трех авиационных училищ России, выходит всего-то 1043 молодых офицера. А никак не обещанные тобой с госдумовской трибуны 1300».

Но мы же в отличие от сугубо гражданского педагога понимаем, что одновременно за те же годы не одна сотня опытных летчиков навсегда покинет пилотские кабины даже по сугубо естественным причинам. Вроде возраста и состояния здоровья. Еще часть уйдет на штабную работу, учебу и т. д.

Хуже того. «Взгляд человека в лампасах» констатирует, что ситуацию сильно усугубляет начавшийся в последние годы исход наших военных летчиков в гражданские авиакомпании. Вот цитата: «До минимальной пенсии летчику требуется 15 лет службы после выпуска из училища. Считаем: пять лет училище, плюс восемь лет после (поскольку летная служба считается как год за два). Через три года после училища ты можешь взять льготную военную ипотеку и кроме пенсии получить от Минобороны еще и квартиру. И вот тебе 31−32 года, ты молодой, энергичный офицер, у тебя и военная пенсия, и собственная квартира — и ты можешь с чистой совестью по окончании контракта, выучив английский язык и сдав соответствующие экзамены, перейти в любую гражданскую авиакомпанию».

А авиационные компании России, сами испытывающие острейший кадровый голод на командиров воздушных судов и их помощников, ведут почти охоту на нынешних летчиков военной авиации. Условия для перехода на «гражданку» тот же «Аэрофлот» предлагает такие сказочные, что устоять очень сложно хоть лейтенанту, хоть майору, хоть полковнику.

Судите сами. В «Аэрофлоте» потенциальным пилотам гарантируют просто заоблачную для Вооруженных сил России зарплату - до 650 тысяч рублей в месяц. И бесплатное переобучение на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet. Для сравнения: лейтенант, после выпуска из училища назначенный на должность инструктора, у которого нет ни класса, ни выслуги, получает около 60 тысяч рублей. А жалованье того, кто за штурвалом истребителя или штурмовика, предположим, дорос до майора, составляет порядка 80 тысяч рублей. Ну, еще в командировках в Сирию можно подработать до 100 тысяч рублей в месяц. Все равно до бухгалтерской ведомости «Аэрофлота» — как до Луны на стареньком вертолете.

А как же контракт с Минобороны, который подписывает каждый офицер? На сей счет есть смысл послушать безымянного автора интернет-канала Fighterbomber, предположительно — военного летчика. По его данным, российские военные пилоты «списываются (со службы — «СП») через взятки врачам, увольняются по истечении первого контракта или просто по «негодяйке» (по статье о дискредитации офицерского звания — «СП»).

Раньше, утверждает этот аноним, уходу его коллег в гражданскую авиацию часто мешало незнание английского языка. Но теперь авиакомпании обучают претендентов на работу и языку за казенный счет.

Результат таков. По данным РБК, за последние десять лет только «Аэрофлот» принял на работу более 200 пилотов из Вооруженных Сил России. Причем это вовсе не снизило остроту кадровой проблемы с командирами воздушных судов ведущего перевозчика России. Только в 2018 году компания объявила о 350 вакансиях такого рода. Из них не менее 60 командиров воздушных судов.

Так ведь и «Аэрофлот» у нас не единственный, кто возит пассажиров по небу. Вместе с ним в очередь за лейтенантами и майорами с летными петлицами выстраиваются и другие. О чем свидетельствует, без сомнения, свежее заявление генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, сделанное в декабре 2018 года. По словам Калмыкова, и в его отрасли налицо «полный развал системы подготовки пилотов». А летать-то нужно. Куда же идти за пополнением, как не к контрольно-пропускным пунктам военных аэродромов?

Знал об этом Сергей Шойгу, когда жаловался депутатам Госдумы на стремительно разбухающий дефицит военных летчиков? Без сомнения — знал. Тогда получается — сам не верил, что в 2018 году все здесь в армии нормализуется.

Чтобы на самом деле снять проблему, министру обороны РФ за минувшие два года следовало неведомым образом обеспечить, чтобы суммарный выпуск трех оставшихся военных авиационных училищ России вырос, как минимум, раза в полтора. Что, естественно, с бухты-барахты осуществить невозможно даже бывшему главному спасателю страны. Потому что и на пилота, и на штурмана учатся сегодня в России по пять лет. И, допустим, летом 2018-го офицерские погоны получили лишь те выпускники, которых по приказу Шойгу набирали в курсанты в 2013-м.

Поэтому корни нынешней кадровой катастрофы восходят к временам, когда Сергей Кужугетович даже в страшных снах, наверное, не видел себя во главе Вооруженных сил. А именно — ко временам его предшественника Анатолия Сердюкова.

Ведь именно с подачи этого «выдающегося военного реформатора» в целях экономии казны были пущены под нож Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (в 2009 году), Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Комарова (в 2011 году), Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца (в 2010 году), Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Дзержинского (в 2009 году).

Коса «сердюковской реформы» в 2009 году была занесена даже и над нынешним Челябинским высшим авиационным училищем штурманов, оставшимся на сегодня единственным в России такого военно-профессионального профиля. Но с предрешенной было ликвидацией училища протянули как раз до принудительного катапультирования Сердюкова из министерского кресла. Не случись этого почти что чуда - сложно представить, как выкручивались бы нынче авиационные военачальники из невиданной в мире кадровой проблемы.

Судя по всему, никуда нам не деться — бездумно порушенную систему подготовки авиационных кадров придется восстанавливать любой ценой и за любые деньги. Проще всего, видимо, заново начать формировать новые летные военные училища на базе филиалов Краснодарского училища летчиков. Таковые в наличии в Армавире и Майкопе (факультет истребительной авиации), в Борисоглебске и Мичуринске (факультет штурмовой и фронтовой бомбардировочной авиации), а также в Балашове и Ртищеве (факультет военно-транспортной и дальней авиации).

Главное, что удалось сохранить на перечисленных аэродромах, — сразу девять полноценных учебных авиационных полков, которые пока все замкнуты на Краснодар. Это хоть какая-то материальная база для грядущих, видимо, преобразований в военной авиации России. В какую цену этот поворот вспять может обойтись стране рассуждать бессмысленно. Ясно, что цена эта заоблачна и практически беспредельна.