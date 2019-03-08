Новости Украины и Новороссии 08 марта 2019
- 14:44 Юлия Витязева в прямом эфире программы #ОБРАТНЫЙОТСЧЁТ.
- 11:08 Вилкул. О НАТО, Зеленском, Донбассе.
- 09:25 Новое средневековье — украинцы отказываются от газа и переходят на дрова (ВИДЕО).
- 08:43 Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
- 07:41 Тайные переговоры о новой автономной республике на Украине: Порошенко обвинят в предательстве.
- 00:36 Порошенко: Мы идём в НАТО не с протянутой рукой.
- Вчера 23:02 В Уголовный кодекс Украины хотят добавить статьи за нарушение международного права.
Юлия Витязева в прямом эфире программы #ОБРАТНЫЙОТСЧЁТ
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Вилкул. О НАТО, Зеленском, Донбассе
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Новое средневековье — украинцы отказываются от газа и переходят на дрова (ВИДЕО)
Более десяти лет назад в украинские села массово провели газ, но сейчас люди им не пользуются — предпочитают дрова. Причина этому — аномально высокие цены на голубое топливо.
Об этом во время рабочего визита в Ужгород рассказал основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной Рады Юрий Бойко.
«Сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова. Причем это всегда, по всей стране, везде. И на востоке, и на севере, и на юге, и сегодня на западе.
Повсюду люди не в состоянии платить колоссальные цены на газ. Что это значит? Это значит, что людей возвращают в позапрошлый век. Это хорошо, что здесь хоть лесхоз рядом, а в других селах я наблюдал ситуацию, когда люди выходят в собственный сад и рубят там дрова, чтобы продержаться, чтобы протопить печь», — рассказал он.
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Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией
Украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о своей поездке в Крым и оценила, как преобразился полуостров за годы после воссоединения с Россией.
Корреспондент украинского портала «Страна.ua» начала репортаж с территории Украины, она отметила плохое состояние дорог на этой части, передает РИА «Новости».
«Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», – прокомментировала проезд через границу Медведева.
Отмечается, что Медведева также развеяла миф о «притеснении» крымских татар на полуострове и добавила, что за последние годы в Крыму возвели не менее пяти мечетей.
При этом журналистка сообщила, что на полуострове наблюдаются неполадки с сотовой связью и интернетом, и пожаловалась на то, что в Крыму не работают украинские операторы.
Также девушка исполнила песню на украинском языке, чтобы проверить, привлечет ли это внимание правоохранительных органов.
«Недорабатывают. Куда вообще смотрят <…> женщина поет украинские песни. Безнаказанно!» – удивилась Медведева.
Она также констатировала, что Крым на данный момент живет по российским законам.
Журналист подчеркнула, что считает полуостров частью Украины, но готова туда ездить по личным обстоятельствам, несмотря на политическую позицию.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Тайные переговоры о новой автономной республике на Украине: Порошенко обвинят в предательстве
Новость, облетевшая на днях интернет, взбудоражила украинскую общественность. Еще бы — президент Украины поручил своему доверенному лицу Игорю Грыниву провести встречу с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Ласло-Брензовичем.
Причем речь должна идти о получении электоральной поддержки венгерской общины Закарпатья действующему президенту на приближающихся выборах — взамен на предоставление этому национальному меньшинству автономии.
Так и хочется сказать: «Интересно девки пляшут…» Потому что буквально еще недавно гарант «страны 404» чуть ли не вышиванку рвал у себя на груди, доказывая свою приверженность украинской национальной идее.
Которая хоть и малочисленной, но весьма агрессивной частью украинцев понимается как в бородатом анекдоте: «А никому и ничего пишется вместе — или раздельно?».
Ибо эта самая пресловутая «украинская национальная идея» совершенно не подразумевает не только русских как таковых — но и вообще никаких иных народов, народностей и этносов на территории Украины, кроме титульной нации, под которой подразумеваются, естественно, некие «щирые украинцы».
Буквально еще в сентябре 2018 г. между Украиной и Венгрией разразился громкий дипломатический скандал по поводу массовой раздачи венгерских паспортов на территории Закарпатской области.
Киев вознамерился выслать венгерского консула из районного центра Берегово — на что венгерский МИД пригрозил в ответ выслать… украинского посла!
Как говорится, ты мне глазик — а я тебе цельных два. Потому как статус посла повыше будет, нежели у консула.
Лидер венгров Закарпатья — тот самый Ласло-Брензович — в октябре 2018 г. пожаловался президенту Европарламента Антонио Таяни и еврокомиссару Тибору Наврачичу на притеснения со стороны Киева.
Более того, Брензович жестко заявил: «В украинских СМИ практически нет позитивных новостей о венгерской общине — они считают их врагами, так же, как и Венгрию…
Очень трудно терпеть то, что происходит на государственных границах, и мы видим, что эти меры явно нацелены против венгров. Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим».
Киев тоже не остался в долгу — и чуть ли не в подтверждение слов Брензовича о притеснениях в ряде городов Закарпатья, населенных преимущественно венграми, массово появились плакаты и билборды с призывом «Остановим сепаратизм!».
При этом в качестве заказчика этой «агитации» небезосновательно подозревали губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, считающегося человеком Порошенко.
Ректор венгерского института имени Ф. Ракоци в Берегово Илдика Орос отреагировала моментально — и заявила: «…фашистские силы XXI века всё ещё занимаются преследованиями сегодня, особенно на Украине. Они хотят сделать венгров Закарпатья виновными в экономических и политических потрясениях, которые происходят в стране».
Однако СБУ, также подчиняющаяся лично Петру Порошенко, отреагировала еще молниеносней — и тут же пригласила к себе Орос для «профилактической» беседы.
И как будто бы случайно, в базу скандального экстремистского сайта «Миротворец» стали вносить жителей Закарпатья — преимущественно венгерской национальности.
Тут уж снова в ситуацию жестко вмешался венгерский МИД — и заявил устами своего руководителя Петера Сийярто, что на Украине наступают времена «самой темной диктатуры».
Возмущение Венгрии вполне обоснованно — ведь Будапешт требует от Киева определиться: или Украина идет в ЕС и придерживается общеевропейских ценностей, либо идет по пути на…
В смысле, по пути национализма — и в этом случае в Европе ей делать нечего. И лишь угроза Венгрии заблокировать любые евроинтеграционные потуги Украины возымела своё действие — скандал в итоге замяли, но страсти бушевали нешуточные вплоть до конца прошлого года.
Иными словами, ситуация была накалена до предела. Как говорится, обе стороны — украинская и венгерская — приняли чуть ли не боевую стойку.
И вдруг…
А вот тут и кроется самое интересное — и Киев, и Будапешт не просто резко сбавили обороты: они развернули свою риторику ровно на 180 градусов! Что и кто тут послужил причиной такой внезапной смены настроений в обеих столицах — неизвестно.
Но недоброхоты и злопыхатели, коих полно в украинском политикуме, тут же под звуки шлягера «Что ж ты, фраер, сдал назад?» обвинили Порошенко… в сдаче той самой «национальной идеи»!
2 марта этого года в Киеве прошел многотысячный марш националистов с требованием посадить Порошенко в тюрьму. Формальным поводом шествия укронаци, съехавшихся в столицу из двадцати регионов страны, послужил скандал с финансовыми хищениями в оборонном ведомстве.
Но ведь еще неделей ранее, 24 февраля, те же самые националисты устроили не менее масштабный митинг, требуя «…жёстко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов».
Самое интересное, что устроителями обеих мероприятий был… «Национальный корпус»! А эту организацию, как известно, возглавляет Андрей Билецкий — и его связывают с именем министра внутренних дел Арсения Авакова, за спиной которого, в свою очередь, маячит… сама Юлия Тимошенко.
Таким вот изящным образом она, видимо, и решила выслать Петру Порошенко своеобразную «черную метку». А тут, помимо масштабной коррупции и готовящихся массовых фальсификаций, в которых уже обвиняют действующего президента, подворачивается еще одна причина потоптаться по рейтингу Порошенко — и обвинить его в сдаче той самой «национальной идеи» в угоду Будапешту.
Сможет ли и на этот раз выкрутиться Петр Алексеевич — неизвестно. Но то, что весна на Украине будет очень жаркой — причем как в Киеве, так и в Закарпатье, — это известно уже досконально…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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Порошенко: Мы идём в НАТО не с протянутой рукой
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина решительно движется в НАТО и продолжает разрабатывать новое вооружение, в том числе ракеты.
Об этом он сказал в четверг, 7 марта, во время интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о готовности Украины разрабатывать собственные ракеты после прекращения действия договора ДРСМД.
«Мы решительно движемся в НАТО … Сегодня мы имеем качественную новую армию, которая качественно по-новому вооружена. В том числе, у нас будут ракеты. И уже есть — в том числе комплекс крылатых ракет «Нептун», который прошел испытания, в том числе есть новая высокоточная система залпового огня повышенного радиуса действия «Ольха», мы серьезно усовершенствовали «Стугну» как противотанковый комплекс. Сейчас мы имеем систему подавления средств радиоэлектронной борьбы противника», — подчеркнул Порошенко.
Он также заявил, что Украина в НАТО идет не с протянутой рукой, а как полноценный партнер, обладающий армией, входит в десятку самых эффективных армий Европы, «которая защищает не только свою территорию, а защищает свободу, демократию, останавливает агрессора в центре Европы».
Украинский президент пообещал развивать ракетные технологии и эффективное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере с основными странами-членами НАТО.
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В Уголовный кодекс Украины хотят добавить статьи за нарушение международного права
В Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовали Верховной Раде ввести в Уголовный кодекс преступления против международного права.
В частности, виновных в военных преступлениях, включая наемничество, предлагается карать независимо от места совершения преступления.
Народным депутатам рекомендовали принять за основу правительственный законопроект № 9438 относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права.
Целью законопроекта является криминализация так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), и обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений.
Проектом предлагается лиц, совершивших агрессию, преступления против человечности, военные преступления или геноцид привлекать к уголовной ответственности независимо от места совершения преступления. К таким лицам, а также совершившим пытки, не смогут применять освобождение от уголовной ответственности.
В Уголовном кодексе предлагается выделить отдельные разделы относительно:
1) преступлений против основ международного права (раздел XX), нормы которого будут устанавливать ответственность за совершение:
агрессии;
преступлений против человечности;
военных преступлений;
геноцида;
2) преступлений против международного правопорядка (раздел XXI), статьи которого будут определять меру наказания за:
публичные призывы к акту агрессии;
применение оружия массового уничтожения;
разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт и транспортировку такого оружия;
посягательство на жизнь представителя иностранного государства;
преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту;
незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла;
пиратство;
наемничество.
Также указанный законопроект предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности, относительно подследственности вышеупомянутых преступлений.
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Остатки Украины ведут точно по Протоколам.
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Согласно указу президента Украины П.Порошенко, Кабмин Украины от 06 февраля 2019 г. №62 включил добавку к пенсиям взамен субсидий за коммунальные услуги 2400грн. Монетаризация льгот. Всем гражданам Министерство социальной политики Украины разослало письменные уведомления от имени президента. Это значит, что выборы Порошенко выиграет.
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Согласно указу президента Украины П.Порошенко, Кабмин Украины от 06 февраля 2019 г. №62 включил добавку к пенсиям взамен субсидий за коммунальные услуги 2400грн. Это значит, что выборы Порошенко выиграет.
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Это ничего не значит.