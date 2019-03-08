Новости Украины и Новороссии 08 марта 2019

Новость, облетевшая на днях интернет, взбудоражила украинскую общественность. Еще бы — президент Украины поручил своему доверенному лицу Игорю Грыниву провести встречу с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Ласло-Брензовичем.

Причем речь должна идти о получении электоральной поддержки венгерской общины Закарпатья действующему президенту на приближающихся выборах — взамен на предоставление этому национальному меньшинству автономии.

Так и хочется сказать: «Интересно девки пляшут…» Потому что буквально еще недавно гарант «страны 404» чуть ли не вышиванку рвал у себя на груди, доказывая свою приверженность украинской национальной идее.

Которая хоть и малочисленной, но весьма агрессивной частью украинцев понимается как в бородатом анекдоте: «А никому и ничего пишется вместе — или раздельно?».

Ибо эта самая пресловутая «украинская национальная идея» совершенно не подразумевает не только русских как таковых — но и вообще никаких иных народов, народностей и этносов на территории Украины, кроме титульной нации, под которой подразумеваются, естественно, некие «щирые украинцы».

Буквально еще в сентябре 2018 г. между Украиной и Венгрией разразился громкий дипломатический скандал по поводу массовой раздачи венгерских паспортов на территории Закарпатской области.

Киев вознамерился выслать венгерского консула из районного центра Берегово — на что венгерский МИД пригрозил в ответ выслать… украинского посла!

Как говорится, ты мне глазик — а я тебе цельных два. Потому как статус посла повыше будет, нежели у консула.

Лидер венгров Закарпатья — тот самый Ласло-Брензович — в октябре 2018 г. пожаловался президенту Европарламента Антонио Таяни и еврокомиссару Тибору Наврачичу на притеснения со стороны Киева.

Более того, Брензович жестко заявил: «В украинских СМИ практически нет позитивных новостей о венгерской общине — они считают их врагами, так же, как и Венгрию…

Очень трудно терпеть то, что происходит на государственных границах, и мы видим, что эти меры явно нацелены против венгров. Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим».

Киев тоже не остался в долгу — и чуть ли не в подтверждение слов Брензовича о притеснениях в ряде городов Закарпатья, населенных преимущественно венграми, массово появились плакаты и билборды с призывом «Остановим сепаратизм!».

При этом в качестве заказчика этой «агитации» небезосновательно подозревали губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, считающегося человеком Порошенко.

Ректор венгерского института имени Ф. Ракоци в Берегово Илдика Орос отреагировала моментально — и заявила: «…фашистские силы XXI века всё ещё занимаются преследованиями сегодня, особенно на Украине. Они хотят сделать венгров Закарпатья виновными в экономических и политических потрясениях, которые происходят в стране».

Однако СБУ, также подчиняющаяся лично Петру Порошенко, отреагировала еще молниеносней — и тут же пригласила к себе Орос для «профилактической» беседы.

И как будто бы случайно, в базу скандального экстремистского сайта «Миротворец» стали вносить жителей Закарпатья — преимущественно венгерской национальности.

Тут уж снова в ситуацию жестко вмешался венгерский МИД — и заявил устами своего руководителя Петера Сийярто, что на Украине наступают времена «самой темной диктатуры».

Возмущение Венгрии вполне обоснованно — ведь Будапешт требует от Киева определиться: или Украина идет в ЕС и придерживается общеевропейских ценностей, либо идет по пути на…

В смысле, по пути национализма — и в этом случае в Европе ей делать нечего. И лишь угроза Венгрии заблокировать любые евроинтеграционные потуги Украины возымела своё действие — скандал в итоге замяли, но страсти бушевали нешуточные вплоть до конца прошлого года.

Иными словами, ситуация была накалена до предела. Как говорится, обе стороны — украинская и венгерская — приняли чуть ли не боевую стойку.

И вдруг…

А вот тут и кроется самое интересное — и Киев, и Будапешт не просто резко сбавили обороты: они развернули свою риторику ровно на 180 градусов! Что и кто тут послужил причиной такой внезапной смены настроений в обеих столицах — неизвестно.

Но недоброхоты и злопыхатели, коих полно в украинском политикуме, тут же под звуки шлягера «Что ж ты, фраер, сдал назад?» обвинили Порошенко… в сдаче той самой «национальной идеи»!

2 марта этого года в Киеве прошел многотысячный марш националистов с требованием посадить Порошенко в тюрьму. Формальным поводом шествия укронаци, съехавшихся в столицу из двадцати регионов страны, послужил скандал с финансовыми хищениями в оборонном ведомстве.

Но ведь еще неделей ранее, 24 февраля, те же самые националисты устроили не менее масштабный митинг, требуя «…жёстко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов».

Самое интересное, что устроителями обеих мероприятий был… «Национальный корпус»! А эту организацию, как известно, возглавляет Андрей Билецкий — и его связывают с именем министра внутренних дел Арсения Авакова, за спиной которого, в свою очередь, маячит… сама Юлия Тимошенко.

Таким вот изящным образом она, видимо, и решила выслать Петру Порошенко своеобразную «черную метку». А тут, помимо масштабной коррупции и готовящихся массовых фальсификаций, в которых уже обвиняют действующего президента, подворачивается еще одна причина потоптаться по рейтингу Порошенко — и обвинить его в сдаче той самой «национальной идеи» в угоду Будапешту.

Сможет ли и на этот раз выкрутиться Петр Алексеевич — неизвестно. Но то, что весна на Украине будет очень жаркой — причем как в Киеве, так и в Закарпатье, — это известно уже досконально…

Читайте также: Украина: тайные переговоры о новой автономной республике начинаются

Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»