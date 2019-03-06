Вы ненавидите Сталина? Вы ненавидите народ! — мнение

Блогер Андрей Тюрин на своей странице в соцсети оценивает болезненную ненависть определённой части общества к личности Иосифа Виссарионовича Сталина и приходит к интересным выводам.

Вас же не Сталин бесит, правда же? Его уж нет 66 лет, и 99,9% из вас не жили, впрочем, как и я, в то время.

Конечно, не он. Не его личность. И не его портреты во френче или белоснежном мундире генералиссимуса. И жить он вам не мешает абсолютно.

Нет, вы беснуетесь совершенно от другого.

От людей вас корёжит. От простых людей. Которые «скотобаза из хрущевок», которые «быдло» и которые «совки».

И вы даже можете четко и по пунктам разложить свою ненависть к нам. К нам, ибо я не только спокойно, но и с гордостью отношу себя к тем, кого вы ненавидите.

Конечно, себя и других, похожих на меня, я не называю «скотобазой», нет. Да и быдлом, конечно, тоже.

Больше вам скажу, те, которых вы называете «быдло», зачастую имеют более хорошее образование, полученное в те проклятые года, в классических университетах и институтах, а не в райпо, переделанных на скорую руку в святые 90-е годы в академии различных жизненно необходимых наук.

Это не считая школьного, того самого «среднего» образования. Надеюсь, у вас хватит ума не сравнивать качество преподавания предметов в школах в проклятые сталинские и сегодняшние благословенные годы.

Так вот. Бесят вас люди, которых еще очень много. Эти люди многое повидали на своем веку, и они умеют сравнивать. Они сравнивают очень многое. Жизненные приоритеты, семейные ценности, любовь к своей стране (патриотизм, какое смешное слово, ха-ха), отношение к окружающим и к своим обязанностям на работе и службе.

Такие люди предпочитают стандартные, конечно, покрытые в 21 веке мхом отношения между мужчинами и женщинами. Мужчины подают руку женщинам, пропускают их в дверях и не садятся на свободное место в транспорте, если рядом находится женщина.

Женщины, которые той же скучно-«совковой» породы умеют краснеть от стыда, умеют быть красивыми без фото в купальниках, умеют ждать своих мужчин и беречь свой дом.

Эти люди до сих пор возмущенно ахают, когда показывают в новостях очередной парад п*** (ЛГБТ-сообщества — прим. РВ). Эти люди умеют готовить вкусную еду у себя дома, а не покупать готовую в магазинах. Да много чего ещё.

Но много и не умеют, конечно. И это тоже не может не бесить. Они, например, абсолютно не могут отличить алкогольные коктейли в баре друг от друга и не понимают, в какое время суток надо выпить определенный шот. В закусках не разбираются вовсе. Очень плохо понимают в курсах криптовалют и даже не могут объяснить, что это такое и зачем они нужны. Потому, что дикари, конечно. Но это мелочи. Ненависть это не вызывает.

Ненависть вызывает отношение этих людей к истории своей страны. То, что уже давно надо забыть и стремиться к новым высотам современной жизни. Цепляются к своим памятникам дурацким, своим вечным огням и носятся со своими военными парадами.

И немного бесит еще тот факт, что встают они на работу раньше и тем самым будят небыдло, которое еще спит.

Ничего. Потерпите. Вот мы исчезнем, и все будет отлично.

Ах, да. Эти же «совки» еще и детей своих воспитывают с теми же взглядами на жизнь. Блин, действительно, есть от чего беситься.

А Сталин вас как раз и не бесит. Вас бесят люди, которых не бесит Сталин.

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Андрей Тюрин