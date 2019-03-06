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Русский проект глобализации. Дмитрий Таран

16:18. 6 марта 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

О стратегии троянского коня

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран в программе «Сегодня утром» рассуждает о новой военной доктрине США в отношении нашей страны. Почему Америка ведёт себя как большой брат и всевидящее око Саурона?

Как образуются уличные беспорядки? Почему любой протест – это тщательно отработанная технология? Как будет использоваться протестный потенциал пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки? Чем мы планируем отвечать? О чём предупредил американцев Путин? Как нейтрализовать угрозу безопасности государству?

Как многие люди становятся троянскими конями и работают на другое государство? Разрабатывается ли у нас ответная стратегия троянского коня? Почему нам сначала нужно помочь Трампу разобраться со своей страной? Как Россия может вернуть статус сверхдержавы и восстановить мир во всём мире?

Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Дмитрий Таран

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/russkiy-proekt-globalizatsii-dmitriy-taran

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