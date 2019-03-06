Русский проект глобализации. Дмитрий Таран

Концептуал СМИ О стратегии троянского коня

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран в программе «Сегодня утром» рассуждает о новой военной доктрине США в отношении нашей страны. Почему Америка ведёт себя как большой брат и всевидящее око Саурона?



Как образуются уличные беспорядки? Почему любой протест – это тщательно отработанная технология? Как будет использоваться протестный потенциал пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки? Чем мы планируем отвечать? О чём предупредил американцев Путин? Как нейтрализовать угрозу безопасности государству?



Как многие люди становятся троянскими конями и работают на другое государство? Разрабатывается ли у нас ответная стратегия троянского коня? Почему нам сначала нужно помочь Трампу разобраться со своей страной? Как Россия может вернуть статус сверхдержавы и восстановить мир во всём мире?



Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:



Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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