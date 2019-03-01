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Ворота на замке

14:19. 1 марта 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

1231234В марте 2019 года в Грузии пройдут ежегодные командно-штабные учения Agile Spirit «Грузия-НАТО». Об этом сообщил министр обороны Грузии Леван Изория. По его словам, нынешние учения будут отличаться своей масштабностью — о своей готовности принять в них участие уже заявили 22 страны — члены и партнеры НАТО.

На данный момент идет реформирование управления войсками блока НАТО, приспособление к новым условиям ведения боевых действий в черноморском регионе. Это, конечно, очень опасный и недружественный шаг, потому что возле наших границ создается новое подразделение с новой структурой управления. Сейчас идет пока холодная война, но уже многие руководители и генералы блока НАТО выражают мысль о том, что необходимо нанести превентивный удар по России, пока она еще слаба. По его словам, любые формирования дивизии на границе с РФ угрожают безопасности страны. И вся эта ситуация напоминает 1941 год, когда фашистская Германия начала сосредотачивать в Польше свои дивизии.

Между тем ряд местных политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, которая не раз заявляла, что "ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии". Как полагает политик, решение этих проблем возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ.

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Ворота на замке
В марте 2019 года в Грузии пройдут ежегодные командно-штабные учения Agile Spirit «Грузия-НАТО». Об этом сообщил министр обороны Грузии Леван Изория. По его словам, нынешние учения будут отличаться своей масштабностью — о своей готовности принять в них ...

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