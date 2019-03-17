Тайны средневековых замков

Нам, живущим в XXI веке, кажется, что средневековые замки с их массивными каменными стенами, глубокими рвами и мрачными строениями – это определенная мода того времени, причуда их хозяев, поскольку свою роль, как неприступных крепостей, такие мрачные дворцы вряд ли могли выполнять.

Однако это далеко не так, средневековые замки были построены настолько гениально, с использованием всевозможных хитроумных приспособлений и ловушек, что эти укрепления на самом деле становились труднодоступными для врага, а порой и вовсе непреодолимыми препятствиями.

Например, какую роль играл ров, окружавший крепостную стену? Нам кажется, что его воды могли мешать при штурме замка. Однако на самом деле это второстепенная функция рва. Главная его задача – не допустить подкоп под крепость, благодаря чему противник не мог проникнуть в замок или обрушить его стены с помощью рытья тоннелей. Сами же жители крепости нередко имели секретный подземный ход, основательно и не спеша построенный еще при возведении замка, через который они могли доставлять продукты питания и воду в случае длительной осады, а то и уйти из крепости, когда защита ее становилась бессмысленной. Тайные ходы могли вести также к тайным комнатам, в которых можно было спрятаться в случае падения крепости.

Ворота, лестницы замков – все было выполнено так, чтобы они становились хитроумными ловушками, а самим хозяевам замка помогали легко обороняться или уходить. Например, круговые лестницы строились так, чтобы на них было легко сражаться сверху – то есть обороняющим, но не нападающим. Да и ступеньки на них делались разной высоты, что было знакомо только для хозяев крепости, и очень сильно мешало врагам.

Средневековый замок – это не просто немного странный с нашей точки зрения дворец, это в первую очередь фортификационное сооружение, в котором было продумано все до последней мелочи с целью защиты людей от нападения врагов. И каждый замок имел свои секреты, в чем и заключалась вся оригинальность и в то же время неприступность таких крепостей.

Вот только почему средневековые замки так любят призраки ? Еще одна загадка этих фантастических строений…

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=08-05-2017-100932.html&dat=combo