«Дневники маршала Малиновского» используют против СССР
Новый фейк федеральных СМИ?
В СМИ начала тиражироваться новость о том, будто нашли некие дневники маршала Родиона Малиновского, в которых тот обозначил общие причины, почему, дескать, СССР терпел поражения в начале Великой Отечественной войны.
Об этих дневниках сообщил кандидат исторических наук Александр Ясаков. Якобы он нашел их в Центральном архиве Министерства обороны, до которого, видимо, никто до него не добирался. Но потом Ясаков оговорился, что это не дневники, это якобы такие “воспоминания в черновом варианте”.
В любом случае, на основе каких-то записей как обычно педалируется тема профессиональной неподготовленности всего командного состава, а также проходит намек на то, что народ “победил вопреки”. Где здесь подлог, а где правда, НаканунеТВ помог разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.
Какие тайны хранят архивы? Расскажут:
Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Юрий Николаевич
Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Юрий Николаевич
Сталин: операция «Эрмитаж», Жуков Юрий Николаевич
Сталин. Шаг вправо, Жуков Юрий Николаевич
Сталин. Тайны власти, Жуков Юрий Николаевич
Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/dnevniki-marshala-malinovskogo-ispolzuyut-protiv-sssr
loading...
Сталин жив, Сталин жил, Сталин будет жить! Спасибо товарищ Сталин, что мы есть!
loading...
Неужели Советская армия в 1941 году побеждала?