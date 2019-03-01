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«Дневники маршала Малиновского» используют против СССР

20:37. 1 марта 2019 Просмотров - 121 2 коммент. Опубликовал:

Новый фейк федеральных СМИ?

В СМИ начала тиражироваться новость о том, будто нашли некие дневники маршала Родиона Малиновского, в которых тот обозначил общие причины, почему, дескать, СССР терпел поражения в начале Великой Отечественной войны.

Об этих дневниках сообщил кандидат исторических наук Александр Ясаков. Якобы он нашел их в Центральном архиве Министерства обороны, до которого, видимо, никто до него не добирался. Но потом Ясаков оговорился, что это не дневники, это якобы такие “воспоминания в черновом варианте”.

В любом случае, на основе каких-то записей как обычно педалируется тема профессиональной неподготовленности всего командного состава, а также проходит намек на то, что народ “победил вопреки”. Где здесь подлог, а где правда, НаканунеТВ помог разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

Какие тайны хранят архивы? Расскажут:

Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Юрий Николаевич

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Юрий Николаевич

Сталин: операция «Эрмитаж», Жуков Юрий Николаевич

Сталин. Шаг вправо, Жуков Юрий Николаевич

Сталин. Тайны власти, Жуков Юрий Николаевич

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич

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Накануне.RU

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/dnevniki-marshala-malinovskogo-ispolzuyut-protiv-sssr

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2 коммент.»

  • 0 0
    николай 1 марта 2019 в 21:27 Ссылка
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    Сталин жив, Сталин жил, Сталин будет жить! Спасибо товарищ Сталин, что мы есть!

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  • 6527 1928
    nikolay 1 марта 2019 в 21:50 Ссылка
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    Неужели Советская армия в 1941 году побеждала?

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