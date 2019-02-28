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Венесуэла, война Китая и Вьетнама, Казахстанские тенге

15:29. 28 февраля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной выпуск видеоблога был записан в необычных условиях. Времени практически не было, а вопросов было много. Поэтому перед съемками программы «Время покажет» ваш покорный слуга начал запись в гримерке этой программы, а когда появились гости и редакторы, мы переместились в коридоры Останкино.

Хронометраж:
00:00:03 – Конфликт в Венесуэле. Почему США хотят «помочь»
00:04:15 – Какой должна быть гуманитарная помощь
00:07:27 – Конфликт между Китаем и Вьетнамом
00:17:44 – Тревожные сигналы Евразийского Таможенного Союза

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101072

Метки: блог, Видео

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