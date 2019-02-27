Храм Василия Блаженного реставрировали распоряжением Ленина

Но факты говорят об ином – и это смущает наследников «бълого дъла»: стоят нетронутыми Спас-на-крови, Никольский собор, Троицкий собор, Исакиевский собор, Казанский собор, на месте Александро-Невская лавра, храм Василия Блаженного.

Ведь большевики, следуя начерченной нынешними их противниками траектории, должны были снести ВСЕ церкви, ВСЕ памятники царям. Не правда ли?

«Обличителям» большевиков приходится выходить за пространство фактов и логики, чтобы пытаться свести концы с концами в разработанной ими нелепой версии «большевиков – противников русской культуры, религии».



Памятник русскому императору Петру Великому на Сенатской площади, Николаю I, казнившему декабристов, – на Исаакиевской площади, «нелепый» (так его оценивали писатель В. Розанов, художники Кустодиев, Репин и пр. деятели русской культуры) памятник Александру III – и всё цари!

Мало того, сразу после Великого Октября В.И. Ленин собственноручно подготовил план монументальной пропаганды», по которому, среди прочих, было предложено воздвигнуть в Москве и в других городах монументы десяткам русских писателей, художников и иных деятелей культуры.

Это трудно объяснить, находясь в убогой парадигме инородности, неестественности коммунизма для России, находясь в путах «теории заговора» иноплеменников против русского народа и прочего пустословия, призванного оправдать откат России с позиций великой державы на позиции страны третьего мира, пусть даже (только сейчас) и одного из лидеров этого третьего мира.

Памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади, замаскированный во время блокады Ленинграда. Март 1943 года.

В качестве примера такого отношения большевиков, Ленина к русской культуре приведём отрывок из воспоминаний о Ленине В.Д. Бонч-Бруевича. Один из моментов в становлении молодого Советского государства.

… Я заказал двухтомное исследование специалиста С. П. Бартенева, которое называлось «История Кремля».

Изучив эту книгу Бартенева и сделав свои пометки, Владимир Ильич совершил продолжительную прогулку по Кремлю; в течение трех дней он обходил и подробно осматривал здания, дворцы, Грановитую палату, боярские терема и, наконец, дважды прошел по стенам Кремля, подходя к каждой башне и интересуясь их состоянием.



Одна из башен была разбита нашей артиллерией, когда приходилось выживать из Кремля юнкеров; Владимир Ильич распорядился ее отремонтировать, а также осмотреть и другие башни. Это было первое указание Владимира Ильича по восстановлению кремлевских памятников старины. За ним последовало его личное распоряжение о реставрации храма Василия Блаженного.

Владимир Ильич прочитал в книге С. П. Бартенева, что одно крыло собора, находящегося близ Ивана Великого, заложено кирпичом во времена Николая I и превращено в сарай для фуража. Владимир Ильич с негодованием сказал:

— Ведь вот была эпоха, — настоящая аракчеевщина… Все обращали в сараи и казармы: им совершенно была безразлична история нашей страны. Надо сейчас же, немедленно это крыло открыть. Смотрите, какое оно интересное, судя по чертежу, который здесь приложен.

Через несколько дней реставрационная комиссия, которая была образована при Советском правительстве, стала работать над восстановлением крыла. Владимир Ильич, гуляя, не раз останавливался около места работ и смотрел, как постепенно открываются старые очертания древнего собора.

— Совсем иной вид, — говорил Владимир Ильич, — тут виден художник-архитектор, а раньше было удивительно смотреть, — так не гармонировала эта пристройка со всем собором. Оказывается, тут не в соборе дело и не в архитекторе, а в Николае I, в аракчеевщине!

Следующей реставрационной работой в Кремле было восстановление фресок в Успенском соборе. Работа эта продолжалась долго. Владимир Ильич часто заглядывал в собор, внимательно рассматривал великолепные фрески и изображения старой итальянской живописи XV —XVI веков, которые обнаруживались после смывания мест, закрашенных различными нашими богомазами. …»

А двуглавые орлы на башнях Кремля висели до 18 октября 1935 года. 11 лет рядом с Мавзолеем.

narzur

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