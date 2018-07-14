Храм Василия Блаженного в призме русской истории
Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на Радио России
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о храме Василия Блаженного, возведённом в 1561 году в честь присоединения Казанского ханства. Что это за храм и почему с ним так тесно связана история России? Как выбиралось место для храмов? Почему именно религия была индикатором «свой-чужой»? Как Красная площадь могла одновременно быть местом культа, власти и базара? Почему Наполеон мечтал разобрать храм Василия Блаженного? Какое великое дело сделал Иван Грозный для укрепления государства? Почему не случилось прямого конфликта с Османской империей? Что стояло за казанскими походами? Какое значение имело для Руси присоединение Казани? Как храм Василия Блаженного олицетворяет нашу страну?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai