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«Идеальный дворец» Франции 30 лет выстраивал обычный почтальон

15:44. 27 февраля 2019 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

Сложно представить, но уникальный «Идеальный дворец» был создан из обычных булыжников и камешков, собранных странным почтальоном по дороге на место службы. Этот архитектурный шедевр является ярким подтверждением того, что при сильном желании, невероятной фантазии и творческом рвении можно создать дом своей мечты, даже не имея ни гроша за душой. 

Целых 20 лет Фердинанд Шеваль собирал необычный строительный материал и еще 33 года ему понадобилось, чтобы построить дивный замок, который уже более века не перестает удивлять своей уникальностью и потрясающей красотой.

Удивительный замок создал простой почтальон (Отерив, Франция).

Удивительный замок создал простой почтальон (Отерив, Франция).

Этот удивительный дворец был построен служителем почтовой службы Фердинандом Шевалем в небольшой деревеньке Отерив во французском департаменте Дром. Он сделан из самых обычных камешков, которые в большом количестве разбросаны на обочинах дорог и побережью. 

Фердинанд Шеваль – создатель самого оригинального дворца в мире.

Фердинанд Шеваль – создатель самого оригинального дворца в мире.

На такой необычный шаг его сподвигнул весьма банальный случай – возвращаясь с дальней деревни, куда в очередной раз относил посылку и письма, он споткнулся о камень, который впоследствии и перевернул всю его жизнь. 

Фердинанд Шеваль 20 лет собирал камни для создания дворца.

Фердинанд Шеваль 20 лет собирал камни для создания дворца.

Фердинанд с детства любил не только читать книги о красивых замках и роскошных дворцах, в мечтах представляя себя их владельцем, но и обладал неуемным упорством и чудаковатой фантазией. Конечно же, заветная мечта иметь необычный замок не покидали его и во взрослой жизни. 

Свою мечту Фердинанд воплотил в фантастических формах замка.

Свою мечту Фердинанд воплотил в фантастических формах замка.

Будучи человеком разумным и прагматичным он прекрасно понимал, что его материальное положение не позволит построить даже самый обычный маленький домик. Так случилось, что несмотря на то, что он много лет тяжело работал, доставляя посылки и письма в самые дальние деревни, накопить денег на полноценный строительный материал у него не получалось. 

«Идеальный дворец» создан из камней, стальной проволоки и цемента.

«Идеальный дворец» создан из камней, стальной проволоки и цемента.

Тот случай, когда споткнувшись, он просто взял в руки камень, чтобы посмотреть не него, всколыхнул неуемную фантазию почтальона. Перед его глазами материализовался сказочный замок, о котором он так мечтал в детстве, и сразу же возникла идея создания подобного чуда с помощью красивых маленьких камней. Ведь такого добра во всей округе было полным полно. С этого момента к нему приходит осознание истины: «Я не могу позволить купить стройматериалы, значит, я буду использовать то, чем богата природа»

Обычный камень при дороге стал источником вдохновения.

Обычный камень при дороге стал источником вдохновения.

С этого момента он начинает коллекционировать самые необыкновенные камни, которые попадались ему на пути в очередную деревню. Ведь учитывая специфику работы, ему приходилось очень много и далеко ходить, иногда даже до 30 км в день. 

Фантазия создателя безгранична.

Фантазия создателя безгранична.

Вначале он приносил свои сокровища в сумке, но потом идея создания своего собственного «Идеального дворца» настолько увлекла его, что он не смог остановиться и стал брать с собой тележку и все самые необычные и интересные камни непременно попадали в нее. 

Колонны «Идеального дворца» достигают 10 метров высоты.

Колонны «Идеального дворца» достигают 10 метров высоты.

Теперь дальние походы в труднодоступные районы его не пугали, ведь они стали не столько способом зарабатывания денег на жизнь, сколько своеобразной «дорогой к фантастической мечте». Естественно, односельчане и просто прохожие совсем не понимали такого увлечения мужчины, считая его сумасшедшим чудаком, которому «жара ударила в голову».

В оформлении замка переплелись всевозможные культуры и стили.

В оформлении замка переплелись всевозможные культуры и стили.

Целых 20 лет Фердинанд, не обращая внимания ни на насмешки, ни на тяжелую ежедневную ношу, собирал причудливый стройматериал для воплощения своей мечты. Учитывая, что он был человек грамотный и имел неограниченный доступ к прессе, Фердинанд внимательно изучал архитектуру различных стран, в мечтах представляя, как будет возводить свой собственный замок.

Во дворце созданы индуистские и христианские храмы, а также мечеть.

Во дворце созданы индуистские и христианские храмы, а также мечеть.

Насобирав достаточное количество камней, начиная с 1879 по 1912 гг., в свободное от работы время, невзирая на время суток и погоду и используя самый примитивный инструмент, он принялся создавать свою неповторимую сказку. 

Фасад «Идеального дворца».

Фасад «Идеального дворца».

«Поскольку природа наделила меня строительным материалом, я должен стать архитектором и каменщиком», – говорил мужчина, приступая к воплощению своей мечты. 

Огромные каменные фигуры «Идеального дворца».

Огромные каменные фигуры «Идеального дворца».

Долгих 33 года упорного труда превратились в поистине неповторимый шедевр, поражающий своим размахом и просто невероятным и диковинным стилем. Как оказалось, проследить или выделить хоть одно архитектурное направление не удалось даже спустя сто лет. И это понятно, ведь доморощенный мастер обладал поистине гениальным даром и чутьем, которого не было даже у именитых образованных архитекторов. 

Оригинальная каменная лестница «Идеального дворца».

Оригинальная каменная лестница «Идеального дворца».

При создании своего «Идеального дворца» он не придерживался никакого конкретного стиля, а просто старался добавлять только те элементы, которые его впечатляли и нравились. Он черпал вдохновение от архитектурных шедевров Европы и Востока, а также библейских притч и индуистской мифологии, изречений Христа и Будды.

Необычный фасад «Идеального дворца».

Необычный фасад «Идеального дворца».

В итоге Дворец, созданный гениальным почтальоном, получился действительно идеальным. Ведь это сооружение, которое мастер создал из обычной стальной проволоки, цемента и естественно – камней, вобрало в себя все стили и направления мировой архитектуры, смешавшись в единую, запредельной красоты картинку.

Усыпальница на территории кладбища, созданная Фердинандом.

Усыпальница на территории кладбища, созданная Фердинандом.

Довольно таки большая площадь сотворенного замка (высота 10 м, ширина 14 м и длина 26 м) позволила разместить несколько вычурных лестниц, романтических фонтанов, десяток башен и огромное количество невероятных (учитывая, что создатель почтальон!) скульптур египетских богов, католических святых, барельефов, фигур людей, мифических созданий и животных. 

Каждый элемент продуман до мелочей.

Каждый элемент продуман до мелочей.

Сложно поверить, но в замке расположились и Храм Девы Марии, и индуистский храм, и даже мусульманская мечеть. Есть даже «хижина пастуха» и резиденции аристократов, а также был создан склеп для него и жены. 

Туристы со всего мира стремятся увидеть «Идеальный дворец».

Туристы со всего мира стремятся увидеть «Идеальный дворец».

Просто сумасшедшая эклектика столь необычного здания производит невообразимое впечатление, заслуживающее особое внимание и от именитых метров, и от обычных туристов, которые тянутся со всего мира, чтобы собственными глазами увидеть это чудо, созданное французским почтальоном.

«Идеальный замок» стал национальным достоянием Франции.

«Идеальный замок» стал национальным достоянием Франции.

В 1969 году, спустя годы после смерти гениального мастера самоучки, власти департамента сообщили о присвоении официального статуса исторического памятника «Идеальному дворцу» почтальона Шеваля. Такое решение было принято с подачи многих деятелей культуры и влиятельных людей Франции, в особенности благодаря содействию Пабло Пикассо, который искренне восхищался его неповторимым творением.

Благодаря таким гениальным и увлеченным людям в городах и деревеньках появляются настоящие шедевры, которые удивляют своей творческой идеей и невероятными формамиИ даже отсутствие специальных навыков или денег – не помеха для таких энтузиастов. 

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/idealnyy-dvorec-francii-30-let-vystraival-obychnyy-pochtalon

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