Почти миллион американских туристов посетили Россию с 2014 года

Туристический поток из США в Россию за последние пять лет увеличился почти на 40%. Если в 2014 году, когда отношения Москвы и Вашингтона резко обострились на фоне украинского кризиса, в РФ приехало около 162 тыс. американцев, то в 2018-м страну посетили почти 228 тыс. заокеанских туристов.

Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились «Известия». Рост турпотока из США происходил постепенно. По мнению экспертов, интерес к нашей стране подогревают не только крупные международные мероприятия, проходящие в РФ, но и антироссийская политика американских властей.

В общей сложности с 2014 по 2018 год увидеть Россию своими глазами смог почти миллион американских туристов. При этом, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, каждый год число граждан США, посещающих РФ с туристическими целями, растет.

По данным ФСБ, за 12 месяцев 2014 года нашу страну посетили 162,1 тыс. американских туристов.

В 2015-м в РФ с этой целью приехали 165 тыс. граждан США, в 2016-м — около 178 тыс. человек, в 2017-м — 223,6 тыс., в 2018-м — 227,7 тыс. Другими словами, за пять лет напряженности туристический поток из Америки вырос на 40%.

Россия привлекает туристов со всего мира своей уникальностью, в частности культурой. Как заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, туризм — это особая категория, которая дает возможность, несмотря на политические разногласия, людям всё увидеть своими глазами.

«Россия выглядит для наших американских гостей привлекательно. Поток держится на уровне, несмотря на далеко не безоблачные отношения. Мы завлекаем уникальностью своей культуры. Такой диверсифицированный продукт очень ценен для различных категорий туристов», — отметил Юрий Барзыкин.

Туризм — прекрасное проявление мягкой силы, которое всегда сближает народы и может способствовать преодолению разногласий, отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Увеличение туристического потока — позитивная тенденция. У американцев Россия вызывает такой же интерес, как у россиян другие зарубежные места.

Побывав в нашей стране, они могут убедиться в том, что здесь медведи по улице не ходят, а люди добродушные и доброжелательные. Мы же всегда рады людям, которые приезжают к нам с хорошими помыслами», — сказал сенатор.

По словам политика, можно искать разные причины увеличения туристического потока. Одна из главных — за последние годы Россия на высшем уровне провела сразу несколько крупных международных спортивных турниров. Это зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году, мировое первенство по хоккею в 2016 году и чемпионат мира по футболу, состоявшийся прошлым летом в 11 российских городах.

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«Международные спортивные события играют большую роль. Они привлекают туристов и сближают народы. Не зря существует выражение „О спорт! Ты — мир“, — отметил политик.

— Нельзя забывать и о том, что в США сейчас идет активная антироссийская пропаганда и жителей ограничивают в получении информации. Поэтому людям хочется посмотреть, что здесь происходит, и убедиться в том, что на самом деле не всё так плохо, как им говорят».

Причина столь высокого интереса к России лишний раз доказывает, что настроения общественности и истеблишмента всегда надо разделять, заверил «Известия» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Взгляды простых американцев и тех, кого сам Дональд Трамп называет глубинным государством или вашингтонским болотом, нельзя отождествлять. Даже по опросам общественного мнения, больше половины американцев — около 60% — относятся к России нормально, — подчеркнул американский политолог.

— Хотя это и удивительно, учитывая негативный поток, который обрушивается на обывателей 24 часа в сутки. Когда тебе всё время показывают одну и ту же картинку — это вызывает обратный эффект».

По его мнению, тот факт, что Россия стала одной из основных тем внутриамериканской политики, отчасти играет в пользу интереса жителей США к РФ. Эксперт считает, что увеличение турпотока — своего рода протест и ответ на массовую пропаганду.

Между тем всего в прошлом году Россию посетили более 334 тыс. граждан США, что на 45 тыс. больше, чем в 2017-м. Речь идет как о туристических, так и деловых, а также частных поездках.

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Дмитрий Лару, Алексей Забродин, Татьяна Байкова