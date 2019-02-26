Открытое письмо Аишы Каддафи

Открытое письмо дочери Каддафи написанное в апреле 2011 года для народа Франции. Текст интересен тем, что спустя 8 лет, схему агрессии, которую применили против Ливии, пытаются применить против Венесуэлы.

Обращение Аиши Каддафи к гражданам Франции



«Мы хотим сказать международному общественному мнению, что события, которые трагически влияют на мою страну, совсем не похожи на те, что имели место во время революции сентября 1969 года.

Есть ложная предпосылка, которая привела к ложным выводам и самой бесстыдной лжи. То, что происходит в моей стране с февраля прошлого года ничто общего не имеет с тем, что произошло в Тунисе, Египте, и в настоящее время идет в Бахрейне. В этих странах, молодые люди, которые стремятся к свободе, вышли на улицы в знак протеста против их законной любви к демократии.

В Ливии, в самом начале, в восточной части страны было вооруженное восстание, во главе с наемниками, которые создали альянс с тактическими и стратегическими силами зла и тьмы: террористы аль-Qayda которые скрываются в пустыне и в укромных часть Африки уже несколько лет. Союз между монархистами и активистами международного исламизма, которые запрещены, и которые противоположны тому, что истинный Ислам рекомендует.

Абделджалил Мустафа – который говорит о героических бойцах сопротивления "наемникам и преторианцам", оплачиваемых полковником Каддафи. Это бывший министр юстиции, тот самый, который проявил большое рвение по делу болгарских медсестер и даже подписал их смертный приговор. Они были освобождены моим отцом по просьбе президента Саркози и его жены. Абделджалил Мустафа знает, какая сторона оказывает сопротивление и на чьей стороне наемники, которые разожгли пожар в моей стране.

Он очень хорошо знает, что война, которая разорила многих, к сожалению, в Ливии, идет между национальной армией и группы наемников на жалованье у бен Ладена, и его агента по коммуникациям и пропаганде, а именно Государства Катар и его телевидения. Кто наемник, тот, кто защищает территориальную целостность своей страны или тот, кто призывает иностранные государств вмешаться, чтобы встать у власти, допустив национальный позор и отдав сотни жизней ливийцев в жертву?

Вопрос, который задает ливийский народ, и честные люди Франции, это:

Что произошло между моей страной и Францией, чтобы лидер последней решил атаковать Ливию, решил убивать солдат и "побочных" гражданских лиц, уничтожить инфраструктуру, а также оружие, которое мы недавно купили у него, решил обеспечить воздушное прикрытие для вооруженных повстанцев и "Аль-Кайды?

Почему он толкает Францию в трясину, такую, как Афганистан, для Соединенных Штатов, хотя он имел с Ливией лучшие отношения, убедительные экономические и стратегические интересы, в том числе в гражданской ядерной программе? Это просто потому, что государственное телевидение Катара обязалось расплачиваться за следующую президентскую кампанию г-на Саркози?

Это что, в интересах Франции?

Почему тот, кто хочет остаться президентом, хочет связать свое будущее и честь с нефтяной олигархией, которые в течение многих лет сеет раздор в арабском мире и поддерживает столкновение цивилизаций Востока и Запада?

Если олигархия Катара так привязана к народной свободе и демократии, то почему она не отменит современное рабство своих тысяч иностранных рабочих и почему она не стала конституционной монархией?

Знает ли французский народ и общественность, что в каждом кризисе, который выплескивался в ужасные заголовки газет в последние годы, именно телеканал Аль-Джазира сыграл самую гнусную роль?

"Паранджа во Франции", "восстание французских пригородах", "речь Папы в Регенсбурге", "разрывая ООП и "Хамас", "нападение Израиля на сектор Газа" … В каждом кризисе, Катар, голосом своего министерства иностранных дел и ТК "Аль-Джазира" не играл роль миротворца, а дул на угли.

Рано или поздно, французы увидят, что 6 миллионов мусульман, живущих во Франции, полностью одурманены фундаменталистским дискурсом этого канала, финансируемого олигархом Катара, и работающим на идеологию "Мусульманского братства".

Рано или поздно, Франции будет понятно, что неудачник Карадави, который издал фетву, чтобы убить моего отца, ее злейший враг.

Все знают сегодня, что все резолюции Совета Безопасности по кризису в Ливии аморально и юридически незаконны, не только из-за их несовместимости с Уставом ООН, но и потому, что роль Совета Безопасность состоит в урегулировании конфликтов, возникающих между государствами, а не во вмешивании во внутренние дела.

С другой стороны, почему Совет Безопасности не вмешивается, чтобы остановить операции НАТО в Ливии, и предложить выход из политического кризиса и возвращения к мирной хорошей жизни?

На сегодняшний день ни один наблюдатель не предоставил доказательств, подтверждающие бомбардировки авиацией Ливии жилых кварталов, но перепев пропаганды государственного телевидения Катара продолжается, как и ретрансляция лжи некоторых арабских информационных агентств и международных организаций.

В Бенгази, наемники и террористы Мустафы Абделджалила, освобожденные из тюрьмы Alkouaifya и вооруженные им, преследовали полицию и терроризируют граждан.

Если мой аргумент является ошибочным, поэтому мы приглашаем международные органы для расследования, того, что происходит в Ливии?

Моя страна, по сути, попросила ЛАГ, Организацию Объединенных Наций, международные организаций, региональные комиссии отправить проверяющих, что бы узнать реальное положение на местах.

Почему эти просьбы не были услышаны? Что еще более важно, почему комиссиям "Верхового комитета по установлению истины в Ливии", который был сформирован Африканским союзом, пришлось отложить поездки для наблюдения и исследования ситуации в Ливии? Кто боится правды о зверствах, совершенных против народа Ливии? Наемники и их западные защитники или Ливийская Национальная армия?

Ливийская молодежь также стремятся к свободе, ливийцы имеют желание к демократии, но не ценой отказа от своего суверенитета над своей страны, не говоря уже об их отказе от их нефтяных богатств. Судьба Ливии никогда не будет похожа на судьбу Ирака, и неоколониализм не вернется на землю Омара аль-Мухтара и Каддафи.

Это говорит не дочь полковника Каддафи, а молодая мать, готовая к борьбе, как и все ливийцы, что бы защитить территориальную целостность суверенной Ливии, ее свободу и демократию».

Доктор Aиша Каддафи, генеральный секретарь Ассоциации "WOUATASIMOU для благотворительных организаций." Почетный президент MSPL (Движение за дружбу и сотрудничество между народами Европы и Ливии).

29 апреля 2011 года.

http://www.sologubovskiy.ru/articles/7335/- цинк

Стоит отметить, что Аиша Каддафи достаточно верно предсказала рост исламского фундаментализма во Франции, что вылилось в серию кровавых терактов.

Катар в 2017 году был обвинен его бывшими союзниками как главный спонсор терроризма.

На Саркози во Франции завели уголовное дело.

Арабская весна бесславно и кроваво завершилась – решающий удар по ней нанесли Асад и его союзники в Сирии.

Но Ливию конечно это вернуть уже не могло.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4803666.html