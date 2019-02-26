Большая чистка в “Газпроме”
12:12. 26 февраля 2019 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
25 февраля уволены топ-менеджеры ПАО “Газпром” Александр Медведев, Валерий Голубев и Всеволод Черепанов.http://zavtra.ru/events/bol_shaya_chistka_v_gazprome
Двое – Медведев и Голубев – из категории “непотопляемой” старой гвардии, прямо восходящей к советским спецслужбам; они лишились должностей заместителей председателя правления (отвечающего за внешний рынок и, соответственно, отвечающего за внутренний рынок, включая взаимодействие с Белоруссией).
Черепанов освобождён от должности начальника департамента 307, курирующего собственно добычу сырья.
63-летний Александр Иванович Медведев родился на Сахалине. Был сотрудником Отдела международных экономических отношений ИМЭМО АН СССР, учёным секретарём Комплексной программы научно-технического прогресса СССР АН СССР и ГКНТ СССР. В 1989 году назначен директором совзагранбанка Donau Bank AG (Вена) и управляющим директором австрийской фирмы Inter Trade Consult GmbH, в 1991-96 годах – директор австрийской компании IMAG (Investment Management and Advisory Group) GmbH, специализировавшейся на организации проектного и торгового финансирования и привлечении инвестиций в топливно-энергетический комплекс России. В 2002 году вошёл в правление “Газпрома”, плотно сел на экспорт природного газа в качество гендиректора ООО “Газпром экспорт”. С 2005 года являлся заместителем председателя правления “Газпрома”. В апреле 2009 года стал единственным представителем России, вошедшим в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (в сопроводительном тексте указывалось, что через него прошла треть потребляемого Европой газа). В 2008-14 годах президентствовал в Континентальной хоккейной лиге. В минувшую пятницу назначен на посты президента и генерального директора ФК “Зенит”.
Александр Медведев:
66-летний Валерий Александрович Голубев родом из Питера. С 1979 года работал в Комитете государственной безопасности СССР. Давным-давно знаком с Владимиром Путиным. С 1991-го, благодаря будущему президенту, трудился в администрации Санкт-Петербурга: начальник секретариата мэрии, глава Василеостровского района, председатель комитета по туризму. В 2002 году стал сенатором от Ленинградской области. В течение 16 лет является членом правления “Газпрома”, возглавлял ООО “Газкомплектимпэкс”, Департамент инвестиций и строительства, с ноября 2006 года являлся заместителем председателя правления “Газпрома”.
Валерий Голубев:
52-летний Всеволод Владимирович Черепанов родом из Киргизии. Выпускник МГУ, прошёл путь от мастера по исследованию скважин Научно-технологического центра “Надымгазпрома” до заместителя генерального директора – главного геолога ООО “Газпром добыча Надым”. В 2010 году вошёл в правление “Газпрома”, возглавив крайне важный департамент, курирующий добычу газа, газового конденсата и нефти.
Всеволод Черепанов:
“Александр Медведев освобождён от должности заместителя Председателя Правления. Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Валерий Голубев освобождён от должности заместителя Председателя Правления. Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО “Газпром”. Всеволод Черепанов освобождён от должности начальника Департамента 307. Он продолжит работу на другой должности в Группе «Газпром». Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов Правления ПАО «Газпром» будут приняты Советом директоров компании”, – сообщает Управление информации ПАО “Газпром”.
За сухими строками – широчайший простор для конспирологической свистопляски.
“Оба зампреда, и Медведев и Голубев пришли в «Газпром» почти одновременно с нынешним руководителем Алексеем Миллером. Но Миллер поблагодарил Голубева за многолетнюю работу, а в отношении Медведева такой ремарки в официальном сообщении нет”, – напоминает Gazeta.ru. “Можно было бы предположить, что такими перестановками в «Газпроме» хотят подготовить компанию к уходу самого Миллера, однако явных признаков его близкого ухода с должности главы компании нет”, – считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
“Отставки в Газпроме — это потрясение для истеблишмента. Потому как там случайных людей не было и нет. И отставки тоже случайными не бывают, тем более коллективные. И если у Медведева есть предложение войти в команду Беглова, то остальным предложено уйти в никуда. Решение согласовано с ВВ. И принципиально важно, кто вместо — это ответит на многие вопросы”, – подчёркивает Telegram-канал “Трели нашего городка”. “Отставки в «Газпроме» могут стать предвестником структурной реформы монополии. Один из вариантов — разделение добычи и трубы”, – написал политолог и политтехнолог Евгений Минченко. “Из Газпрома ушли зампреды Медведев — на Зенит, и куратор внутреннего рынка Голубев. Это может быть связано с делом Арашуковых, и главное — впереди. Ушёл и главный по добыче Черепанов. Это самые большие перестановки в монополии при правлении Миллера. Уход таких фигур повлияет и на дальнейшую конфигурацию внутри ГП и за его пределами. И на Межрегионгаз”, – отмечает Telegram-канал “Бойлерная”.
“Отставку Голубева из Газпрома связывают с усилением влияния семьи Патрушевых. Голубев был женат на родственнице Патрушевых. Потом развёлся и женился на другой. По слухам, отношения Патрушевых с Голубевым были крайне напряжёнными. Первым, от кого Патрушевы хотели избавиться, называли Голубева”, – вбрасывает Telegram-канал “Незыгарь”. “Получается, Патрушевы были не так уж и неправы в отношении Валерия Голубева. Выясняется, что ещё 9 лет назад Голубев мог серьёзно пострадать за проблемы с газопроводом в Южной Осетии, но отделался выговором. Газопровод Дзиурикау-Цхинвал строился с таким размахом воровства, которому позавидовали бы даже в семье Арашуковых. Подрядчика пролоббировал тот самый газпромовский топ-менеджер Валерий Голубев: его усилиями им стал местный олигарх Альберт Джуссоев. В 20 -миллиардном проекте заключался политически значимый сюжет — дать газ замерзающей «независимой» Южной Осетии, согреть её российским теплом. Но Джуссоев увидел в этом щедром проекте возможность хорошо заработать. Трубу почему-то доверили варить китайцам, что вообще-то не в традиции Газпрома. Пропаганда преподнесла это как участие «интербригад» в деле обустройства непризнанного анклава. Но китайские гастарбайтеры оказались совсем левыми и непрофессиональными. Сварить-то сварили, но не тем швом, не теми электродами и не по технологии, что в итоге привело к необходимости экстренно переваривать 8-ми километровый участок трубы. Газ в результате всё же дали вовремя, но не из трубы с Ямала, а из больших баллонов, которые кураторы со стороны Газпрома Голубев и Голко предусмотрительно завезли к назначенной дате. Такая «потёмкинская деревня» очень не понравилась руководству страны, да и монополии. Разборки были на уровне Миллера и главы Службы безопасности Газпрома Хомякова. «Строгач» Голубеву был заслуженным, несмотря на то, что когда-то, будучи главой Василеостровского района Санкт-Петербурга, Валерий Александрович дал будущему президенту хорошую муниципальную квартиру. Что касается Альберта Джуссоева, который так подвёл Голубева в ЮО, то после этого бизнесмен строил газопроводы в Йемене, но уже силами не китайских гастарбайтеров, а южно-йеменских. Джуссоев неплохо поднялся на связях и на газе, сейчас он претендует на пост президента Южной Осетии вместо Бибилова. Отставка Голубева может ослабить его позиции, тем более, что у Патрушевых руки длинные”, – замечают весьма осведомлённые авторы Telegram-канала “Мастер пера”.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/bolshaja_chistka_v_gazprome/2019-02-26-65125
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