Самолет с фальшивыми деньгами из США перехвачен по пути в Венесуэлу

На сегодняшний день самый крупный фальшивомонетчик в мире – это правительство США. И ведь в чем парадокс: других за изготовление и распространение фальшивых ассигнаций сажают в тюрьму на долгий срок, а этим, чуть ли не премии выписывают.

В мировой истории фактов использования фальшивых денег довольно много. Великобритания в 1776 году заполонило Америку фальшивой валютой. Нацистская Германия в 1942 году провела операцию «Бернхард», когда в концлагере напечатали примерно 300 млн. фальшивых фунтов стерлингов. Ими пользовались немецкие агенты, расплачиваясь с информаторами. На фальшивые деньги покупалось оружие. Эксперты с огромным трудом могли отличить деньги, напечатанные в Германии, от настоящих.

США использовали фальшивые деньги в 1992 году в Ираке, на Украине во время Евромайдана в 2013. И судя по всему, Вашингтон готов повторить этот шаг и в Каракасе.

По сообщению ливанского канала «Аль-Маядин» в Колумбии, по пути в Венесуэлу приземлился эфиопский самолет с 15-тью ящиками фальшивых денег.

До этого власти Венесуэлы перехватили партию оружия из США.

Действия США предельно понятны. С помощью фальшивых денег обрушить экономику страны, а затем обеспечить оружием оппозицию.

Источник: https://patriot.d3.ru/falshivye-dengi-iz-ssha-na-revoliutsiiu-v-venesuele-1744171/?sorting=rating