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Самолет с фальшивыми деньгами из США перехвачен по пути в Венесуэлу

19:45. 25 февраля 2019 Просмотров - 334 Нет комментариев Опубликовал:

На сегодняшний день самый крупный фальшивомонетчик в мире – это правительство США. И ведь в чем парадокс: других за изготовление и распространение фальшивых ассигнаций сажают в тюрьму на долгий срок, а  этим, чуть ли не премии выписывают.

В мировой истории фактов использования фальшивых денег довольно много. Великобритания в 1776 году заполонило Америку фальшивой валютой. Нацистская Германия в 1942 году провела операцию «Бернхард», когда в концлагере напечатали примерно 300 млн. фальшивых фунтов стерлингов. Ими пользовались немецкие агенты,  расплачиваясь с информаторами. На фальшивые деньги покупалось оружие. Эксперты с огромным трудом могли отличить деньги, напечатанные в Германии, от настоящих.

США использовали фальшивые деньги в 1992 году в Ираке, на Украине во время Евромайдана в 2013.  И судя по всему, Вашингтон готов повторить этот шаг и в Каракасе.

По сообщению ливанского канала «Аль-Маядин» в Колумбии, по пути в Венесуэлу приземлился эфиопский самолет с 15-тью ящиками фальшивых денег.

 

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До этого власти Венесуэлы перехватили партию оружия из США.

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Действия США предельно понятны. С помощью фальшивых денег обрушить экономику страны, а затем обеспечить оружием оппозицию.

 

Источник: https://patriot.d3.ru/falshivye-dengi-iz-ssha-na-revoliutsiiu-v-venesuele-1744171/?sorting=rating

Метки: венесуэла, США, Украина

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