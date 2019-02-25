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О выборах в Молдавии

08:24. 25 февраля 2019 Просмотров - 309 Нет комментариев Опубликовал:


По поводу предварительных итогов выборов в Молдавии.

1. Социалисты формально выиграли выборы, набрав по партийным спискам больше всех голосов и проведя в парламент примерно столько же депутатов по одномандантным округам, сколько и дем.партия. Но этого не хватит, чтобы в одиночку создать большинство в парламенте, так как 3 другие прошедшие в парламент партии не очень склонны идти на союз с социалистами. В результате, есть вероятность, что у социалистов фракция хоть и существенно увеличится, но она останется в оппозиции. А это будет означать, что Додон и далее останется хромой уткой. С другой стороны, укрепление позиций социалистов в любом случае затруднит планы по "евроинтеграции" Молдавии и втягивании ее в НАТО.

2. Дем.партия хоть и стала третьей по партийным спискам, но за счет одномандатников, получит приличное кол-во мест, что позволит ей торговаться с блоком Санду и "Шором" по поводу коалиционного "демократического правительства", тем более. что США открытым текстом перед выборами заявляли, что именно к этому надо стремиться и забыть про "политические разногласия", То, что Санду постоянно критиковала партию Плахотнюка за коррупцию и вороство, несколько осложняет дело, но переговоры пойдут именно в этом направлении. Блок Санду с демпартией выглядит более вероятным, нежели блок с социалистами. Независимых одномандатников недостаточно, чтобы компенсировать "недобор" мест для любой из трех крупных партий. При этом, нельзя исключать, что могут вообще не договориться и тогда в обозримой перспективе мы увидим еще одни выборы.

3. В любом случае, при любой конфигурации парламента, ни одна из сторон не сможет рассчитывать на явное большинство – выборы зафиксировали нарастающую поляризацию молдавского общества, как вследствии внутренних экономических и социальных проблем, так и вследствие активной борьбы России и США/ЕС/НАТО за влияние на эту страну. Такой ситуацией более прочих может быть доволен олигарх Плахотнюк, который за счет своего теневого и коррупционного влияния на политическую систему страны (которые он дополнил депутатским креслом) будет и далее манипулировать неустойчивой внутренней политикой Молдавии. Именно поэтому, почти все партии заявили о масштабных нарушениях на выборах, а Плахотнюк заявил, что они были свободными и демократичными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4802735.html

Метки: выборы, молдавия

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