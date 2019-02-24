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О выборах в Молдавии

10:41. 24 февраля 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы.
Они определят – сможет ли Додон стать полноценным президентом и отодвинуть прозападную оппозицию от власти или же так и останется хромой уткой до конца своего срока.

Возможны следующие варианты:

1. Социалисты наберут более 50% и смогут сами сформировать правительство. Идеальный вариант для Додона и социалистов, когда они получат всю полноту власти. Такой вариант полностью устроил бы РФ, так как обеспечивал статус-кво в Приднестровье и приводил бы к сворачиванию русофобской программы, которую продвигает действующее правительство. Этот сценарий может привести к попыткам оппозиции объявить выборы недействительными и актуализировать конфликт через улицу, так как для Запада это выглядит естественный реакцией на свой возможный проигрыш.

2. Победят социалисты, но наберут менее 50%, а их оппоненты объединяться в коалиционное большинство и сохраняют контроль над парламентом, а следовательно и за правительством, что оставит Додона хромой уткой до конца срока с крупнейшей фракцией в парламенте, которая не может повлиять на ключевые решения. Молдавия в этом случае начнет серьезно клонится в сторону Брюсселя, но вполне возможно возобновление протестов в социалистов против коррупции в парламенте и правительстве.

3. Социалисты наберут меньше ожидаемого и "демократы/унионисты" смогут обеспечить существенное большинство в парламенте, что позволит не только сохранить контроль над парламентом и правительством, но и апеллируя к воле избирателя, позволит форсировать "евроинтеграцию" Молдавии. Идеальный вариант для США и НАТО, который может похоронить российскую политику на молдавском направлении.

Так что выборы в Молдавии могут сегодня либо серьезно качнуть маятник в пользу одного из внешних игроков, либо же сохранить неустойчивый статус-кво, который сложился на сегодняшний день.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4800361.html

Метки: выборы, додон, молдавия

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