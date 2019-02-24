Главная » Видео, Славянский Язык

Бог и дьявол с точки зрения Буквицы. Станислав Жаров и Григорий Решетников. Часть 1

11:50. 24 февраля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Бог и дьявол с точки зрения Буквицы.

Станислав Жаров и Григорий Решетников
Часть 2 – https://youtu.be/YJenFKNJWeg

Трудно найти понятия, которые были бы настолько догматизированы, что стали восприниматься как некие абстракции, не имеющие отношения к реальности. Сегодня мы по привычке произносим: «Не дай Бог!», «Какого дьявола?» и т.д., не осознавая к каким силам обращаемся… Между тем понимать это необходимо очень чётко, поскольку иначе невозможно увидеть причины происходящего с нами, человечеством как таковым и миром.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H1CEmftdXbM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...То есть христианская Пасха праздник победы тьмы, темных сил и дьявола... люди отстояли свою точку зрения в праздновании земных ...благ». Отсюда Бог Род, Дажь Бог, Стри Бог и весь остальной...», о чем свидетельствовали буквицы расположенные между данными антиподами...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...То есть христианская Пасха праздник победы тьмы, темных сил и дьявола... люди отстояли свою точку зрения в праздновании земных ...благ». Отсюда Бог Род, Дажь Бог, Стри Бог и весь остальной...», о чем свидетельствовали буквицы расположенные между данными антиподами...
Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел
... безсмертная душа. На этом поле дьявол применил чудовищную тактику - искушения на... постигло наказание Божие: он потерял зрение. Затем убийца был предан суду... буквицы и слово "любовь" разделить на слоги, то получим: "лю" - людие, "бо" - Бога...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>