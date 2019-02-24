Бог и дьявол с точки зрения Буквицы. Станислав Жаров и Григорий Решетников. Часть 2
Бог и дьявол с точки зрения Буквицы.
Станислав Жаров и Григорий Решетников
Часть 1 – https://youtu.be/H1CEmftdXbM
Трудно найти понятия, которые были бы настолько догматизированы, что стали восприниматься как некие абстракции, не имеющие отношения к реальности. Сегодня мы по привычке произносим: «Не дай Бог!», «Какого дьявола?» и т.д., не осознавая к каким силам обращаемся… Между тем понимать это необходимо очень чётко, поскольку иначе невозможно увидеть причины происходящего с нами, человечеством как таковым и миром.
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