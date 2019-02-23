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Российское поколение Z подчиняется интернету и сторонится политики

14:29. 23 февраля 2019 Просмотров - 183 Один комментарий Опубликовал:

Российская молодёжь 18-30 аполитична: политикой в целом не интересуется 60%, а среди студентов 18-22 лет – вообще 64%. Среди действий власти им нравится только внешняя политика (и то всего 13%). Телевизору доверяют всего 36%, а в Москве – 17%. Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удовольствиями. Поколение Z хочет работать на себя и избегать корпоративной зависимости. 30% молодёжи доверяют мнению и рекомендациям ведущих блогеров и готовы пойти за ними.

К поколению Z принято относить молодёжь в возрасте 18-30 лет (иногда на Западе – и с 14 лет). О том, каковы политические и социальные установки этого поколения в России, пишет политолог, сотрудник Финансового университета Роман Пырма < ![CDATA[]]>(“Восстание поколения Z: новые политические радикалы”< ![CDATA[]]>, журнал “Гуманитарные науки”, №2, 2017). Приведённые им цифры – результаты исследования ФОМ, Ipsos, Института социологии РАН, Сбербанка, Validata и др. Мы приводим часть этой статьи.

Политика

Политическое поведение российской молодёжи носит выраженный пассивный характер. В целом молодёжь (группа 18-30 лет) выглядит аполитичной: большинство (60%) не интересуется политикой, и только 34% выражает к ней интерес. Причём молодёжь студенческого возраста (18-22 лет) выглядит наименее политизированной: не интересуется политикой абсолютное большинство (64%), интересуется — 29%.

Среди молодежи наблюдается паритет противоположных оценок действий властей (41% чаще нравятся действия власти и 38% — чаще не нравятся). Молодёжь студенческого возраста более склонна одобрять действия властей (45% нравятся действия властей и 31% — не нравятся). Главный мотив одобрения действий власти со стороны молодежи—правильная внешняя политика (13%). Претензии к власти более многочисленны: отсутствие заботы о людях (14%), маленькие зарплаты, низкий уровень жизни (11%).

Доверие к власти исходит только от фигуры Путина. Его работу подавляющее большинство (76%) молодёжи оценивает как хорошую, несопоставимое меньшинство (12%) — как плохую. Наибольшей поддержкой Путин пользуется в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. жителей (82%) и сёлах (80%), несколько меньшей (70-71%) — в Москве, городах с населением более 1 млн. жителей и районных центрах.

В целом российская молодежь не испытывает желания перейти к активным протестным действиям. Подавляющее большинство (79%) не желает принимать участие в демонстрациях, митингах или других акциях любой политической направленности. Активные намерения выражает лишь небольшая часть (14%) молодёжи. Однако формируемые среди молодежи ценности и установки, модели поведения, способы коммуникации и состояние свободы в интернете и социальных сетях создают основания для грядущих перемен.

Готовы пойти за сетевыми авторитетами

Поколение Z выросло в мире широко открывшихся возможностей и перепроизводства информации. Представители поколения адаптировались к необходимости очень быстро оценивать и просеивать огромные объёмы информации, выработав «восьмисекундные фильтры» и «клиповое сознание» как механизм «переваривания» медиапотоков. Молодежь воспринимает краткую и наглядную информацию.

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Поколение Z отличает тотальное следование рекомендациям информационных ресурсов интернета. Представители этого поколения следуют за кураторами, открывающими наиболее интересную информацию и лучшие развлечения. Все эти инструменты необходимы поколению Z для того, чтобы уменьшить потенциальный выбор из множества вариантов. Для завоевания их внимания и преодоления этих фильтров их следует обеспечить переживаниями, приносящими немедленную пользу и являющимися очень увлекательными.

У современной молодежи нет устойчивых предпочтений, нет постоянной лояльности к брендам и стилям одежды, «обязательных списков» в музыке или кино. Молодежь ценит коммуникативные способности, те качества, которые помогают легко общаться в любой компании и любой ситуации.

При этом у поколения отсутствуют выраженные субкультуры, наблюдается похожесть, вопреки представлению о собственной исключительности, вне зависимости от города и уровня материальной обеспеченности.

Большое влияние на молодое поколение пользователей оказывают звёзды интернета. Наряду с киноактёрами и музыкантами, новое поколение пользователей предпочитает подписываться в социальных сетях на геймеров, звёзд киберспорта и видеоблогеров. В отличие от обычных знаменитостей, видеоблогеры находятся в постоянном диалоге со своей аудиторией и выстраивают с ней доверительные отношения. 30% молодых пользователей доверяют мнению и рекомендациям ведущих блогеров, в том числе при выборе товаров и в политических предпочтениях.

Молодёжь почти не верит телевизору

Телевидение как форма досуга молодежи постепенно утрачивает преобладающее значение. Среди студенческой молодежной страты (18-22 года) 55% смотрят телевизор, среди старшей (28-30 лет) — аудитория доходит до абсолютного большинства (66%). В то же время значение компьютеров как возможности занять сводное время заметно возрастает. Среди молодежи студенческого возраста компьютер на равных (54%) конкурирует с телевизором за время пользователей.

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Несмотря на то что телевидение имеет широкий охват аудитории, уровень доверия по всей стране к исходящей из него информации гораздо менее внушительный (36%). Телевидение пользуется крайне низким уровнем доверия в Москве (17%).

Весьма значительная часть (22%) молодёжи доверяет информационным и новостным сайтам, причём в Москве (34%) и городах-миллионниках (31%) они стали альтернативным телевидению каналом коммуникации. Социальные сети, форумы, блоги в интернете пользуются невысоким доверием (10% — по России, 15% — Москве). Информацию, исходящую от окружения, молодежь также воспринимает весьма скептически (7%).

Поколение Z находится в сильной зависимости от Интернета: 27% в возрасте 14–24 лет проводят в соцсетях более 5 часов в день, а четверть из них проверяют обновления каждые 30 минут.

При этом абсолютное большинство (65%) молодёжи относится к «молчаливой» группе, в которой пользователи не высказывают в интернете свое мнение о каких-либо событиях. Весьма значительная «говорящая» группа (35%) выражает своё мнение прежде всего на своей странице в соцсетях и блоге (25%) и в комментариях страниц и блогов других пользователей (7%). Российская молодёжь безусловное предпочтение отдает ВКонтакте (76%, среди студентов — 87%). Далее со значительным отставанием (42%) следует Одноклассник. На Instagram приходится 19%, Facebook — 17%, Тwitter — 8%.

Что такое успех: не деньги и карьера, а разнообразие и удовольствие

Главный запрос от жизни молодого поколения— быть счастливыми. Ценность представляют наслаждение жизнью, получение от неё удовольствия и любовь к себе. Испытываемые трудности означают, что путь выбран неверно.

Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удовольствиями. Достижение ощущения счастья — это и есть успех.

Жизнь должна быть разнообразной, в ней должны сочетаться работа, семья, увлечения, путешествия, общение с друзьями, иначе она кажется скучной. Слова «карьера» и «престижная работа» практически не звучат. Работа должна приносить удовольствие, доход и не отнимать много времени. Признание должно вести к социальной популярности, выражаемой в количестве френдов и лайков.

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Поколение Z отличает «предпринимательский дух», желание строить свои стартапы, работать на себя и избегать корпоративной зависимости. Предпринимательский настрой—это скорее механизм самореализации, выживания и стремления избежать иерархического подчинения, нежели стремление к богатству или статусу.

Поколение Z не нарабатывает навыки решения проблем реальной жизни, в нём закрепилось представление, что успех может быть лёгким и быстрым.

Государству вряд ли удастся долго удерживать молодёжь в рамках «крымского общественного договора» за счёт использования психологии «осаждённой крепости», так как происходит моральный износ власти, национальная элита не демонстрирует образец аскезы и патриотизма” 

Источник: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/rossiyskoe-pokolenie-z-podchinyaetsya-internetu-i-storonitsya-politiki

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Один комментарий»

  • 2600 688
    Слава 23 февраля 2019 в 16:37 Ссылка
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    Раньше Х игрек и ещё какую-то непонятную букву на заборах рисовали. Американцы не могли разгадать этот ребус.

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