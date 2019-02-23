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Бой с призраком. Константин Семин. Агитпроп 23.02.2019

19:29. 23 февраля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Бой с призраком, если слишком увлечься, может закончиться материализацией призрака.

Выступление Дональда Трампа в университете Майами претендует на то, чтобы войти в историю ГРАФИКА наравне с судьбоносными речами Черчилля, объявившего о начале Холодной Войны, или Рейгана с его “Империей Зла”.

Трамп:
Социализм обещает процветание, но приносит лишь бедность. Обещает единство, но приносит ненависить и разделение. Обещает лучшее будущее, но возвращает самые мрачные страницы прошлого. Всегда. Социализм — тоскливая и несостоятельная идеология, основанная на незнании истории и человеческой природы. Поэтому он всегда ведет за собой тиранию.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yiI6ZMcfiV0

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