Бой с призраком. Константин Семин. Агитпроп 23.02.2019

Бой с призраком, если слишком увлечься, может закончиться материализацией призрака.



Выступление Дональда Трампа в университете Майами претендует на то, чтобы войти в историю ГРАФИКА наравне с судьбоносными речами Черчилля, объявившего о начале Холодной Войны, или Рейгана с его “Империей Зла”.



Трамп:

Социализм обещает процветание, но приносит лишь бедность. Обещает единство, но приносит ненависить и разделение. Обещает лучшее будущее, но возвращает самые мрачные страницы прошлого. Всегда. Социализм — тоскливая и несостоятельная идеология, основанная на незнании истории и человеческой природы. Поэтому он всегда ведет за собой тиранию.



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yiI6ZMcfiV0