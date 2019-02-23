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4 года пути: японский космический зонд сел на астероид (ФОТО, ВИДЕО)

13:31. 23 февраля 2019 Просмотров - 168 2 коммент. Опубликовал:
4 года пути: японский космический зонд сел на астероид (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Японский космический зонд «Хаябуса-2» совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть и доставить на землю пробы его грунта.

Прямая трансляция велась аэрокосмическим агентством JAXA из центра управления полетом.

Астероид Рюгу в диаметре всего 900 метров, удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. «Хаябуса-2» соберет пробы грунта, а чтобы измельчить гравий, которым покрыт астероид, зонд будет дробить его с помощью специальных патронов.

Космический зонд «Хаябуса-2», название которого означает «сокол», приблизился к астероиду в июне 2018 года, потратив на полет почти три с половиной года. В сентябре на Рюгу высадились два движущихся робота Rover-1A и Rover-1B, которые сделали фотографии поверхности астероида.

Ученые полагают, что на Рюгу они смогут найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад и жизни на Земле. Орбита астероида проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ. «Хаябуса-2» должен вернуться на Землю в 2020 году.

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4 года пути: японский космический зонд сел на астероид (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
4 года пути: японский космический зонд сел на астероид (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/future/1550828806

Метки: русская весна — the future

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2 коммент.»

  • 1625 1033
    ФЕДОР ЗИМИН 23 февраля 2019 в 15:56 Ссылка
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    Ну, что тут сказать! Фантастика, в 900 метров попали.

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  • 2600 688
    Слава 23 февраля 2019 в 16:01 Ссылка
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    Странная история. Зачем садиться на астероид, если можно на Луну слетать? Это как в Крым в отпуск вместо Турции.

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