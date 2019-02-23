4 года пути: японский космический зонд сел на астероид (ФОТО, ВИДЕО)
Японский космический зонд «Хаябуса-2» совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, чтобы добыть и доставить на землю пробы его грунта.
Прямая трансляция велась аэрокосмическим агентством JAXA из центра управления полетом.
Астероид Рюгу в диаметре всего 900 метров, удален от Земли примерно на 300 миллионов километров. «Хаябуса-2» соберет пробы грунта, а чтобы измельчить гравий, которым покрыт астероид, зонд будет дробить его с помощью специальных патронов.
Космический зонд «Хаябуса-2», название которого означает «сокол», приблизился к астероиду в июне 2018 года, потратив на полет почти три с половиной года. В сентябре на Рюгу высадились два движущихся робота Rover-1A и Rover-1B, которые сделали фотографии поверхности астероида.
Ученые полагают, что на Рюгу они смогут найти ответы на вопрос о зарождении солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад и жизни на Земле. Орбита астероида проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ. «Хаябуса-2» должен вернуться на Землю в 2020 году.
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#Hayabusa2: Japanese spacecraft lands on #Ryugu asteroid, fires ‘bullet’ into it— RT (@RT_com) 22 февраля 2019 г.
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Источник: https://rusvesna.su/future/1550828806
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Ну, что тут сказать! Фантастика, в 900 метров попали.
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Странная история. Зачем садиться на астероид, если можно на Луну слетать? Это как в Крым в отпуск вместо Турции.