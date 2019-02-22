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Россия поставила Венесуэле первую партию гуманитарной помощи (ВИДЕО)

16:31. 22 февраля 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:
Россия поставила Венесуэле первую партию гуманитарной помощи (ВИДЕО) | Русская весна

В Венесуэлу прибыла первая партия гуманитарной помощи из России — 7,5 тонн лекарств и медицинского оборудования.

Посол РФ Владимир Заемский подчеркнул, что поставка осуществлена в строго деполитизированной среде на основе «безвозмездного технического сотрудничества» по линии Всемирной организации здравоохранения.

Ранее США, поддержавшие попытку государственного переворота в Венесуэле, заявили о намерении доставить туда гуманитарную помощь. Однако на фоне враждебных действий Вашингтона правительство Мадуро не допустило поставку, поскольку опасается возможных провокаций.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1550842282

Метки: Новости

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