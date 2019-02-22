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Израиль запустил аппарат на Луну, в NASA назвали запуск «историческим» (ФОТО)

07:40. 22 февраля 2019 Просмотров - 145 4 коммент. Опубликовал:
Израиль запустил аппарат на Луну, в NASA назвали запуск «историческим» (ФОТО) | Русская весна

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил израильскую космическую компанию SpaceIL и Израильское космическое агентство с запуском первого частного аппарата на Луну. 

«Это исторический шаг для всех наций и коммерческого пространства, поскольку мы расширяем наше сотрудничество, выводя его за пределы околоземной орбиты к Луне», — написал он в своём микроблоге Twitter. 

Компания SpaceX подтвердила успешное отделение аппарата от ракеты, отметив, что он «начинает двухмесячное путешествие к Луне».

Ракета Falcon 9 с лунным израильским космическим аппаратом стартовала с космодрома мыса Канаверал 21 февраля, доставив на орбиту индонезийский спутник и разведывательный аппарат Военно-воздушных сил США.

Напомним, Брайденстайн окончательно отказался от идеи визита на Байконур в марте. Об этом сообщил официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Находящийся под американскими санкциями Рогозин в феврале планировал посетить по приглашению NASA Космический центр Джонсона в США, завод Boeing и встретиться с Брайденстайном. Однако Брайденстайн отозвал приглашение под давлением сенаторов, выступавших против этого визита.

Позднее Рогозин пригласил американского коллегу посетить Россию. Он заявлял, что встреча может состояться во время одного из ближайших пусков «Союза» к МКС. При этом NASA подтвердило намерение Джима Брайденстайна встретиться с руководителем «Роскосмоса».

Справка РВ

SpaceIL — израильская некоммерческая организация, созданная в 2011 году для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE (GLXP), предлагавшего приз за посадку космического аппарата (АМС) на Луну. SpaceIL создавалась для запуска на Луну самого маленького и лёгкого аппарата в истории. Её общий бюджет оценивается в $95 млн, сформирован он главным образом за счет пожертвований благотворителей и финансирования, полученного от Израильского космического агентства.

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Израиль запустил аппарат на Луну, в NASA назвали запуск «историческим» (ФОТО) | Русская весна

Источник: http://rusvesna.su/news/1550808504

Метки: Новости

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4 коммент.»

  • 3147 2881
    жора шапов 22 февраля 2019 в 9:58 Ссылка
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    Идёт еврей по берегу речки. Солнышко светит , птички поют , травка зелёная. Вдруг смотрит,- летающая тарелка на луг приземлилась, и два инопланетянина вышли. Он быстро цветов нарвал , и к тарелке. “Шолом , дгузья!” Один инопланетянин – другому: ” Вот блин! Эти уже и здесь высадились!”

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    • 259 188
      Max жора шапов 22 февраля 2019 в 12:07 Ссылка
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      Спасибо, улыбнуло…
      Выходит изя в поле – там Илья-Муромец – эх, Ильюша куда смотришь? – смотрю где жить хорошо – жить, Ильюша, хорошо где нас нет – вот я и смотрю где ВАС нет

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  • 259 188
    Max 22 февраля 2019 в 12:05 Ссылка
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    Таперича луна подорожает

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    • 18239 15871
      Вячеслав Max 22 февраля 2019 в 12:48 Ссылка
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      Теперь на нас с неба, на фоне жёлтого цвета Луны, будет светить синим цветом звезда давида…

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