Израиль запустил аппарат на Луну, в NASA назвали запуск «историческим» (ФОТО)

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил израильскую космическую компанию SpaceIL и Израильское космическое агентство с запуском первого частного аппарата на Луну.

«Это исторический шаг для всех наций и коммерческого пространства, поскольку мы расширяем наше сотрудничество, выводя его за пределы околоземной орбиты к Луне», — написал он в своём микроблоге Twitter.

Компания SpaceX подтвердила успешное отделение аппарата от ракеты, отметив, что он «начинает двухмесячное путешествие к Луне».

Ракета Falcon 9 с лунным израильским космическим аппаратом стартовала с космодрома мыса Канаверал 21 февраля, доставив на орбиту индонезийский спутник и разведывательный аппарат Военно-воздушных сил США.

Напомним, Брайденстайн окончательно отказался от идеи визита на Байконур в марте. Об этом сообщил официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Находящийся под американскими санкциями Рогозин в феврале планировал посетить по приглашению NASA Космический центр Джонсона в США, завод Boeing и встретиться с Брайденстайном. Однако Брайденстайн отозвал приглашение под давлением сенаторов, выступавших против этого визита.

Позднее Рогозин пригласил американского коллегу посетить Россию. Он заявлял, что встреча может состояться во время одного из ближайших пусков «Союза» к МКС. При этом NASA подтвердило намерение Джима Брайденстайна встретиться с руководителем «Роскосмоса».

Справка РВ

SpaceIL — израильская некоммерческая организация, созданная в 2011 году для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE (GLXP), предлагавшего приз за посадку космического аппарата (АМС) на Луну. SpaceIL создавалась для запуска на Луну самого маленького и лёгкого аппарата в истории. Её общий бюджет оценивается в $95 млн, сформирован он главным образом за счет пожертвований благотворителей и финансирования, полученного от Израильского космического агентства.

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