Владимир Путин рассказал о четырёх наиважнейших направлениях в экономике

Сегодня президент России в Послании Федеральному собранию указал на четыре важных направлений для развития экономики.

Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий.

Второе – это улучшение делового климата.

Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.

Четвёртое – подготовка современных кадров, создание мощной научно-технологической базы.

Владимир Путин напомнил про исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии.

Президент заявил, что сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. В России уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. И нужно, чтобы их было намного больше. Необходимо осваивать такие сферы, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника.

И для решения этих задач, президент потребовал избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй», - заявил Владимир Путин.

Президент предложил создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы сделать публичной информацию о давлении на бизнес, добиться рассмотрения вопросов по существу. Это стало бы подспорьем для руководства правоохранительных органов, которые смогли бы оперативно реагировать на возникающие проблемы. Еще один аспект: обновление нормативно-правовой базы при участии делового сообщества. Это позволило бы работать только с документами, которые предъявляют современные требования к бизнесу.

Все это позволит нашей стране увеличить рост экономики и благосостояние россиян.

Источник: https://patriot.d3.ru/vladimir-putin-vydelil-chetyre-kliuchevykh-napravleniia-razvitiia-ekonomiki-1741253/?sorting=rating