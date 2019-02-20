Владимир Путин рассказал о четырёх наиважнейших направлениях в экономике
Сегодня президент России в Послании Федеральному собранию указал на четыре важных направлений для развития экономики.
Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий.
Второе – это улучшение делового климата.
Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.
Четвёртое – подготовка современных кадров, создание мощной научно-технологической базы.
Владимир Путин напомнил про исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии.
Президент заявил, что сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. В России уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. И нужно, чтобы их было намного больше. Необходимо осваивать такие сферы, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника.
И для решения этих задач, президент потребовал избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства.
«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй», - заявил Владимир Путин.
Президент предложил создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы сделать публичной информацию о давлении на бизнес, добиться рассмотрения вопросов по существу. Это стало бы подспорьем для руководства правоохранительных органов, которые смогли бы оперативно реагировать на возникающие проблемы. Еще один аспект: обновление нормативно-правовой базы при участии делового сообщества. Это позволило бы работать только с документами, которые предъявляют современные требования к бизнесу.
Все это позволит нашей стране увеличить рост экономики и благосостояние россиян.
Источник: https://patriot.d3.ru/vladimir-putin-vydelil-chetyre-kliuchevykh-napravleniia-razvitiia-ekonomiki-1741253/?sorting=rating
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старые песни о главном)
в общем нам нынче вообще ничего не нужно можно рисовать ноли и платить зарплату итд
комп лягко поддержит баланс в общем так как то))
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“В России немало успешных компаний”, которые правительство Медведева закрывает и делит между членами правительства. Так министру иностранных дел Калантаряну (Лаврову), тоже достался большой куш одного успешного предпринимателя, чью собственность захватил Медведев. В прессе все подробности, особенно Медведев нажимает на агрохолдинги.
“Никогда ни одна диктатура не ведёт к процветанию своей экономики”.
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Направление одно: убрать коррумпированную олигархическую верхушку под покровительством Менделя-Путина, дать возможность народу думать самому и распределять прибыль от природных ресурсов по-справедливости. Но этого никогда не случится, поэтому бла-бла-бла.
Можно закон издать чтобы бабы много рожали, а мужики денег не хотели или еще что-то такое, интернет отключить, всех поставить на дактилоскопию и распознавание лиц, а потом уже и официально назвать рабами. А чего стесняться? Ну и пенсионный возраст посмертно, куда же без этого.
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Как убирать будете,и кого посадите мистер главный магистер.)Это вы где про справедливость начитались,случайно не у саентологов.)))Надеюсь квартиру еще не переписали в фонд самых справедливейших и гуманных адептов будущего,зато теперь наверно щастливы и проблем нет.)))