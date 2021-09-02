Сегодня второй день рабочей поездки президента РФ Владимира Путина по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Глава государства провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона, в ходе которого подчеркнул: все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока, рассчитанной до 2035 года, надо реализовывать в полном объёме.

Президент обратил внимание на то, что качественная инфраструктура нужна жителям уже сейчас, чтобы Дальний Восток был привлекательным местом не только для работы, но и для жизни.

Пока мер поддержки, по словам Путина, мало. Например, есть программа по субсидированию авиабилетов, чтобы они были по карману каждому жителю страны. Но субсидии, как заметил российский лидер, не всегда доходят до регионов в срок, или же деньги заканчиваются раньше времени.

«Такая ситуация, конечно, недопустима, – подчеркнул он. – Вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле, и дело не в том, что где-то чего-то когда-то не хватает. С Министром [транспорта] разговаривал: каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте: все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связность территорий и свободное передвижение граждан страны по её регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу Министерство финансов, Министерство транспорта, другие ведомства подумать над этим и предложить решение. Ничего сложного здесь нет, нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю».

Путин заявил, что «льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года». «И для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки. Далее. Нужно повысить транспортную связанность самих регионов Дальнего Востока между собой, а также расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, обновлять авиапарк на этих рейсах. Мы об этом уже неоднократно говорили, не раз. Сейчас такая работа разворачивается, нужно максимально нарастить её темпы, и главное – нужно с результатом для людей всё это делать», – указал он.

Президент заметил, что на Дальнем Востоке нельзя работать по шаблонам — большие расстояния, удалённость городов и деревень друг от друга, динамика развития. Это требует новых подходов, в частности, к малой авиации, к инфраструктуре, которая нужна для обслуживания таких перевозок и, с одной стороны, должна отвечать всем требованиям по безопасности, с другой, быть адекватной возможностям населённого пункта, где располагается.

Отдельно коснулись темы развития российского флота.

«У нас за последние пять лет заказано 600 крупных судов, по-моему, 300 уже построено. Россия – крупная морская держава. Океаны, моря. Объём грузоперевозок по морю растёт. Мы сейчас только с министром разговаривали, вот только что сидели, отошли в стороночку, и он мне рассказывал о том, как растут перевозки по морю. Будем этим заниматься в дальнейшем. А вообще, тем, кто любит море, связал свою судьбу с морем, много направлений работы: грузоперевозки, пассажироперевозки, научные исследования, рыболовный флот. Очень много направлений работы, и каждое из этих направлений будет развиваться», — отметил Путин.

И одно из самых перспективных направлений — Северный морской путь. Как рассказал в беседе с курсантами президент, к 2024 году объём перевозок по этому маршруту вырастет до 80 млн тонн — это в десять раз больше, чем даже рекордные перевозки в СССР.

Новый ледокольный флот сразу строится с солидным запасом возможностей, чтобы в будущем можно было оперативно реагировать на запросы на перевозку дополнительных грузов из Европы в Азию и обратно. А то, что такой запас необходим, наглядно показала ситуация с мировым спросом на уголь. В последнее время он резко вырос, выросли и цены, но заработать на конъюнктуре российские угольщики не могут: не хватает пропускной способности железных дорог. Об этом зашла речь на совещании по развитию Дальнего Востока.

«В своё время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог. Понятно, соображений было много, и они в целом вроде как носили объективный характер, были основаны на расчётах рынка. Но, к сожалению, эти расчёты и просчёты – а может, к счастью для наших угольщиков, горняков – не оправдались. Конъюнктура сложилась иначе, а мы инфраструктуру для этого не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать. Это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, да и всей страны, недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий», — отметил Путин.

На заседании глава государства коснулся и темы помощи семьям с детьми.

«Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора [мер поддержки] от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать», — сказал он.

В этом же наборе мер поддержки – и создание новых рабочих мест, привлечение в регион инвесторов. Прозвучало предложение выплачивать дальневосточникам по миллиону рублей при рождении третьего ребёнка.

Говоря о проблемах в системе здравоохранения Дальнего Востока, президент признал: их хватает. По его словам, первичное звено требует существенного обновления.

Сегодня в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин принял участие в торжественной церемонии открытия четырёх крупных производств.

«Это четыре проекта, но за последние годы таких проектов здесь таких проектов – и большего масштаба, и чуть поменьше – возникли уже тысячи. Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия, усилия ваших коллег по развитию Дальнего Востока. Это, безусловно, пойдёт на пользу тому делу, которому вы себя посвятили – развитию Дальнего Востока, да и всей нашей огромной страны», — подчеркнул президент.

Собственно, для решения этих задач и создавался ВЭФ, который проходит в эти дни. Ожидается, что открытие четырёх новых производств будет далеко не последней подобной новостью из ДФО.

По материалам сайта Президента РФ, Первого канала, НТВ