Лукашенко вновь проявил свои панельные наклонности: удар исподтишка по Путину
Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
Состоявшиеся на прошлой неделе трехдневные переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, по всей видимости, так и не увенчались успехом.
Батька, постоянно требующий у Москвы скидки на газ, сделал в понедельник, 18 февраля, важные заявления о сотрудничестве с Западом.
Прилетев из Сочи, где у Лукашенко были непростые переговоры с Путиным, Батька решил не медлить и сразу брать быка за рога. Накануне он отметился громкими высказываниями, которые фактически закрепляют курс республики на приоритетное сотрудничество с Западом.
Речь идет о том, чтобы сделать Евросоюз главным торговым партнером Минска и открыть двери европейским финансовым воротилам.
Об этом Лукашенко заявил на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Примечательно, что встреча с чиновником ЕС произошла спустя два дня после трехдневных переговоров в Сочи.
В беседе с представителем Евросоюза Лукашенко в выражениях не стеснялся. Слова Батьки излучали теплые чувства и чуть ли не братскую любовь к европейцам, которых он назвал "соседями от Бога". "Мы всегда будем надежным партнером Европейского союза", – заявил белорусский лидер.
Ну а дальше пошла конкретика, которая не оставляет сомнений: Батька на всех порах несется в стан геополитических оппонентов России. "Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30−35% от всего объема внешней торговли", – обратился Лукашенко к Эттингеру и добавил, что на Россию приходится 30% товарооборота Белоруссии.
Встреча Лукашенко и Эттингера. Фото: president.gov.by
Иными словами, Лукашенко намерен сделать Брюссель главным экономическим партнером Минска, отодвинув Москву на вторые роли. Стоит ли напоминать, что экономическое сближение неизбежно влечет за собой далеко идущие последствия в политике?
Более того, Лукашенко признал, что в последнее время ЕС увеличил финансирование неких "взаимовыгодных" проектов в Белоруссии. "Давайте будем двигаться в этом направлении", – сказал Батька в беседе с еврокомиссаром.
Пояснять, что это за проекты белорусский лидер не стал. За него это сделал Геттингер, который не оставил сомнений в антироссийской направленности этих мероприятий. Речь идет об увеличении финансирования на проекты в рамках "Восточного партнерства".
Кто не знает, "Восточное партнерство" – это западная программа, призванная оторвать от Москвы республики бывшего СССР. Проект активно продвигается в том числе на Украине и Грузии.
По всей видимости, Лукашенко совсем не прочь, чтобы его страна стала одним из звеньев в геополитическом кордоне, который Запад тщательно выстраивает против России последние 30 лет.
Вишенкой на торте стало заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, последовавшее после переговоров Лукашенко с Эттингером. Он призвал как можно скорее заключить базовое соглашение с ЕС и упрощать визовый режим.
Соратник Лукашенко, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: commons.wikimedia.org
Стоит отметить, что наблюдатели заподозрили неладное между Лукашенко и Путиным еще во время переговоров в Сочи. Недоумение вызвало поведение Батьки, который после катания на лыжах с главой российского государства не сказал ему ни слова на прощание.
По словам журналиста Андрея Колесникова, Лукашенко даже не посмотрел на Путина, а тот – на него. Из этого корреспондент сделал вывод, что отношения между главами государства оставляют желать лучшего.
Белорусско-российский дуэт действительно переживает сейчас не лучшие времена. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.
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Все они Мадуры, Асады, Лукашенки друзья, пока им платишь за дружбу.
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Есть другой вариант завести друзей и заслужить уважение- вломть всем п*люлей!!!!
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нет люди просто тянутся к людям
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“Назовите мне негодяя или диктатора и это будет друг Путина.” (с) Не знаю кто сказал.
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мудак? все войны и геволюции начали друзья Виндзоров. Путин ещё ни одной войны не начал. Холопы привыкли свои грехи на Русь перекладывать. Сгоришь в аду.
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Тот, кто выбирает между войной и позором, позор; Тот получает и позор, и войну!!!!!
Война, в которую втянули Русь идет без бомбежек и выстрелов, но с миллионными жертвами и потерей территорий!!!
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Как это ни одной войны не начал? Война с Чечнёй, война с Украиной. Ни одной войны не выиграл будет правильнее сказать.
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войну чеченов, как и афганов, как и прочие, начали ЦРУ. Открывая безлимитное финансирование ВСЕМ, кто хочет убивать русских.
Задействуя при этом своих агентов в Кремле и МО.
Поэтому для нубов выглядит, Как будто войны открывали местные… Ну это тем, кто не видит Кукловодов.
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кто будет с вами дружить если вы считаете нормальным втаптывать в грязь те же яблоки или сыр или ещё хз что когда люди по помойкам лазают чтоб не сдохнуть с голоду
пойдите к любой помойке и понаблюдайте пару часиков там даж до драк доходит
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Ядрёнать, ещё один помоешный наблюдатель выискался. Чего ты гонишь, люди, в отличие от некоторых созерцателей, трудятся, а не ждут халявной раздачи.
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да но в освенцем тоже ходили и трудились как на работу с 8-17
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Никогда такого не было, и вот опять…
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а что вам не нравится люди просто пишут то о чём думают как видят и понимают ситуацию а гореть в аду или гулять по раю решает бог но не как не вы или может вы бог?
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Зайдя на этот сайт, ты столкнулся с Сонмном Богов! Сияние Которых тебя ослепило! Ничего глаза привыкнут к свету и ты увидешь всех Богов, собравшихся здесь.
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кто пишет? коммент не к пишущим адресован. Как обычно.
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Об предателей вытирают ноги! И свои и чужие!
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так ноги коротки. у всех.
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Тем не менее следы протектора остаются на морде!
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Лукашенко пытается решить свои корыстные интересы . На народ Белоруссии ему плевать . Белоруссия существует , условно говоря , на договорных основах между Россией и Западом — там пересекается множество различных интересов .
На Западе Лукашенко никому не нужен , там ему одна судьба — Каддафи . То , что не получилось с Януковичем , с Лукашенкой получится . Путин объяснил Лукашенке : ” если не хочешь работать в тандеме с Россией , ну , у тебя ещё демократические выборы будут , а мы можем глаза подзакрыть и ” западные партнёры ” съедят тебя , поскольку реальное число голосов за тебя сильно отличается от официального “. Вот Лукашенко и нервничает .
Поэтому , не стоит поднимать шум . С Лукашенкой или без него Белоруссия будет в составе России .
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так он и сам не белорус. Путин виновен, что ведёт с ним переговоры.
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Лукашенко законноизбранный президент, а значит представитель народа.
Переговоры с народом и ведутся через законноизбранных представителей народа.
Внимательно посмотри источник материала и повнимательней почитай статью.
Лукашенко ещё тот тролль: ” “Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30−35% от всего объема внешней торговли”
Да таким объёмом торговли он пол Европы разорит, в которой и так кризис перепроизводства. Своё некуда девать….
Те более, что Лукашенко прекрасно знает, что произошло с промышленностью и сельским хозяйством Украины в результате “евроинтеграции”.
А это всё игра для пиндосов и иже с ними. Такая же игра , как и с модернизацией Российской армии, и тем более согласованная с Путиным. Они что зря три дня в основном один на один тёрли!!?
Разведут они Запад , как по нотам, что те и не заметят как Союзное государство случится.
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Скомороша….Это удар тебе ниже пояса.Вспомни…”Путин и Лукашенко приступили к восстановлению общего дома”(17 февраля,тобою же выложенная статья,халдейская статья).Через 3 дня Лукашенко опять станет другом….Скомороша,ты рано или поздно,сядешь,возьмешь руками свою голову,заплачешь и скажешь:-”Я запутался”:))).Успокою тебя.Мало кто может выдержать такой мозговой штурм(мозговой…это я конечно погорячился).Издеваются же над вами…И,кстати,ты рано или поздно услышишь:-”Гори в аду,Иуда”,и естественно не от меня,а от твоих единомышленников,наверное(не точное слово,так как мышлением это назвать трудно).Я-пророк:).Вы меня так веселите…Над душевнобольными нельзя смеяться,над скудоумными,наверное не по Божески,но…мне смешно.
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“там ему одна судьба — Каддафи”. абсолютно очевиднейшая вещь кстати, но не для этого одарённого. так что пусть дружит.
Вот только народ – за что.
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не понимаю я вас ну вот скажем вы живёте на земле и у вас есть сосед вы говорите соседу давай сосед вступай ко мне в состав всё объеденим земли хозяйство в общем всё ну а бюджет конечно будет у меня а когда тебе что то понадобится я подумаю давать или не довать
аххаха и какой дурак захочет с вами объединятся
ну вы то бы конечно согласились аххахаха
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Как сказал очень хороший человек, батька продался с потрохами…
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Бацька решил блефануть! Прекрасный ход! Главное чтобы Народ в Беларусии не познал хохляцкого сценария, да и москоляцкого тоже!
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Просто у батьки есть малой сын, для которого как бы запад открывает двери, а он клюнул на это, так же как Назарбаев на молодую жену из Англии. Мужики все патриоты, пока их за хрен ни возьмут, тут же они другие слова находят в оправдание. Мне иногда кажется, что Мидгард земля больше проверка мужчин, чем женщин.
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А с другой стороны они все под дутку управителей G10 и G30 танцуют, у каждого своя па.