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Лукашенко вновь проявил свои панельные наклонности: удар исподтишка по Путину

09:25. 20 февраля 2019 Просмотров - 982 28 коммент. Опубликовал:

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину


Состоявшиеся на прошлой неделе трехдневные переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, по всей видимости, так и не увенчались успехом.

Батька, постоянно требующий у Москвы скидки на газ, сделал в понедельник, 18 февраля, важные заявления о сотрудничестве с Западом.

Прилетев из Сочи, где у Лукашенко были непростые переговоры с Путиным, Батька решил не медлить и сразу брать быка за рога. Накануне он отметился громкими высказываниями, которые фактически закрепляют курс республики на приоритетное сотрудничество с Западом.

Речь идет о том, чтобы сделать Евросоюз главным торговым партнером Минска и открыть двери европейским финансовым воротилам.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Примечательно, что встреча с чиновником ЕС произошла спустя два дня после трехдневных переговоров в Сочи.

В беседе с представителем Евросоюза Лукашенко в выражениях не стеснялся. Слова Батьки излучали теплые чувства и чуть ли не братскую любовь к европейцам, которых он назвал "соседями от Бога". "Мы всегда будем надежным партнером Европейского союза", – заявил белорусский лидер.

Ну а дальше пошла конкретика, которая не оставляет сомнений: Батька на всех порах несется в стан геополитических оппонентов России. "Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30−35% от всего объема внешней торговли", – обратился Лукашенко к Эттингеру и добавил, что на Россию приходится 30% товарооборота Белоруссии.

Встреча Лукашенко и Эттингера. Фото: president.gov.by

Встреча Лукашенко и Эттингера. Фото: president.gov.by

Иными словами, Лукашенко намерен сделать Брюссель главным экономическим партнером Минска, отодвинув Москву на вторые роли. Стоит ли напоминать, что экономическое сближение неизбежно влечет за собой далеко идущие последствия в политике?

Более того, Лукашенко признал, что в последнее время ЕС увеличил финансирование неких "взаимовыгодных" проектов в Белоруссии. "Давайте будем двигаться в этом направлении", – сказал Батька в беседе с еврокомиссаром.

Пояснять, что это за проекты белорусский лидер не стал. За него это сделал Геттингер, который не оставил сомнений в антироссийской направленности этих мероприятий. Речь идет об увеличении финансирования на проекты в рамках "Восточного партнерства".

Кто не знает, "Восточное партнерство" – это западная программа, призванная оторвать от Москвы республики бывшего СССР. Проект активно продвигается в том числе на Украине и Грузии.

По всей видимости, Лукашенко совсем не прочь, чтобы его страна стала одним из звеньев в геополитическом кордоне, который Запад тщательно выстраивает против России последние 30 лет.

Вишенкой на торте стало заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, последовавшее после переговоров Лукашенко с Эттингером. Он призвал как можно скорее заключить базовое соглашение с ЕС и упрощать визовый режим.

Соратник Лукашенко, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: commons.wikimedia.org

Соратник Лукашенко, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: commons.wikimedia.org

Стоит отметить, что наблюдатели заподозрили неладное между Лукашенко и Путиным еще во время переговоров в Сочи. Недоумение вызвало поведение Батьки, который после катания на лыжах с главой российского государства не сказал ему ни слова на прощание.

По словам журналиста Андрея Колесникова, Лукашенко даже не посмотрел на Путина, а тот – на него. Из этого корреспондент сделал вывод, что отношения между главами государства оставляют желать лучшего.

Белорусско-российский дуэт действительно переживает сейчас не лучшие времена. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.

Иван Поляков
***

Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4334360.html

Метки: белоруссия, Европа, Запад, лукашенко, Путин, Россия

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28 коммент.»

  • 2549 677
    Слава 20 февраля 2019 в 9:44 Ссылка
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    Все они Мадуры, Асады, Лукашенки друзья, пока им платишь за дружбу.

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    • 3792 1734
      XAPOH Слава 20 февраля 2019 в 10:44 Ссылка
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      Есть другой вариант завести друзей и заслужить уважение- вломть всем п*люлей!!!!

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  • 4 4
    твойбратподеду 20 февраля 2019 в 10:15 Ссылка
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    нет люди просто тянутся к людям

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    • 2555 675
      Слава твойбратподеду 20 февраля 2019 в 10:25 Ссылка
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      “Назовите мне негодяя или диктатора и это будет друг Путина.” (с) Не знаю кто сказал.

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      • 21580 14115
        Ликвидатор Слава 20 февраля 2019 в 10:39 Ссылка
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        мудак? все войны и геволюции начали друзья Виндзоров. Путин ещё ни одной войны не начал. Холопы привыкли свои грехи на Русь перекладывать. Сгоришь в аду.

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        • 3792 1734
          XAPOH Ликвидатор 20 февраля 2019 в 10:49 Ссылка
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          Тот, кто выбирает между войной и позором, позор; Тот получает и позор, и войну!!!!!
          Война, в которую втянули Русь идет без бомбежек и выстрелов, но с миллионными жертвами и потерей территорий!!!

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        • 2556 676
          Слава Ликвидатор 20 февраля 2019 в 10:51 Ссылка
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          Как это ни одной войны не начал? Война с Чечнёй, война с Украиной. Ни одной войны не выиграл будет правильнее сказать.

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          • 21580 14115
            Ликвидатор Слава 20 февраля 2019 в 11:26 Ссылка
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            войну чеченов, как и афганов, как и прочие, начали ЦРУ. Открывая безлимитное финансирование ВСЕМ, кто хочет убивать русских.
            Задействуя при этом своих агентов в Кремле и МО.
            Поэтому для нубов выглядит, Как будто войны открывали местные… Ну это тем, кто не видит Кукловодов.

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  • 4 4
    твойбратподеду 20 февраля 2019 в 10:20 Ссылка
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    кто будет с вами дружить если вы считаете нормальным втаптывать в грязь те же яблоки или сыр или ещё хз что когда люди по помойкам лазают чтоб не сдохнуть с голоду
    пойдите к любой помойке и понаблюдайте пару часиков там даж до драк доходит

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  • 21580 14115
    Ликвидатор 20 февраля 2019 в 10:22 Ссылка
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    Никогда такого не было, и вот опять…

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    • 4 4
      твойбратподеду Ликвидатор 20 февраля 2019 в 10:48 Ссылка
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      а что вам не нравится люди просто пишут то о чём думают как видят и понимают ситуацию а гореть в аду или гулять по раю решает бог но не как не вы или может вы бог?

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  • 3792 1734
    XAPOH 20 февраля 2019 в 10:47 Ссылка
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    Об предателей вытирают ноги! И свои и чужие!

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  • 12158 5230
    Юстас 20 февраля 2019 в 11:18 Ссылка
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    Лукашенко пытается решить свои корыстные интересы . На народ Белоруссии ему плевать . Белоруссия существует , условно говоря , на договорных основах между Россией и Западом — там пересекается множество различных интересов .
    На Западе Лукашенко никому не нужен , там ему одна судьба — Каддафи . То , что не получилось с Януковичем , с Лукашенкой получится . Путин объяснил Лукашенке : ” если не хочешь работать в тандеме с Россией , ну , у тебя ещё демократические выборы будут , а мы можем глаза подзакрыть и ” западные партнёры ” съедят тебя , поскольку реальное число голосов за тебя сильно отличается от официального “. Вот Лукашенко и нервничает .
    Поэтому , не стоит поднимать шум . С Лукашенкой или без него Белоруссия будет в составе России .

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    • 21580 14115
      Ликвидатор Юстас 20 февраля 2019 в 11:29 Ссылка
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      так он и сам не белорус. Путин виновен, что ведёт с ним переговоры.

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      • 2711 1303
        СКАМАРОХ Ликвидатор 20 февраля 2019 в 14:07 Ссылка
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        Лукашенко законноизбранный президент, а значит представитель народа.
        Переговоры с народом и ведутся через законноизбранных представителей народа.

        Внимательно посмотри источник материала и повнимательней почитай статью.
        Лукашенко ещё тот тролль: ” “Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30−35% от всего объема внешней торговли”
        Да таким объёмом торговли он пол Европы разорит, в которой и так кризис перепроизводства. Своё некуда девать….
        Те более, что Лукашенко прекрасно знает, что произошло с промышленностью и сельским хозяйством Украины в результате “евроинтеграции”.
        А это всё игра для пиндосов и иже с ними. Такая же игра , как и с модернизацией Российской армии, и тем более согласованная с Путиным. Они что зря три дня в основном один на один тёрли!!?
        Разведут они Запад , как по нотам, что те и не заметят как Союзное государство случится.

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        • 11560 8682
          Ъ СКАМАРОХ 20 февраля 2019 в 16:15 Ссылка
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          Скомороша….Это удар тебе ниже пояса.Вспомни…”Путин и Лукашенко приступили к восстановлению общего дома”(17 февраля,тобою же выложенная статья,халдейская статья).Через 3 дня Лукашенко опять станет другом….Скомороша,ты рано или поздно,сядешь,возьмешь руками свою голову,заплачешь и скажешь:-”Я запутался”:))).Успокою тебя.Мало кто может выдержать такой мозговой штурм(мозговой…это я конечно погорячился).Издеваются же над вами…И,кстати,ты рано или поздно услышишь:-”Гори в аду,Иуда”,и естественно не от меня,а от твоих единомышленников,наверное(не точное слово,так как мышлением это назвать трудно).Я-пророк:).Вы меня так веселите…Над душевнобольными нельзя смеяться,над скудоумными,наверное не по Божески,но…мне смешно.

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    • 21582 14117
      Ликвидатор Юстас 20 февраля 2019 в 11:32 Ссылка
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      “там ему одна судьба — Каддафи”. абсолютно очевиднейшая вещь кстати, но не для этого одарённого. так что пусть дружит.
      Вот только народ – за что.

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    • 5 5
      твойбратподеду Юстас 20 февраля 2019 в 11:41 Ссылка
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      не понимаю я вас ну вот скажем вы живёте на земле и у вас есть сосед вы говорите соседу давай сосед вступай ко мне в состав всё объеденим земли хозяйство в общем всё ну а бюджет конечно будет у меня а когда тебе что то понадобится я подумаю давать или не довать
      аххаха и какой дурак захочет с вами объединятся
      ну вы то бы конечно согласились аххахаха

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  • 857 805
    Хан_Уман 20 февраля 2019 в 11:35 Ссылка
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    Как сказал очень хороший человек, батька продался с потрохами…

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  • 3799 1741
    XAPOH 20 февраля 2019 в 11:49 Ссылка
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    Бацька решил блефануть! Прекрасный ход! Главное чтобы Народ в Беларусии не познал хохляцкого сценария, да и москоляцкого тоже!

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  • 4047 3042
    любопытный 20 февраля 2019 в 11:58 Ссылка
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    Просто у батьки есть малой сын, для которого как бы запад открывает двери, а он клюнул на это, так же как Назарбаев на молодую жену из Англии. Мужики все патриоты, пока их за хрен ни возьмут, тут же они другие слова находят в оправдание. Мне иногда кажется, что Мидгард земля больше проверка мужчин, чем женщин.

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  • 4047 3042
    любопытный 20 февраля 2019 в 12:03 Ссылка
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    А с другой стороны они все под дутку управителей G10 и G30 танцуют, у каждого своя па.

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