Лукашенко вновь проявил свои панельные наклонности: удар исподтишка по Путину

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину

Речь идет о том, чтобы сделать Евросоюз главным торговым партнером Минска и открыть двери европейским финансовым воротилам.

Прилетев из Сочи, где у Лукашенко были непростые переговоры с Путиным, Батька решил не медлить и сразу брать быка за рога. Накануне он отметился громкими высказываниями, которые фактически закрепляют курс республики на приоритетное сотрудничество с Западом.

Батька, постоянно требующий у Москвы скидки на газ, сделал в понедельник, 18 февраля, важные заявления о сотрудничестве с Западом.

, по всей видимости, так и не увенчались успехом.

Состоявшиеся на прошлой неделе трехдневные переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и

Об этом Лукашенко заявил на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Примечательно, что встреча с чиновником ЕС произошла спустя два дня после трехдневных переговоров в Сочи.

В беседе с представителем Евросоюза Лукашенко в выражениях не стеснялся. Слова Батьки излучали теплые чувства и чуть ли не братскую любовь к европейцам, которых он назвал "соседями от Бога". "Мы всегда будем надежным партнером Европейского союза", – заявил белорусский лидер.

Ну а дальше пошла конкретика, которая не оставляет сомнений: Батька на всех порах несется в стан геополитических оппонентов России. "Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30−35% от всего объема внешней торговли", – обратился Лукашенко к Эттингеру и добавил, что на Россию приходится 30% товарооборота Белоруссии.

Встреча Лукашенко и Эттингера. Фото: president.gov.by

Иными словами, Лукашенко намерен сделать Брюссель главным экономическим партнером Минска, отодвинув Москву на вторые роли. Стоит ли напоминать, что экономическое сближение неизбежно влечет за собой далеко идущие последствия в политике?

Более того, Лукашенко признал, что в последнее время ЕС увеличил финансирование неких "взаимовыгодных" проектов в Белоруссии. "Давайте будем двигаться в этом направлении", – сказал Батька в беседе с еврокомиссаром.

Пояснять, что это за проекты белорусский лидер не стал. За него это сделал Геттингер, который не оставил сомнений в антироссийской направленности этих мероприятий. Речь идет об увеличении финансирования на проекты в рамках "Восточного партнерства".

Кто не знает, "Восточное партнерство" – это западная программа, призванная оторвать от Москвы республики бывшего СССР. Проект активно продвигается в том числе на Украине и Грузии.

По всей видимости, Лукашенко совсем не прочь, чтобы его страна стала одним из звеньев в геополитическом кордоне, который Запад тщательно выстраивает против России последние 30 лет.

Вишенкой на торте стало заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, последовавшее после переговоров Лукашенко с Эттингером. Он призвал как можно скорее заключить базовое соглашение с ЕС и упрощать визовый режим.

Соратник Лукашенко, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: commons.wikimedia.org

Стоит отметить, что наблюдатели заподозрили неладное между Лукашенко и Путиным еще во время переговоров в Сочи. Недоумение вызвало поведение Батьки, который после катания на лыжах с главой российского государства не сказал ему ни слова на прощание.

По словам журналиста Андрея Колесникова, Лукашенко даже не посмотрел на Путина, а тот – на него. Из этого корреспондент сделал вывод, что отношения между главами государства оставляют желать лучшего.

Белорусско-российский дуэт действительно переживает сейчас не лучшие времена. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.

Иван Поляков

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