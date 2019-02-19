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«Презумпция невиновности действует, когда выгодно США» — об отказе «Конкорду» в ознакомлении с доказательствами по делу о «вмешательстве»

16:39. 19 февраля 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Nation News

Американский суд ответил отказом на ходатайство защиты российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» предоставить для ознакомления доказательства по делу о якобы вмешательстве россиян в президентские выборы 2016-го года.

Суд в США отказал «Конкорду» в ознакомлении с доказательствами их вмешательства в выборы в США

Суд США отказал компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» в рассмотрении ходатайства о предоставлении доказательств по делу о якобы вмешательстве россиян в президентские выборы 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Об этом стало известно из распоряжения, подписанного судьей Дабни Фридрих.

По мнению Фридрих, представленные защитой компании факты не имеют отношения к делу, а спецпрокурор Роберт Мюллер преследует «Конкорд» вовсе не из-за российской принадлежности компании.

Суд в США отказал «Конкорду» в ознакомлении с доказательствами их вмешательства в выборы в США

Напомним, спецпрокурор Мюллер предъявил обвинение во вмешательстве в американские президентские выборы тринадцати гражданам РФ и трем компаниям ещё в 2016 году. Разбирательства длятся уже более двух лет. В январе 2019 года адвокаты «Конкорда» подали в суд ходатайство о предоставлении обвиняемым доказательной базы по делу, чтобы те сумели подготовиться к судебному процессу. Однако «самый справедливый» суд «альма-матер демократии» отказал им в таком праве. Дело уже давно превратилось в настоящий театр абсурда. Эксперт Nation News член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло ранее отмечал, что все действия Мюллера указывают на его попытки протянуть время, поскольку реальных доказательств против российской компании у него нет.

Как отметил в комментарии Nation News публицист и общественный деятель Николай Стариков, конкретная ситуация с конкретной российской компанией является точной копией общей мировой тенденции, которую строят США в отношении мирового законодательства.

«Россию обвиняют во вторжении на Украину, во вмешательстве в выборы, в отравлении Скрипалей, не предоставляя никаких доказательств ни в одном из этих случаев. На требование открытого расследования гибели малайзийского „Боинга 777“ над территорией Донбасса тоже показывают непонятные обломки и озвучивают непонятные обвинения. Точно так же ведет себя американское правосудие и в этом случае. Презумпция невиновности действует только тогда, когда это выгодно американской администрации. Во всех других случаях ситуация обратная. А если компания российская, то ее вообще можно обвинять в чем угодно, и она должна пытаться доказать свою непричастность к тем обвинениям, которые выдвинуты в ее адрес. Я думаю, что нам стоит перестать удивляться. Эта позиция будет тиражироваться в каждом варианте, который связан с Россией», – подчеркнул Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100706

Метки: чит.клуб

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