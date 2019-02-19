Главная » История, Невероятное в мире

Пирамидальные холмы и горы

21:26. 19 февраля 2019 Просмотров - 231 2 коммент. Опубликовал:
Пирамидальные исторические строения всегда привлекали внимание профессиональных исследователей (археологов) и просто интересующихся темами древности. В своем интересе последние обращают внимание на все подобной формы объекты: на горы и холмы. У меня собралась некая коллекция природных и, возможно, искусственных объектов пирамидальной формы. Среди этого списка есть примеры, на которые стоит обратить более пристальное внимание. Хотя бы по одной причине, что их форму и структуру трудно объяснить процессами горообразования, складчатости и эрозии. А термин игра природы – это стандартное объяснение к тому, что не хочется объяснять или пока это сделать затруднительно. Ну, а те, кто не видят странного даже бы в части этих объектов – могут просто посмотреть редкие и красивые фотографии.


Хабаровский край, автодорога Ванино – Лидога




Фотография до реконструкции дороги. Привязка к месту – по названию реки.


Автодорога пересекает места вот с такой складчатостью. Скорее всего, эта пирамидальная гора – получившаяся форма при горообразовании.
***


Дагомыс, около г.Сочи. Гора Успенского. Пирамидальный холм высотой 150 м






1903—1915 Вид на гору Успенского.


Но при другом ракурсе – просто сопка
***


Гора Ртань в Сербии. Гора-пирамида трехсторонняя






С высоты в картах-гугл все уже выглядит не так эффектно


***


Гора-пирамида


Источник: мир Фарерских островов
***

Из ранее опубликованного в этом журнале:

«ПИРАМИДА» ГОРЫ КОЙП


Гора-пирамида Койп на северном Урале


***

Пирамиды в Антарктиде




***

Гренландия. Пирамиды


***

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ ЗАКАРПАТЬЯ




***

Холмы-пирамиды Италии












***

БОСНИЙСКИЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ-ТЕРРИКОНЫ






***

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ




***

КРАСНОЯРСКАЯ ПИРАМИДА. ВИД СВЕРХУ




Срыли часть во время строительства ЖД-насыпи, проходящей рядом
***

Франция. Пирамида Ле Пертус под слоем глины




***

Ниже объект уже со следами деятельности человека. Оставлю эту информацию здесь. Из новостей, оставшихся незамеченными:

Найдена пирамида в Испании


Новость 2016г. Перевод: Археолог-любитель обнаружил в остатки пирамиды в городе Каньете. Он вместе с геологом переехал в это место, чтобы оценить этот археологический памятник высотой 400 метров, известный как холм Эль-Кабесуэло. Вид с высоты птичьего полета позволяет оценить квадратную форму пирамидальной горы, выровненные углы и идеально расположенные камни в виде блоков. Кроме того, на земле они обнаружили археологические находки, которые демонстрируют человеческую деятельность.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1105457/pg1
http://www.cuatro.com/cuarto-milenio/programas/temporada-11/programa-10/primera-piramide-Espana-corazon-Cuenca_2_2083755069.html


Возможно, эта находка не вписывается в историю региона, по-этому она не получила широкой огласки и не были произведены археологические раскопки.






Хотя, не исключено, что это какое-то строение на вершине холма, допустим разрушенная средневековая церковь.




***


Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней.
Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!

Группы, где выкладываются материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс-Дзен.


Источник: https://sibved.livejournal.com/290695.html

Метки: геология, пирамиды, уникальные объекты

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пирамидальные холмы Закарпатья
...фотографиями на виды одной горы в Закарпатье:Т.к.... от первоисточника – гора Шаньонок Если это пирамидальные образования, то как... пирамиды: Вид на эти горы у п.Шаянгоры (слева...посты на эту тему Европейских пирамидальных холмов:Холм Масатриго, Испания. Древний ...
Пирамидальные холмы-терриконы
...ознакомления и обсуждения. Пирамидальный холм в ИталииПирамидальных холмов огромное число во ... разум.Пирамидальных холмов в этом месте несколькоРедкая фотография другого пирамидального холма в ... перенесемся в Сибирь:Это пирамидальная гора около п.Зыково в ...
Дальневосточные пирамидальные холмы
...перекристаллизовалась.Гора БратГора СестраЕе вершинаВид с НаходкиМогли ли быть эти пирамидальные холмы ... металлов? Думаю, вполне. А пирамидальность им придавали или случйно, или..., будут говорить про природные холмы и горы.Или подобные терриконы, насыпанные...
Красноярская пирамида. Вид сверху
...над версией искусственной формы этой «горы»: Пирамидальные холмы-терриконыНо однозначно, природное ли это...же поступили и с пирамидальными холмами в Приморье: горы Брат и Сестра.На...же можно увидеть четкие пирамидальные грани-вершины соседних холмов. Что это? ...
Признаки искусственности холмов и мегалитов
... между двумя соседними.Ергаки, подножье горы ПараболаНациональный парк Йосемити, США.***Комментарий.... Структура – известняк.Холмы в КитаеСамая яркая особенность холмов-терриконов – это пирамидальность некоторых из...
Месторождения золота и космические рудники
... расстояния 915 миль (1470 км). Гора, расположенная в южном полушарии - 4... технологии, как в предыдущей статье Пирамидальные холмы-терриконы. Деятельность цивилизации Марса до... выработанная часть оставшейся в каньоне горы. И присмотритесь – все отвалы ниже...

2 коммент.»

  • 774 433
    Облико Морале 19 февраля 2019 в 21:43 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Отвалы, насыпи, терриконы…

    Ответить
  • 29693 14793
    Степаныч 19 февраля 2019 в 22:07 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Подумалось что из любой такой горы можно при желании сделать пирамиду срезав “лишнее”,потом обложить блоками,и это выйдет гораздо проще и дешевле чем строить с нуля.Кстати есть версия что та же пирамида Хеопса и прочие строились уже имея внутри скалу схожего типа.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>