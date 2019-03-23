Подборка пирамидальных гор и холмов

Пирамидальные исторические строения всегда привлекали внимание профессиональных исследователей (археологов) и просто интересующихся темами древности.

В своем интересе последние обращают внимание на все подобной формы объекты: на горы и холмы. У меня собралась некая коллекция природных и, возможно, искусственных объектов пирамидальной формы. Среди этого списка есть примеры, на которые стоит обратить более пристальное внимание. Хотя бы по одной причине, что их форму и структуру трудно объяснить процессами горообразования, складчатости и эрозии. А термин игра природы – это стандартное объяснение к тому, что не хочется объяснять или пока это сделать затруднительно. Ну, а те, кто не видят странного даже бы в части этих объектов – могут просто посмотреть редкие и красивые фотографии.

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Хабаровский край, автодорога Ванино – Лидога

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Фотография до реконструкции дороги. Привязка к месту – по названию реки.

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Автодорога пересекает места вот с такой складчатостью. Скорее всего, эта пирамидальная гора – получившаяся форма при горообразовании.

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Дагомыс, около г.Сочи. Гора Успенского. Пирамидальный холм высотой 150 м

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1903—1915 Вид на гору Успенского.

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Но при другом ракурсе – просто сопка

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Гора Ртань в Сербии. Гора-пирамида трехсторонняя

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С высоты в картах-гугл все уже выглядит не так эффектно

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Гора-пирамида

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Источник: < ![CDATA[ ]]> мир Фарерских островов< ![CDATA[]]>

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Из ранее опубликованного в этом журнале:

< ![CDATA[ ]]> «ПИРАМИДА» ГОРЫ КОЙП< ![CDATA[]]>

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Гора-пирамида Койп на северном Урале

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< ![CDATA[ ]]> Пирамиды в Антарктиде< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> Гренландия. Пирамиды< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ ЗАКАРПАТЬЯ< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> Холмы-пирамиды Италии< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> БОСНИЙСКИЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ-ТЕРРИКОНЫ< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> КРАСНОЯРСКАЯ ПИРАМИДА. ВИД СВЕРХУ< ![CDATA[]]>

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Срыли часть во время строительства ЖД-насыпи, проходящей рядом

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< ![CDATA[ ]]> Франция. Пирамида Ле Пертус под слоем глины< ![CDATA[]]>

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Ниже объект уже со следами деятельности человека. Оставлю эту информацию здесь. Из новостей, оставшихся незамеченными:

Найдена пирамида в Испании

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Новость 2016г. Перевод: Археолог-любитель обнаружил в остатки пирамиды в городе Каньете. Он вместе с геологом переехал в это место, чтобы оценить этот археологический памятник высотой 400 метров, известный как холм Эль-Кабесуэло. Вид с высоты птичьего полета позволяет оценить квадратную форму пирамидальной горы, выровненные углы и идеально расположенные камни в виде блоков. Кроме того, на земле они обнаружили археологические находки, которые демонстрируют человеческую деятельность.

Источники:

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Возможно, эта находка не вписывается в историю региона, по-этому она не получила широкой огласки и не были произведены археологические раскопки.

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Хотя, не исключено, что это какое-то строение на вершине холма, допустим разрушенная средневековая церковь.

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