«Настоящий героизм»: как погиб русский дипломат и драматург Александр Грибоедов
Источник: RT Russian
В 1812 году Грибоедов поступил на военную службу: сначала — в Московский, а затем — в Иркутский гусарский полк. Четыре года спустя он в звании корнета оставил армию. Вскоре после этого с должности губернского секретаря Коллегии иностранных дел началась его дипломатическая карьера.
В 1817 году он оказался замешан в скандальной истории, связанной с чужими сердечными тайнами. Грибоедов жил у своего друга, графа Александра Завадовского, и однажды привёл к нему в гости приятельницу — балерину Авдотью Истомину. Завадовский за Истоминой ухаживал, и, попав к нему в дом, балерина осталась там на два дня. Об этом узнал любовник Истоминой — кавалергард Василий Шереметев.
По настоянию своего приятеля, уланского офицера Александра Якубовича, Шереметев вызвал Завадовского на дуэль. Грибоедов и Якубович выступили в роли секундантов и решили также обменяться выстрелами. Завадовский нанёс смертельное ранение Шереметеву, дуэль пришлось прервать. И только в следующем, 1818 году, уже находясь на Кавказе, Грибоедов и Якубович всё-таки обменялись выстрелами. Грибоедов получил ранение в ладонь, от которого у него свело палец. Впоследствии это станет одной из примет, по которой опознают обезображенное тело поэта после резни в Тегеране.
На Кавказ Грибоедов попал по пути в Персию, где его ожидала должность секретаря царского поверенного в делах. Ради службы у южных границ империи он отказался от поста в дипломатическом представительстве России в США. В 1820 году состоялась вторая командировка Грибоедова в Персию, продлившаяся полтора года. В 1821-м сломавший руку дипломат был временно переведён на Кавказ, где мог совмещать работу с лечением.
В 1823 году Грибоедов на два года покинул государственную службу и вернулся в Москву, где вплотную занялся литературными трудами. На Кавказ он вновь попал только в 1825-м через Киев и Крым и практически сразу же был арестован в крепости Грозная по подозрению в связях с декабристами, среди которых у него действительно было много знакомых. Однако следствие не нашло никаких доказательств участия дипломата в заговоре против царя, и он был полностью оправдан. После освобождения Грибоедов оказался в гуще событий, связанных с Русско-персидской войной 1826—1828 годов.
«Большая игра»
В XVIII веке Англия перешла в Южной Азии от торговой экспансии к колониальным захватам. Ограбление государств Индостана и Юго-восточной Азии в значительной мере позволило Великобритании нарастить объёмы внутреннего валового продукта и провести промышленную революцию. Поэтому на попытки других держав расширить зону влияния в Азии британцы смотрели ревностно. Особое раздражение вызывала у них Россия, наращивавшая своё военное присутствие в Средней Азии и вытеснявшая турок и персов с Кавказа.
В конце XVIII века Персия попыталась захватить на Кавказе грузинские земли, находившиеся под российским протекторатом. В ответ официальный Санкт-Петербург выслал на Кавказ армию, отбросил персов и включил Картли-Кахетинское царство в состав империи. Вслед за этим к России присоединились Мегрелия и Имеретинское царство.
Это не понравилось ни претендующему на Кавказ Тегерану, ни опасающемуся российской гегемонии в Азии Лондону. 10 июня 1804 года персидский шах Фетх-Али, опираясь на поддержку Великобритании, объявил войну России. В тот же день отряд российских войск под командованием Сергея Тучкова заставил отступить персидскую кавалерию в районе Гюмри. Боевые действия продолжались до 1813 года.
Хотя Санкт-Петербург из-за сложной международной обстановки не мог сосредоточиться на войне с Персией, небольшой российский корпус в Закавказье одерживал одну победу за другой. Персам не помог даже антироссийский договор, заключённый в 1808 году с Великобританией. В битве при Асландузе двухтысячный отряд под командованием Петра Котляревского обратил в бегство тридцатитысячную персидскую армию, потерявшую, по некоторым данным, до 10 тыс. солдат убитыми. 24 октября 1813 года Персия по Гюлистанскому миру признала вхождение в состав России Восточной Грузии и ряда других территорий Закавказья. Войну 1804—1813 гг. историки считают началом Большой игры — военно-дипломатического конфликта между Россией и Британией за господство в Азии.
Уже в 1814 году Персия фактически нарушила взятые на себя перед Россией обязательства, подписав с Великобританией новый договор, согласно которому Лондон обещал помочь Тегерану добиться пересмотра Гюлистанского мира, а также предоставить Персии деньги и оружие.
В июле 1826 года подготовленная британцами персидская армия без объявления войны вторглась на территорию Российской империи. Сначала персы заставили отступить немногочисленные российские пограничные отряды, однако русские войска под командованием сначала Алексея Ермолова, а затем Ивана Паскевича нанесли персидской армии несколько разгромных поражений. В итоге Тегерану в 1828 году пришлось подписать с Санкт-Петербургом Туркманчайский мирный договор, по которому России отходила часть Каспийского побережья и Восточная Армения. Кроме того, Персия была обязана выплатить России контрибуцию в размере 20 млн рублей. Это стало болезненным поражением как для Тегерана, так и для его лондонских союзников.
Резня в посольстве
Паскевич, отчитываясь о заключении мирного договора с Персией, высоко оценил роль Александра Грибоедова, который способствовал тому, чтобы Тегеран взял на себя обязательства по выплате контрибуции. Именно Грибоедов доставил в Санкт-Петербург донесение о заключении мира, после чего он был назначен министром-резидентом (послом) России в Персии.
Возвращаясь в Тегеран, он задержался в Грузии, где женился на княжне Нине Чавчавадзе, однако семейным счастьем наслаждался всего несколько недель: у Грибоедова впереди была непростая миссия — убедить шаха выполнить взятые на себя по договору обязательства.
«Переговоры шли тяжело. Тегерану пришлось идти на сильные уступки. И это вызывало раздражение в персидском обществе», — рассказала в интервью RT старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.
По словам эксперта, проблемы возникли не только с выплатой контрибуций, но с возвращением на территорию России пленников, ранее захваченных персидскими войсками на Кавказе, среди которых были армяне и грузины.
Одним из тех, кто пожелал покинуть Персию, оказался евнух шахского гарема армянин Мирза Якуб, по совместительству занимавший должность придворного казначея. Его выезд мог повлечь для Тегерана неприятные последствия — Мирза Якуб располагал стратегически важной информацией о казне Персии, а также чрезвычайно много знал о личной жизни шаха и его семьи. Персидские власти попытались надавить на Грибоедова с тем, чтобы он выдал казначея шаху, но посол отказался. Тогда Мирзу Якуба обвинили в том, что он не вернул деньги, взятые им в казне. Однако Грибоедов добился беспристрастного рассмотрения дела, по итогам которого стало ясно, что Мирза Якуб брал средства исключительно на государственные нужды и мог это подтвердить. Для шаха это стало пощёчиной.
Ещё сильнее обострилась ситуация после того, как к Грибоедову за помощью обратилась грузинка из гарема родственника шаха Аллахяр-хан Каджара.
«Бегство шахского евнуха и уход женщины из гарема влиятельного перса вызвали негодование среди местных радикалов, которое усердно подогревалось главным соперником России в Персии — Англией», — пояснила Фёдорова.
11 февраля 1829 года к российской миссии двинулась толпа фанатиков.
«Друзья предупредили Грибоедова, что посольство будет атаковано толпой, однако он заявил, что местные жители не посмеют покуситься на дипломатическое представительство, и отказался бежать», — рассказала Фёдорова.
Посольство штурмовали дважды. Ворвавшись в миссию в первый раз, погромщики закололи Мирзу Якуба и захватили бежавшую женщину. После этого толпа ненадолго отхлынула, чтобы атаковать уже российских дипломатов. По свидетельствам очевидцев, Грибоедов лично вместе с казаками защищал посольство с оружием в руках. По одной из версий, он погиб прямо у входа в миссию, по другой — посол отстреливался из своего кабинета, и погромщики смогли убить его, лишь проломив предварительно крышу.
После атаки выжил только секретарь посольства Иван Мальцов. Позднее он рассказал, что спрятался, завернувшись в ковёр. Однако данная версия спасения секретаря выглядит крайне неправдоподобно, так как миссия подверглась тотальному разграблению, в результате из здания было вынесено всё, что представляло хоть какую-то ценность, в том числе и ковры.
С именем Мальцова, кстати, связана «альтернативная» версия произошедшего в Тегеране. После резни он подтвердил слова некоторых персидских вельмож о том, что Грибоедов якобы сам спровоцировал нападение. По его словам, посол вызывающе вёл себя на переговорах, а армяне и грузины из числа сотрудников миссии постоянно оскорбляли персов, насмехались над их обычаями и буквально силой заставляли возвращаться в Россию угнанных с Кавказа пленниц, ставших жёнами и наложницами местных богачей.
Однако данная версия была опровергнута родственниками одного из погибших — коллежского асессора Соломона Меликова, приходившегося племянником главному евнуху шаха Манучехр-хану. Они утверждали, что слухи о российских дипломатах распускали персидские сановники, а шах сам заявил Аллахяр-хану, что не прочь проучить Грибоедова, и это было преподнесено толпе как одобрение расправы.
«Служил с радостью»
Что же касается Ивана Мальцова, то он, по версии исследователя Берже, бежал из посольства, воспользовавшись дружеским расположением жившего рядом вельможи, и спрятался в его доме, даже не пытаясь спасти соотечественников. Уже поэтому Мальцову необходимо было отвлечь от себя внимание и максимально переложить вину на тех, кто уже не смог бы оправдаться, — то есть на погибших.
Кроме того, к единственному выжившему дипломату с теплом отнеслась персидская верхушка. В то же самое время российские власти на Кавказе были заинтересованы в том, чтобы замять тегеранскую историю, так как России, оказавшейся в состоянии очередной войны с Турцией, конфликт с Персией был не нужен. Поэтому версия Мальцова в итоге устроила всех.
Персидские вельможи обсуждали возможность спрятать тела Грибоедова и его сослуживцев, а затем передать в Россию, что дипломаты сбежали и пропали без вести. Но затем посчитали это неразумным. Чтобы уладить конфликт шах отправил в Россию своего внука Хозрев-Мирзу, которому было также поручено договориться с Николаем I о снижении суммы контрибуций. Чтобы смягчить императора, персы передали ему богатые подарки, среди которых был и легендарный алмаз «Шах». Царь обе просьбы персидских властей удовлетворил — уменьшил объём контрибуций и согласился «предать забвению» тегеранский инцидент. Жене и матери Грибоедова было назначено пожизненное содержание.
По мнению писателя и литературоведа Павла Басинского, в лице Александра Грибоедова Россия потеряла многогранную личность. Эксперт отметил, что дипломат мог сделать для России «ещё очень многое».
«Чтобы оценить талант Грибоедова, достаточно взглянуть на его «Горе от ума». Такого количества афоризмов не породило, наверное, больше ни одно произведение. Достаточно открыть его, ткнуть пальцем наугад и убедиться в том, что практически каждая фраза стала крылатой. Произведение написано с тончайшим психологизмом, и поэтому по сей день воспринимается нами как живое и актуальное. Мы видим в нём себя», — отметил Басинский в беседе с RT.
С точки зрения литературоведа, написав «служить бы рад, прислуживаться тошно», Грибоедов провозгласил своё жизненное кредо.
«Он действительно служил родине с радостью, проявляя при этом настоящий героизм и не склоняясь под давлением обстоятельств», — подытожил Басинский.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/100717
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Если проанализировать нашу и всемирную историю, то столько гадостей и горя, сколько принесли сторонники ислама, никто так превзойти их в этом гнусном деле так и не смог.