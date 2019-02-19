«Настоящий героизм»: как погиб русский дипломат и драматург Александр Грибоедов

В 1812 году Грибоедов поступил на военную службу: сначала — в Московский, а затем — в Иркутский гусарский полк. Четыре года спустя он в звании корнета оставил армию. Вскоре после этого с должности губернского секретаря Коллегии иностранных дел началась его дипломатическая карьера.

В 1817 году он оказался замешан в скандальной истории, связанной с чужими сердечными тайнами. Грибоедов жил у своего друга, графа Александра Завадовского, и однажды привёл к нему в гости приятельницу — балерину Авдотью Истомину. Завадовский за Истоминой ухаживал, и, попав к нему в дом, балерина осталась там на два дня. Об этом узнал любовник Истоминой — кавалергард Василий Шереметев.

По настоянию своего приятеля, уланского офицера Александра Якубовича, Шереметев вызвал Завадовского на дуэль. Грибоедов и Якубович выступили в роли секундантов и решили также обменяться выстрелами. Завадовский нанёс смертельное ранение Шереметеву, дуэль пришлось прервать. И только в следующем, 1818 году, уже находясь на Кавказе, Грибоедов и Якубович всё-таки обменялись выстрелами. Грибоедов получил ранение в ладонь, от которого у него свело палец. Впоследствии это станет одной из примет, по которой опознают обезображенное тело поэта после резни в Тегеране.

На Кавказ Грибоедов попал по пути в Персию, где его ожидала должность секретаря царского поверенного в делах. Ради службы у южных границ империи он отказался от поста в дипломатическом представительстве России в США. В 1820 году состоялась вторая командировка Грибоедова в Персию, продлившаяся полтора года. В 1821-м сломавший руку дипломат был временно переведён на Кавказ, где мог совмещать работу с лечением.

В 1823 году Грибоедов на два года покинул государственную службу и вернулся в Москву, где вплотную занялся литературными трудами. На Кавказ он вновь попал только в 1825-м через Киев и Крым и практически сразу же был арестован в крепости Грозная по подозрению в связях с декабристами, среди которых у него действительно было много знакомых. Однако следствие не нашло никаких доказательств участия дипломата в заговоре против царя, и он был полностью оправдан. После освобождения Грибоедов оказался в гуще событий, связанных с Русско-персидской войной 1826—1828 годов.

«Большая игра»

В XVIII веке Англия перешла в Южной Азии от торговой экспансии к колониальным захватам. Ограбление государств Индостана и Юго-восточной Азии в значительной мере позволило Великобритании нарастить объёмы внутреннего валового продукта и провести промышленную революцию. Поэтому на попытки других держав расширить зону влияния в Азии британцы смотрели ревностно. Особое раздражение вызывала у них Россия, наращивавшая своё военное присутствие в Средней Азии и вытеснявшая турок и персов с Кавказа.

В конце XVIII века Персия попыталась захватить на Кавказе грузинские земли, находившиеся под российским протекторатом. В ответ официальный Санкт-Петербург выслал на Кавказ армию, отбросил персов и включил Картли-Кахетинское царство в состав империи. Вслед за этим к России присоединились Мегрелия и Имеретинское царство.

Это не понравилось ни претендующему на Кавказ Тегерану, ни опасающемуся российской гегемонии в Азии Лондону. 10 июня 1804 года персидский шах Фетх-Али, опираясь на поддержку Великобритании, объявил войну России. В тот же день отряд российских войск под командованием Сергея Тучкова заставил отступить персидскую кавалерию в районе Гюмри. Боевые действия продолжались до 1813 года.

Хотя Санкт-Петербург из-за сложной международной обстановки не мог сосредоточиться на войне с Персией, небольшой российский корпус в Закавказье одерживал одну победу за другой. Персам не помог даже антироссийский договор, заключённый в 1808 году с Великобританией. В битве при Асландузе двухтысячный отряд под командованием Петра Котляревского обратил в бегство тридцатитысячную персидскую армию, потерявшую, по некоторым данным, до 10 тыс. солдат убитыми. 24 октября 1813 года Персия по Гюлистанскому миру признала вхождение в состав России Восточной Грузии и ряда других территорий Закавказья. Войну 1804—1813 гг. историки считают началом Большой игры — военно-дипломатического конфликта между Россией и Британией за господство в Азии.

Уже в 1814 году Персия фактически нарушила взятые на себя перед Россией обязательства, подписав с Великобританией новый договор, согласно которому Лондон обещал помочь Тегерану добиться пересмотра Гюлистанского мира, а также предоставить Персии деньги и оружие.

В июле 1826 года подготовленная британцами персидская армия без объявления войны вторглась на территорию Российской империи. Сначала персы заставили отступить немногочисленные российские пограничные отряды, однако русские войска под командованием сначала Алексея Ермолова, а затем Ивана Паскевича нанесли персидской армии несколько разгромных поражений. В итоге Тегерану в 1828 году пришлось подписать с Санкт-Петербургом Туркманчайский мирный договор, по которому России отходила часть Каспийского побережья и Восточная Армения. Кроме того, Персия была обязана выплатить России контрибуцию в размере 20 млн рублей. Это стало болезненным поражением как для Тегерана, так и для его лондонских союзников.

Резня в посольстве

Паскевич, отчитываясь о заключении мирного договора с Персией, высоко оценил роль Александра Грибоедова, который способствовал тому, чтобы Тегеран взял на себя обязательства по выплате контрибуции. Именно Грибоедов доставил в Санкт-Петербург донесение о заключении мира, после чего он был назначен министром-резидентом (послом) России в Персии.