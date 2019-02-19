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Экс-полковник ГРУ, обвиняемый в покушении на Чубайса, вышел на свободу и прокомментировал отравление Скрипаля (+ВИДЕО, ФОТО)

12:10. 19 февраля 2019 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:
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Экс-полковник ГРУ, обвиняемый в покушении на Чубайса, вышел на свободу и прокомментировал отравление Скрипаля (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Сегодня утром полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии.

Напомним, ранее суд принял решение об освобождении 70-летнего Квачкова в связи с декриминализацией 282-й статьи УК.

У ворот колонии его встречала группа поддержки — неравнодушные граждане и знакомые. Выйдя на свободу, Квачков прокомментировал скандал в британском Солсбери, в результате которого был отравлен его коллега Сергей Скрипаль.

«Скрипали — совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта», — заявил он журналистам. «Это дело раскрутили внешние паразиты, которым нужно было укусить, „обгадить” Россию».

Напомним, в 2005 году Квачкову предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. В марте 2005 года на пути машины Чубайса была взорвана бомба, сам «отец приватизации» не пострадал.

Тогда следствие утверждало, что покушение было связано с «экстремистскими взглядами» Квачкова и его сподвижников, которые испытывали неприязнь к Чубайсу. Квачков сотоварищи вину не признали, а присяжные дважды оправдали их (в 2008 году и при пересмотре уголовного дела в 2010-м).


Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков

Тогда в 2013 году Квачкова как руководителя «Народного фронта освобождения России» признали виновным по другому делу — о подготовке вооруженного мятежа в нескольких городах России и вовлечении людей в террористическую деятельность. Отставной полковник получил 13 лет заключения, но позднее срок сократили до 8 лет.

7 февраля 2019 года суд в Мордовии изменил приговор Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды»).

Сам Чубайс прокомментировал известие о выходе Квачкова на свободу так:

«Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости».

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Экс-полковник ГРУ, обвиняемый в покушении на Чубайса, вышел на свободу и прокомментировал отравление Скрипаля (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: http://rusvesna.su/news/1550564615

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 2504 1550
    Олег Лебедев 19 февраля 2019 в 15:05 Ссылка
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    Никак не могу понять – если Квачков профессионал, то почему Чубайс до сих пор топчет землю? Что-то здесь не так. Примерно такая же туфта, как и отравление Скрипалей хим. оружием, после которого Срипаль тоже сандалии не откинул.

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