Опрос в “Свободной Прессе”
00:08. 18 февраля 2019 Просмотров - 273 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Издание "Свободная Пресса" решила провести опрос на тему "Лучший правитель за последние 100 лет".
Как сообщает издание, проголосовало более 20 тыс. человек.
8 февраля «Свободная пресса» опубликовала очередной опрос. Аудитории было предложено решить: «Кто из руководителей внес наибольший вклад в развитие страны за последние 100 лет». В течение недели высказались свыше 20 тысяч человек. Лидеры, как и аутсайдеры, определись практически сразу.
На первом месте с громадным отрывом оказался Иосиф Сталин (почти 63%). Сразу же вслед за ним — действующий президент РФ Владимир Путин. Его результат, однако, в разы ниже, чем у Сталина — 12%. Третье место разделили основатель советского государства Владимир Ленин (8,3%) и Леонид Брежнев (8,4%), с чьим именем связано понятие «застой». Тройка аутсайдеров выглядит так. На последнем месте оказался Константин Черненко (0,4%), правивший в первой половине 80-х всего около года. На предпоследнем — нынешний премьер Дмитрий Медведев (0,7), на третьей строчке с конца — Борис Ельцин (1,1%).
В группу «середняков» вошли Никита Хрущев (2,1%), Юрий Андропов (1,8%), Михаил Горбачев (1,7%).
Плюс комментарии к опросу (в том числе и историка Игоря Пыхалова) по ссылке https://svpressa.ru/society/article/224872/
Первое место с огромным отрывом занял Сталин, который как правило и побеждает в подобных опросах, когда организаторы не занимаются накрутками (как это было в конкурсе "Имя России", где чтобы не дать победить Сталину, быстренько подкрутили голосов на политкорректного Александра Невского). Свои 50-60 процентов "кровавый тиран" в таких опросах неизменно набирает еще со второй половины нулевых, когда рейтинг одобрения Сталина в обществе впервые перевалил за 50% и Сталин из фигуры для маргиналов стал моден как в коммунистической, так и в не коммунистической среде, а антисталинская пропаганда стала уж совсем неэффективной, так как с развитием интернета в стране, множество мифов хрущевско-перестроечного периода были документально опровергнуты. Большую роль в нулевых сыграли и историки Жуков, Мозозин, Пыхалов и т.д. и т.п. последовательно разрушавшие системообразующие мифы о сталинской эпохе. Как уже не раз отмечал, возникла примечательная ситуация, чем сильнее ругали Сталина, тем популярнее он становился и в результате антисталинисты в российском обществе, остались в меньшинстве, зачастую в маргинальном.
Причины этой популярности конечно складываются не только из-за популярности того комплекса социалистических идей, которые связаны с периодом правления Сталина, так как далеко не все симпатики Сталина являются коммунистами или даже левыми.
Помимо социальной справедливости которую обеспечивала диктатура пролетариата, и которую связывают со Сталиным, его эпоха связана с огромными достижениями, недостаток которых в настоящем и помогает поднимать из прошлого эту фигуру. Ищут в прошлом потому, что в настоящем внятный образ будущего не предлагают (не считать же всерьез таковым опус Суркова или проект России как скромного национального государства). Можно по разному оценивать совокупность достоинств и недостатков того периода, но сам проект был достаточно ясен и понятен большинству населения страны. И то, что эти преобразования проводились в интересах большинства, а не меньшиства (как после 1991 года) и обеспечивали Сталину поддержку большинства населения при его жизни и благодарную память после его смерти, которая пережила многочисленные кампании по десталинизации, когда правящие элиты как советские, так и антисоветские пытались убедить народ, что он "не знает всей правды о Сталине", поэтому считает неправильно. Ведь стоит рассказать "всю правду о Сталине – в учебниках, книгах, фильмах, по телевизору", все все поймут и "кровавый тиран" уйдет в забвение. Но почему то он не уходит, а крики про "всю правду о злодеяниях Сталина" все чаще и чаще просто высмеивали и глумились. Не потому, что не было репрессий или каких-то ошибок и просчетов. А потому, что люди устали, когда из советской истории в целом и сталинской эпохи в частности, пытались соорудить помойную выгребную яму, истерично крича про репрессии и замалчивая все остальное. В итоге, получили соответствующую реакцию общества, которое элементарно наелось "разоблачений".
Помимо этого добавился фактор сравнения "Тогда и сейчас".
Проблемы развития промышленности и ухода от экспортно-ориентированной экономики связывают сравнивают с индустриализацией и построением самодостаточной "импортозамещающей" экономики.
Безответственность и воровство правящей элит сравнивают с репрессиями против высших партийных руководителей, когда даже высокий пост не мог служить гарантией безнаказанности, а с министров и партийных функционеров был очень жесткий спрос.
Ну и тоска по сверхдержавному статусу, который Россия обрела благодаря Сталину (кое-чем из его наследия мы до сих пор пользуемся – членством в ядерном клубе, правом вето в СБ ООН) никуда не делась, особенно в свете конфликта с США.
Так что помимо оценок достоинств и недостатков Сталина как правителя, на его популярность влияет и неудовлетворнность настоящим, хотя вполне понятно, что Сталин из могилы не встанет, сколько бы процентов он в опросах не набирал. Это скорее запрос на более социально-ориентированную политику в интересах большинства и суверенную внешнюю политику, которую связывают с образом Сталина, когда Россия получила возможность влиять на судьбы всего земного шара. И сколько истерик про репрессии не закатывай, этот запрос никуда не исчезнет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4785738.html
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Безусловно Иосиф Виссарионович внес самый большой вклад в развитие России за последниее столетие. Но этот великий человек остался в прошлом. Мы же находимся в настоящем и должны двигаться в будущее. Не надо камлать на Сталина, надо браться за великий труд освобождения и изцеления Русской земли!
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Надо ещё один опрос
Кто из руководителей внёс наибольший вклад в разрушение двух стран СССР и РФ
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Правильно пишет автор. Простой народ не обманешь фейками либерастов и
пропагандой в СМИ. Действительно, именно при великом Сталине советский народ
вывел страну на 2-е место в мире по экономике, т.е. как Китай в настоящее время.
Поэтому сталинская эпоха выдающихся достижений навечно останется в истории, о чем и свидетельствуют результаты многочисленных опросов.